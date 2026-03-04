Нардепа Гунька офіційно виключили зі складу Парламенту - тепер у Раді 393 депутати, - Железняк

Народний депутат Гунько офіційно виключений зі складу Верховної Ради України після набуття чинності судовим вироком. Процедура тривала кілька етапів.

Про це народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Народного депутата Гунька офіційно вже виключили з складу Парламенту через вступ в силу вироку суду", - написав він.

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Це трохи довгий процес:

спочатку повний вирок приходить у ВРУ;

далі Голова Парламенту видає наказ;

картка депутата переміщується до переліку тих, хто вибув.

У Раді знову 393 нардепи

Відповідно в Раді знову 393 народні депутати.

Раніше народний депутат Ярослав Юрчишин повідомляв, що депутатська група "Відновлення України" опинилася на межі розпаду через вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.

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Справа нардепа Гунька