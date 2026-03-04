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Новини Вирок нардепу Гуньку Скорочення кількості нардепів у Раді
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Нардепа Гунька офіційно виключили зі складу Парламенту - тепер у Раді 393 депутати, - Железняк

Гунько

Народний депутат Гунько офіційно виключений зі складу Верховної Ради України після набуття чинності судовим вироком. Процедура тривала кілька етапів.

Про це народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Народного депутата Гунька офіційно вже виключили з складу Парламенту через вступ в силу вироку суду", - написав він.

Також читайте: У ВР розвалюється група "Відновлення України" через вирок нардепу Гуньку, - Юрчишин

Це трохи довгий процес:

  • спочатку повний вирок приходить у ВРУ;
  • далі Голова Парламенту видає наказ;
  • картка депутата переміщується до переліку тих, хто вибув.

У Раді знову 393 нардепи

Відповідно в Раді знову 393 народні депутати.

Раніше народний депутат Ярослав Юрчишин повідомляв, що депутатська група "Відновлення України" опинилася на межі розпаду через вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.

Також читайте: "Слузі народу" Гуньку змінили вирок: 4 роки тюрми замість 7

Справа нардепа Гунька

Автор: 

ВР (15168) депутат (1888) Гунько Анатолій (46)
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04.03.2026 19:12 Відповісти
а колись ЗЕчорт
обіцяв у парлементі 300...
кака разніца-300 чи 777..
все одно правлять 5-6 мін'єджерів
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04.03.2026 19:13 Відповісти
І всі з "підозрами".
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04.03.2026 23:21 Відповісти
Залишилось всього 393 депутата? Як же ми тепер жити будемо? Все пропало.
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04.03.2026 19:20 Відповісти
Виключати потрібно і прогульщиків.
І навіть хворих, справжніх хворих, хто хворіє більше 45-ти днів. Для таких - ЛКК та інвалідність з пенсією. Це для прикладу.

Потрібно удосконалювати Виборчий кодекс та інше законодавство, з ним пов'язане.
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04.03.2026 19:22 Відповісти
При скруті жопожезісти втечуть, слуги втечуть разом з Зеленскім, і Україна поза правовим полем. Нічого законного зробити не можна буде. І допомогу з Заходу не дадуть. Нема влади, значить не можна поставляти.
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04.03.2026 19:42 Відповісти
Добра пика.. за день не.....
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04.03.2026 19:54 Відповісти
Цікаво скільки "заробив" на депутатстві за 5 років? На безбідну старість вистачить?
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04.03.2026 21:20 Відповісти
 
 