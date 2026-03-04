Нардепа Гунька официально исключили из состава Парламента - теперь в Раде 393 депутата, - Железняк
Народный депутат Гунько официально исключен из состава Верховной Рады Украины после вступления в силу судебного приговора. Процедура проходила в несколько этапов.
Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Народный депутат Гунько официально уже исключен из состава парламента в связи с вступлением в силу приговора суда", - написал он.
Это немного долгий процесс:
- сначала полный приговор поступает в ВРУ;
- далее глава Парламента издает приказ;
- карточка депутата перемещается в список тех, кто выбыл.
В Раде снова 393 нардепа
Соответственно, в Раде снова 393 народных депутата.
Ранее народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что депутатская группа "Восстановление Украины" оказалась на грани распада из-за приговора народному депутату Анатолию Гуньку за коррупцию.
Дело нардепа Гунько
- Напомним, Гунька 8 августа 2023 года был уличен в получении 85 тыс. долларов взятки. Впоследствии было опубликовано аудио, на котором он озвучивает сумму взятки. Гунька исключили из состава фракции "Слуги народа". Рада распустила следственную комиссию под его руководством.
- В марте 2025 года Гунька был приговорен к 7 годам лишения свободы.
- Известно, что 4 февраля Гунька также был уличен в махинациях с землей Национальной академии аграрных наук на 30 млн грн и ему было сообщено о еще одном подозрении.
обіцяв у парлементі 300...
кака разніца-300 чи 777..
все одно правлять 5-6 мін'єджерів
І навіть хворих, справжніх хворих, хто хворіє більше 45-ти днів. Для таких - ЛКК та інвалідність з пенсією. Це для прикладу.
Потрібно удосконалювати Виборчий кодекс та інше законодавство, з ним пов'язане.