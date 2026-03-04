РУС
1 222 6

Нардепа Гунька официально исключили из состава Парламента - теперь в Раде 393 депутата, - Железняк

Гунько

Народный депутат Гунько официально исключен из состава Верховной Рады Украины после вступления в силу судебного приговора. Процедура проходила в несколько этапов.

Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Гунько официально уже исключен из состава парламента в связи с вступлением в силу приговора суда", - написал он.

Это немного долгий процесс:

  • сначала полный приговор поступает в ВРУ;
  • далее глава Парламента издает приказ;
  • карточка депутата перемещается в список тех, кто выбыл.

В Раде снова 393 нардепа

Соответственно, в Раде снова 393 народных депутата.

Ранее народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что депутатская группа "Восстановление Украины" оказалась на грани распада из-за приговора народному депутату Анатолию Гуньку за коррупцию.

Дело нардепа Гунько

Автор: 

ВР (2396) депутат (360) Гунько Анатолий (11)
Відслужив наріду...
04.03.2026 19:12 Ответить
а колись ЗЕчорт
обіцяв у парлементі 300...
кака разніца-300 чи 777..
все одно правлять 5-6 мін'єджерів
04.03.2026 19:13 Ответить
Залишилось всього 393 депутата? Як же ми тепер жити будемо? Все пропало.
04.03.2026 19:20 Ответить
Виключати потрібно і прогульщиків.
І навіть хворих, справжніх хворих, хто хворіє більше 45-ти днів. Для таких - ЛКК та інвалідність з пенсією. Це для прикладу.

Потрібно удосконалювати Виборчий кодекс та інше законодавство, з ним пов'язане.
04.03.2026 19:22 Ответить
При скруті жопожезісти втечуть, слуги втечуть разом з Зеленскім, і Україна поза правовим полем. Нічого законного зробити не можна буде. І допомогу з Заходу не дадуть. Нема влади, значить не можна поставляти.
04.03.2026 19:42 Ответить
Добра пика.. за день не.....
04.03.2026 19:54 Ответить
 
 