$4000 за "решение вопросов" с военным учетом: на Буковине задержан чиновник ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черновицкой области правоохранители задержали должностного лица одного из РТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды.
Речь идет о 33-летнем майоре - заместителе начальника, начальнике отделения районного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
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Он, по данным следствия, предлагал мужчинам помощь в решении вопросов воинского учета. В частности, речь шла об обновлении учетных данных без личного присутствия, снятии с розыска, а также формальном трудоустройстве на критически важных предприятиях для дальнейшего бронирования, чтобы избежать мобилизации.
За свои услуги чиновник требовал 4 тысячи долларов США от двух человек. В случае отказа угрожал немедленной мобилизацией.
Его задержали при получении оговоренной суммы.
Под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.
Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Устанавливаются другие возможные участники схемы.
Задержанному уже сообщено о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества, - сообщили в Нацполиции.
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