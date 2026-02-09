У ВР розвалюється група "Відновлення України" через вирок нардепу Гуньку, - Юрчишин

Депутатська група "Відновлення України" опинилася на межі розпаду через вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"У Верховній раді розвалюється група "Відновлення України" (частина "ОПЗЖ"). Апеляційна палата Вищий антикорупційний суд підтвердила вирок щодо екс-слуги Гунька, засудженого за корупцію. Його взяли під арешт у залі суду. Він 100% втрачає мандат. Та найбільша інтрига в тому, що Гунько був 17-тим депутатом у складі групи "Відновлення України", яка виникла на залишках забороненої опежезе. А група у ВРУ не може нараховувати менше 17 депутатів", - зазначив парламентар.

З огляду на це, за словами Юрчишина, постає низка питань.

"1. Групу розпустять і її члени та членкині далі підголосовуватимуть з Слугою народ, але вже на особистій основі? 2. Керівництво Слуги народу збереже партнерів, та делегує когось з "виключенців" (Слуги народу, які проштрафилися і були виключенні з фракції) щоб у групі було 17 людей? Як не як голос на Погоджувальній раді та на різних презентаціях. Проблема тільки в тому, що і в більшості вже скоро буде не до гордості та треба буде вертати виключенців взад, щоб зберегти 226. 3. Групу розпустять та примусять вступити в більшість, тобто у фракцію Слуги народу? Бо свої 226 то свої 226", - написав нардеп.

Що передувало

Нагадаємо, що Апеляційна палата ВАКС змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію: 4 роки тюрми замість 7.

