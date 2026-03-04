Нардепа Гунька официально исключили из состава Парламента - теперь в Раде 393 депутата, - Железняк

Народный депутат Гунько официально исключен из состава Верховной Рады Украины после вступления в силу судебного приговора. Процедура проходила в несколько этапов.

Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк написал в телеграме.

"Народный депутат Гунько официально уже исключен из состава парламента в связи с вступлением в силу приговора суда", - написал он.

Это немного долгий процесс:

сначала полный приговор поступает в ВРУ;

далее глава Парламента издает приказ;

карточка депутата перемещается в список тех, кто выбыл.

В Раде снова 393 нардепа

Соответственно, в Раде снова 393 народных депутата.

Ранее народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что депутатская группа "Восстановление Украины" оказалась на грани распада из-за приговора народному депутату Анатолию Гуньку за коррупцию.

Дело нардепа Гунько