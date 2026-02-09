РУС
Новости Приговор нардепу Гунько
3 396 35

В ВР разваливается группа "Відновлення України" из-за приговора нардепу Гунько, - Юрчишин

В ВРУ разваливается "Восстановление Украины"

Депутатская группа "Відновлення України" оказалась на грани распада из-за приговора народному депутату Анатолию Гунько за коррупцию.

Об этом в соцсети Facebook сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Группа "Відновлення України" распадается

"В Верховной Раде разваливается группа "Відновлення України"(часть "ОПЗЖ"). Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор в отношении экс-слуги Гунько, осужденного за коррупцию. Его взяли под арест в зале суда. Он 100% теряет мандат. Но самая большая интрига в том, что Гунько был 17-м депутатом в составе группы "Відновлення України", которая возникла на остатках запрещенной ОПЗЖ. А группа в ВРУ не может насчитывать менее 17 депутатов", - отметил парламентарий.

Учитывая это, по словам Юрчишина, возникает ряд вопросов.

"1. Группу распустят и ее члены будут дальше голосовать со "Слугой народа", но уже на личной основе?

2. Руководство "Слуги народа" сохранит партнеров и делегирует кого-то из "исключенцев" ("Слуги народа", которые провинились и были исключены из фракции), чтобы в группе было 17 человек? Как ни крути, голос на Согласительном совете и на различных презентациях. Проблема только в том, что и в большинстве уже скоро будет не до гордости и нужно будет возвращать исключенных обратно, чтобы сохранить 226.

3. Группу распустят и заставят вступить в большинство, то есть во фракцию "Слуги народа"? Потому что свои 226 это свои 226", - написал нардеп.

Читайте также: "Слуге народа" Гуньку изменили приговор: 4 года тюрьмы вместо 7

Что предшествовало

Напомним, что Апелляционная палата ВАКС изменила приговор народному депутату Анатолию Гунько за коррупцию: 4 года тюрьмы вместо 7.

Смотрите также: "Слуга народа" Гунько получил подозрение за кражу земли. ФОТО

ВР (29566) депутат (3390) Юрчишин Ярослав (177) Гунько Анатолий (32)
Топ комментарии
+4
Ты бы таблеток своих принял, "воин". Сразу полегшает.
09.02.2026 17:59 Ответить
+4
Таблеток прими "убивец". И сразу попустит.
09.02.2026 18:17 Ответить
+3
А чого розвалюється група, теж хочуть вироки і в тюрму?
09.02.2026 17:50 Ответить
Игорек, ты бы почитал что-ли регламент. Умничать - это совсем не твое. Или ты и тут у нас типа "эксперд", как и во всех сферах.
09.02.2026 17:54 Ответить
Чим більше воюю, тим більше відчуваю в собі здатність рулити різними процесами. Думаю що депутати які будуть далі торгувати своїми голосами можуть не дожити до перемоги.
09.02.2026 17:56 Ответить
Ты бы таблеток своих принял, "воин". Сразу полегшает.
09.02.2026 17:59 Ответить
Піду вб'ю якогось терориста, може стане легше. А коли війна закінчиться навіть не знаю що буду робити, перейде на таких як ти.
09.02.2026 18:14 Ответить
Таблеток прими "убивец". И сразу попустит.
09.02.2026 18:17 Ответить
ІгорL тобі вже пігулки не допоможуть. Може штахетою *********?
09.02.2026 18:50 Ответить
За эти годы я стольких образов от Игорька насмотрелся. Сейчас он у нас типа "правильный воен"
09.02.2026 19:49 Ответить
А ну ка номерной расскажи сколько нужно прожить в стране, что бы можно было избираться в Раду?!
09.02.2026 17:58 Ответить
Буквенное - тебе туда 🖕. Там тебя заждались и прогулы ставят. Счастливого пути.
09.02.2026 18:00 Ответить
Достойный ответ любителя зеленского! Твой уровень развития марафон предел мечтаний контрамарка на квартал!
09.02.2026 18:10 Ответить
"Любителя Зеленского", буквенный? Ну-ну. Подтверждать еще раз свою тупость было совсем не обязательно. Скатертью дорога 🖕
09.02.2026 18:19 Ответить
Ты , что то от себя написАть в состоянии!? Готовься к вечерней встрече с кумиром! И самое главное: общаться с тобой это означает опустится до твоего уровня развития! Выздоравливай!
09.02.2026 19:05 Ответить
Шуруй уже, пИсатель.
09.02.2026 19:09 Ответить
Прикинь , у ній не просто прожити потрібно 5 років , а іще і мати при цьому громадянство . Я свідок як на цьому один з кандидатів обпікся .
09.02.2026 19:45 Ответить
У статті все написано.
09.02.2026 18:12 Ответить
это последний был
09.02.2026 17:54 Ответить
Это был делегат в группу от "слуг". Запасной патрон в обойме.
09.02.2026 17:55 Ответить
Сьогоднішні покази Ваганяна на комісії в ВР це така "доміношка"на падінні нової калоліціії, запланованої вовокою у КОНЧА-кроваті з Єрмаком на дачі у ЗАСПІ
09.02.2026 17:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Gg4X4MZ_XOs https://www.youtube.com/watch?v=Шок! Зеленський змушений робити неможливе через новий дедлайн! Що приховує Банкова? / РЕЙТЕРОВИЧ
09.02.2026 17:59 Ответить
Моносброду сейчас не до шуток. Сами существуют только номинально, на бумаге. Даже беженцев за кордон не трогают "бо нельзя".
09.02.2026 17:58 Ответить
Що можна ще чекати? Який піп, такий і прихід.
09.02.2026 17:58 Ответить
то все , что в раде, министерстве, пришло делать бабло
09.02.2026 18:03 Ответить
РигозЄльоні тільки-тільки вирішила імітувати наявність парламенту в узурпатора Буратінки - Єрмак навіть дозволив на недавній злучці у Кончій Арохамію випусти на міжнародку та Кабанчука...

Не здувуюсь, якщо за традицією в Україні голова офісу стане новим Кабанчуком у ВР - я про Буданова .
09.02.2026 18:04 Ответить
...а вовку зроблять "посажьонним генралом- презиком ) "- й запрацює ПРАЛАМЕНТСЬКО- президентська влада ...
Ну не дарма ж у ВР почалось слухання Ваганяна, а приамериканське НАБУ мовчить, а ТКАЧ РАПТОМ!!! Єрмака застукав на КОНЧІЙ 6 коли НАБУ спить...
09.02.2026 18:11 Ответить
****** відновлювачі...вішати сук пора вже на Хрещатику...
09.02.2026 18:10 Ответить
Нагадую, що цього відновлювача-багатостаночника демократично, на чесних виборах обрав мудрий український наріт. І таких "унікумів" мудрий наріт вже 28 років обирає. І я впевнений, що і на 35 році незалежності, якщо вибори раптом відбудуться, своє кредо народ не зрадить. Гарантовано обере чергового "відновлювача". Якщо доживе в масі своїй.
09.02.2026 18:10 Ответить
Там на тому окрузі сумнівні вибори були, бо це округ Ляшка і той Гунько переміг із мінімальною перевагою. Говорили про фальсифікації...
09.02.2026 18:21 Ответить
Пан Ляшко далеко не однозначна особистість. З такими кандидатами хоч на вибори не ходи.
09.02.2026 18:27 Ответить
Зараз однозначна - реально захищає країну в лавах ЗСУ!
09.02.2026 20:32 Ответить
Тоді він працював на Ахметова. Я так зрозумів. Добре це, чи погано вирішуйте для себе. А по життю був популістом- балаболом.
09.02.2026 22:43 Ответить
Вони бажають добру зарплатню отримувати, кар'єру робити та ще й красти, і все це під час кривавої бойні !
09.02.2026 18:12 Ответить
А цей Гунько ж слугою був... То він раніше перейшов у це відновлення, щоб фракція не самоліквідувалася?
09.02.2026 18:16 Ответить
Именно так. Проштрафился и пошел в ссылку отрабатывать грешок. Не он первый такой среди слуг.
09.02.2026 18:26 Ответить
Недобитки партії ОПЗЖ змусять приєднатися до ''слуг''? А он воно що, вони, ''слуги'' навіть вже не ховаються, що є частиною ОПЗЖ, але залишки наріду 73% вперто переконують себе, що то майданна команда, в не антимайданний спрут. Лоханулися і по крупняку.
09.02.2026 19:04 Ответить
 
 