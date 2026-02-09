У ВР розвалюється група "Відновлення України" через вирок нардепу Гуньку, - Юрчишин
Депутатська група "Відновлення України" опинилася на межі розпаду через вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Група "Відновлення України розпадається
"У Верховній раді розвалюється група "Відновлення України" (частина "ОПЗЖ"). Апеляційна палата Вищий антикорупційний суд підтвердила вирок щодо екс-слуги Гунька, засудженого за корупцію. Його взяли під арешт у залі суду. Він 100% втрачає мандат. Та найбільша інтрига в тому, що Гунько був 17-тим депутатом у складі групи "Відновлення України", яка виникла на залишках забороненої опежезе. А група у ВРУ не може нараховувати менше 17 депутатів", - зазначив парламентар.
З огляду на це, за словами Юрчишина, постає низка питань.
"1. Групу розпустять і її члени та членкині далі підголосовуватимуть з Слугою народ, але вже на особистій основі? 2. Керівництво Слуги народу збереже партнерів, та делегує когось з "виключенців" (Слуги народу, які проштрафилися і були виключенні з фракції) щоб у групі було 17 людей? Як не як голос на Погоджувальній раді та на різних презентаціях. Проблема тільки в тому, що і в більшості вже скоро буде не до гордості та треба буде вертати виключенців взад, щоб зберегти 226. 3. Групу розпустять та примусять вступити в більшість, тобто у фракцію Слуги народу? Бо свої 226 то свої 226", - написав нардеп.
Що передувало
Нагадаємо, що Апеляційна палата ВАКС змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку за корупцію: 4 роки тюрми замість 7.
Не здувуюсь, якщо за традицією в Україні голова офісу стане новим Кабанчуком у ВР - я про Буданова .
Ну не дарма ж у ВР почалось слухання Ваганяна, а приамериканське НАБУ мовчить, а ТКАЧ РАПТОМ!!! Єрмака застукав на КОНЧІЙ 6 коли НАБУ спить...