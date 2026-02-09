У ВР розвалюється група "Відновлення України" через вирок нардепу Гуньку, - Юрчишин

Депутатська група "Відновлення України" опинилася на межі розпаду через вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.

"У Верховній раді розвалюється група "Відновлення України" (частина "ОПЗЖ"). Апеляційна палата Вищий антикорупційний суд підтвердила вирок щодо екс-слуги Гунька, засудженого за корупцію. Його взяли під арешт у залі суду. Він 100% втрачає мандат. Та найбільша інтрига в тому, що Гунько був 17-тим депутатом у складі групи "Відновлення України", яка виникла на залишках забороненої опежезе. А група у ВРУ не може нараховувати менше 17 депутатів", - зазначив парламентар.

З огляду на це, за словами Юрчишина, постає низка питань.

"1. Групу розпустять і її члени та членкині далі підголосовуватимуть з Слугою народ, але вже на особистій основі? 2. Керівництво Слуги народу збереже партнерів, та делегує когось з "виключенців" (Слуги народу, які проштрафилися і були виключенні з фракції) щоб у групі було 17 людей? Як не як голос на Погоджувальній раді та на різних презентаціях. Проблема тільки в тому, що і в більшості вже скоро буде не до гордості та треба буде вертати виключенців взад, щоб зберегти 226. 3. Групу розпустять та примусять вступити в більшість, тобто у фракцію Слуги народу? Бо свої 226 то свої 226", - написав нардеп.

Читайте також: "Слузі народу" Гуньку змінили вирок: 4 роки тюрми замість 7

Нагадаємо, що Апеляційна палата ВАКС змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію: 4 роки тюрми замість 7.

Дивіться також: "Слуга народу" Гунько отримав підозру за крадіжки землі. ФОТО

А чого розвалюється група, теж хочуть вироки і в тюрму?
09.02.2026 17:50 Відповісти
Игорек, ты бы почитал что-ли регламент. Умничать - это совсем не твое.
09.02.2026 17:54 Відповісти
09.02.2026 17:54 Відповісти
Чим більше воюю, тим більше відчуваю в собі здатність рулити різними процесами. Думаю що депутати які будуть далі торгувати своїми голосами можуть не дожити до перемоги.
09.02.2026 17:56 Відповісти
09.02.2026 17:56 Відповісти
Ты бы таблеток своих принял, "воин". Сразу полегшает.
09.02.2026 17:59 Відповісти
Піду вб'ю якогось терориста, може стане легше.
09.02.2026 18:14 Відповісти
09.02.2026 18:14 Відповісти
Таблеток прими "убивец". И сразу попустит.
09.02.2026 18:17 Відповісти
ІгорL тобі вже пігулки не допоможуть.
09.02.2026 18:50 Відповісти
09.02.2026 18:50 Відповісти
За эти годы я стольких образов от Игорька насмотрелся. Сейчас он у нас типа "правильный воен"
09.02.2026 19:49 Відповісти
09.02.2026 19:49 Відповісти
А ну ка номерной расскажи сколько нужно прожить в стране, что бы можно было избираться в Раду?!
09.02.2026 17:58 Відповісти
09.02.2026 17:58 Відповісти
Буквенное - тебе туда 🖕.
09.02.2026 18:00 Відповісти
09.02.2026 18:00 Відповісти
Достойный ответ любителя зеленского!
09.02.2026 18:10 Відповісти
09.02.2026 18:10 Відповісти
"Любителя Зеленского", буквенный? Ну-ну.
09.02.2026 18:19 Відповісти
09.02.2026 18:19 Відповісти
Ты , что то от себя написАть в состоянии!?
09.02.2026 19:05 Відповісти
09.02.2026 19:05 Відповісти
Шуруй уже, пИсатель.
09.02.2026 19:09 Відповісти
Прикинь , у ній не просто прожити потрібно 5 років , а іще і мати при цьому громадянство . Я свідок як на цьому один з кандидатів обпікся .
09.02.2026 19:45 Відповісти
09.02.2026 19:45 Відповісти
У статті все написано.
09.02.2026 18:12 Відповісти
это последний был
09.02.2026 17:54 Відповісти
Это был делегат в группу от "слуг". Запасной патрон в обойме.
09.02.2026 17:55 Відповісти
09.02.2026 17:55 Відповісти
Сьогоднішні покази Ваганяна на комісії в ВР це така "доміношка" на падінні нової коаліції.
09.02.2026 17:56 Відповісти
09.02.2026 17:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Gg4X4MZ_XOs https://www.youtube.com/watch?v=Шок! Зеленський змушений робити неможливе через новий дедлайн! Що приховує Банкова? / РЕЙТЕРОВИЧ
09.02.2026 17:59 Відповісти
Моносброду сейчас не до шуток. Сами существуют только номинально, на бумаге.
09.02.2026 17:58 Відповісти
09.02.2026 17:58 Відповісти
Що можна ще чекати? Який піп, такий і прихід.
09.02.2026 17:58 Відповісти
то все , что в раде, министерстве, пришло делать бабло
09.02.2026 18:03 Відповісти
РигозЄльоні тільки-тільки вирішила імітувати наявність парламенту.
09.02.2026 18:04 Відповісти

Не здувуюсь, якщо за традицією в Україні голова офісу стане новим Кабанчуком у ВР - я про Буданова .
09.02.2026 18:04 Відповісти
...а вовку зроблять "посажьонним генралом- презиком".
09.02.2026 18:11 Відповісти
Ну не дарма ж у ВР почалось слухання Ваганяна, а приамериканське НАБУ мовчить, а ТКАЧ РАПТОМ!!! Єрмака застукав на КОНЧІЙ 6 коли НАБУ спить...
09.02.2026 18:11 Відповісти
відновлювачі...
09.02.2026 18:10 Відповісти
09.02.2026 18:10 Відповісти
Нагадую, що цього відновлювача-багатостаночника демократично, на чесних виборах обрав мудрий український наріт. І таких "унікумів" мудрий наріт вже 28 років обирає.
09.02.2026 18:10 Відповісти
09.02.2026 18:10 Відповісти
Там на тому окрузі сумнівні вибори були, бо це округ Ляшка і той Гунько переміг із мінімальною перевагою. Говорили про фальсифікації...
09.02.2026 18:21 Відповісти
09.02.2026 18:21 Відповісти
Пан Ляшко далеко не однозначна особистість. З такими кандидатами хоч на вибори не ходи.
09.02.2026 18:27 Відповісти
09.02.2026 18:27 Відповісти
Зараз однозначна - реально захищає країну в лавах ЗСУ!
09.02.2026 20:32 Відповісти
Тоді він працював на Ахметова. А по життю був популістом- балаболом.
09.02.2026 22:43 Відповісти
09.02.2026 22:43 Відповісти
Вони бажають добру зарплатню отримувати, кар'єру робити та ще й красти, і все це під час кривавої бойні !
09.02.2026 18:12 Відповісти
09.02.2026 18:12 Відповісти
А цей Гунько ж слугою був... То він раніше перейшов у це відновлення, щоб фракція не самоліквідувалася?
09.02.2026 18:16 Відповісти
09.02.2026 18:16 Відповісти
Именно так. Проштрафился и пошел в ссылку отрабатывать грешок. Не он первый такой среди слуг.
09.02.2026 18:26 Відповісти
09.02.2026 18:26 Відповісти
Недобитки партії ОПЗЖ змусять приєднатися до ''слуг''? А он воно що, вони, ''слуги'' навіть вже не ховаються, що є частиною ОПЗЖ.
09.02.2026 19:04 Відповісти
09.02.2026 19:04 Відповісти
 
 