Нардепа Гунька офіційно виключили зі складу Парламенту - тепер у Раді 393 депутати, - Железняк
Народний депутат Гунько офіційно виключений зі складу Верховної Ради України після набуття чинності судовим вироком. Процедура тривала кілька етапів.
Про це народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Народного депутата Гунька офіційно вже виключили з складу Парламенту через вступ в силу вироку суду", - написав він.
Це трохи довгий процес:
- спочатку повний вирок приходить у ВРУ;
- далі Голова Парламенту видає наказ;
- картка депутата переміщується до переліку тих, хто вибув.
У Раді знову 393 нардепи
Відповідно в Раді знову 393 народні депутати.
Раніше народний депутат Ярослав Юрчишин повідомляв, що депутатська група "Відновлення України" опинилася на межі розпаду через вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.
Справа нардепа Гунька
- Нагадаємо, Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Згодом було опубліковане аудіо, на якому він озвучує суму хабаря. Гунька виключили зі складу фракції "Слуги народу". Рада розпустила слідчу комісію під його керівництвом.
- У березні 2025 року Гунька засудили до 7 років позбавлення волі.
- Відомо, що 4 лютого Гунька також викрили на схемах із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн та повідомили про ще одну підозру.
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обіцяв у парлементі 300...
кака разніца-300 чи 777..
все одно правлять 5-6 мін'єджерів
І навіть хворих, справжніх хворих, хто хворіє більше 45-ти днів. Для таких - ЛКК та інвалідність з пенсією. Це для прикладу.
Потрібно удосконалювати Виборчий кодекс та інше законодавство, з ним пов'язане.