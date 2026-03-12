$4000 за "вирішення питань" з військовим обліком: на Буковині затримано посадовця ТЦК. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області правоохоронці затримали посадовця одного з РТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди.

Йдеться про 33-річного майора - заступника начальника, начальника відділення районного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він, за даними слідства, пропонував чоловікам допомогу у вирішенні питань військового обліку. Зокрема, йшлося про оновлення облікових даних без особистої присутності, зняття з розшуку, а також формальне працевлаштування на критично важливих підприємствах для подальшого бронювання, щоб уникнути мобілізації.

За свої послуги посадовець вимагав 4 тисячі доларів США від двох осіб. У разі відмови погрожував негайною мобілізацією.

Його затримали під час отримання обумовленої суми.

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави. Встановлюються інші можливі учасники схеми.

Затриманому вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна, - повідомили у Нацполіції.







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