В ВР разваливается группа "Відновлення України" из-за приговора нардепу Гунько, - Юрчишин

Депутатская группа "Відновлення України" оказалась на грани распада из-за приговора народному депутату Анатолию Гунько за коррупцию.

Об этом в соцсети Facebook сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Группа "Відновлення України" распадается

"В Верховной Раде разваливается группа "Відновлення України"(часть "ОПЗЖ"). Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор в отношении экс-слуги Гунько, осужденного за коррупцию. Его взяли под арест в зале суда. Он 100% теряет мандат. Но самая большая интрига в том, что Гунько был 17-м депутатом в составе группы "Відновлення України", которая возникла на остатках запрещенной ОПЗЖ. А группа в ВРУ не может насчитывать менее 17 депутатов", - отметил парламентарий.

Учитывая это, по словам Юрчишина, возникает ряд вопросов.

"1. Группу распустят и ее члены будут дальше голосовать со "Слугой народа", но уже на личной основе?

2. Руководство "Слуги народа" сохранит партнеров и делегирует кого-то из "исключенцев" ("Слуги народа", которые провинились и были исключены из фракции), чтобы в группе было 17 человек? Как ни крути, голос на Согласительном совете и на различных презентациях. Проблема только в том, что и в большинстве уже скоро будет не до гордости и нужно будет возвращать исключенных обратно, чтобы сохранить 226.

3. Группу распустят и заставят вступить в большинство, то есть во фракцию "Слуги народа"? Потому что свои 226 это свои 226", - написал нардеп.

Что предшествовало

Напомним, что Апелляционная палата ВАКС изменила приговор народному депутату Анатолию Гунько за коррупцию: 4 года тюрьмы вместо 7.

