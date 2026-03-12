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$4000 за "решение вопросов" с военным учетом: на Буковине задержан чиновник ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черновицкой области правоохранители задержали должностного лица одного из РТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды.

Речь идет о 33-летнем майоре - заместителе начальника, начальнике отделения районного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он, по данным следствия, предлагал мужчинам помощь в решении вопросов воинского учета. В частности, речь шла об обновлении учетных данных без личного присутствия, снятии с розыска, а также формальном трудоустройстве на критически важных предприятиях для дальнейшего бронирования, чтобы избежать мобилизации.

За свои услуги чиновник требовал 4 тысячи долларов США от двух человек. В случае отказа угрожал немедленной мобилизацией.

Его задержали при получении оговоренной суммы.

Под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога. Устанавливаются другие возможные участники схемы.

Задержанному уже сообщено о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества, - сообщили в Нацполиции.

взяточничество
взяточничество
взяточничество

Читайте: СБУ и Нацполиция разоблачили в Киеве группировку, которая продавала поддельные документы ЕС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16993) Офис Генпрокурора (3158) ТЦК (1166) Черновицкая область (140)
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Топ комментарии
+8
Вважаєте що таке твердження є ознакою неадекватності? А багато відвідувачів форуму вважають, що це ознака патріотизму й стійкості) Але, звісно, тільки не стосовно до них самих.
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12.03.2026 16:22 Ответить
+5
Сильно сказано. Покажіть УБД.
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12.03.2026 16:54 Ответить
+4
Забезпечити сім'ю загинувши на фронті - ти хоч усвідомлюєш наскільки ти хворий на всю голову пок***к?
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12.03.2026 16:13 Ответить
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Йшов би вчителювати і горя б не знав
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12.03.2026 15:53 Ответить
А міг би піти на фронт, загинути й забезпечити сім'ї фінансовий спокій. А тепер сяде за хабарництво під час війни років на 20, та ще й звання майора заберуть.
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12.03.2026 15:56 Ответить
Забезпечити сім'ю загинувши на фронті - ти хоч усвідомлюєш наскільки ти хворий на всю голову пок***к?
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12.03.2026 16:13 Ответить
Вважаєте що таке твердження є ознакою неадекватності? А багато відвідувачів форуму вважають, що це ознака патріотизму й стійкості) Але, звісно, тільки не стосовно до них самих.
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12.03.2026 16:22 Ответить
Ухилянтам все не до шмиги.Самі шукають кому дать хабарі-погано,з них вимагають хабарі-ще гірше.Ловлять тих хто їх бере-знову не тойво.
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12.03.2026 16:14 Ответить
Ну, все їм не так. Не хочуть, падлюки)
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12.03.2026 16:21 Ответить
А всі хто воював і воює прямо рвались і хотіли.
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12.03.2026 16:38 Ответить
Виходить ніхто не хоче.
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12.03.2026 16:44 Ответить
Война не спрашивает хочешь или ,нет а просто воюет тобой нравится это тебе или нет .Все что ты можешь либо стоять и ждать когда тебя как барана прибьет враг , либо самому стать и воевать против этого врага. А бегать долго от войны как показывает практика и история не получится все равно догонит рано или поздно.
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12.03.2026 16:53 Ответить
Сильно сказано. Покажіть УБД.
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12.03.2026 16:54 Ответить
У меня его пока нет. но все может случится хотя три раза по медкомиссиям таскали .На первой отбраковали через инвалидность,а брата забрали в 2023 на последние две тцк отправляли подтверждать инвалидность по зрению и удивительное дело 5 раз с тцк пересекался и ни разу меня инвалида никто не бил и силой в бус не паковал Большинство моих родственников мужского пола воюют двое добровольцами пошли в начале вторжения в 2022 их даже не хотели брать поначалу еще двоих включая брата призвали позже в 2023 и они не жалуются ,что им тяжело и их убить могутвоюют по сей день
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12.03.2026 17:06 Ответить
Багато слів, а УБД нема.
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12.03.2026 17:07 Ответить
Все мои родстаенники с убд и реальными не в тылу отсиживались на третьей линии , а на самых горячих направлениях на юге донецкой обасти, в серебрянсклм лесу под Угледвром, Марьинкой и в харьковской области под Купянском и на границе воевали. И менты кстати , что бы там про них ухылянты не трындели так же воюют на передовой наравне со всеми . Мого брата когда он под Кондрашевкой ,что возле Купянска на позиции в окружение попал послали деблокоровать Хвртию из нгу и колумбийцев
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12.03.2026 17:24 Ответить
Кожний пропагандон-нафронтник, який за миску помиїв з жОПи закликає всіх потужно-незламно воювати до останнього українця, в ста відсотках випадків сам чомусь або є інвалідом, або вже списаний з війська, або, в гіршому випадку, має бронь і працює на надзвичайно важливому для держави оборонному підприємстві. І це при тому, що кожен з них день і ніч мріє про те, щоб опинитись десь в бліндажі на ЛБЗ під Гуляйполем і негайно вступити у ближній бій з десятком кацапських чмобіків !!!
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12.03.2026 20:28 Ответить
Навіть якщо я тобі покажу УБД,ти скажеш що я його в карти вигарав(купив у циганів,,знайшов в кукурудзі,etc)))).А якщо воював,то чого живий?Бо всі кого не вбили і не воювали толком,а на продскладі відїдались.Це кожен диванний є банько знає. Всі ці дебільні відмазки вже читав на цензорі.Тут жаборосплідник сцикунів.
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12.03.2026 17:07 Ответить
По-перше, питання не до вас. По-друге, не скажу. По-третє, ви ж як ішли в АТО, зробили свідомий вибір між бути сцикуном чи героєм? Ну й от - кожен робить свій вибір, які претензії.
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12.03.2026 23:42 Ответить
О'К.Кожен робить свій вибір.Тільки якщо вибрав шлях сцикуна,то нєхєр про це волать на весь світ і видавать за норму.Видумувать криві виправдання і розказувать хто повинен воювать замість себе.Хто ховається від війни,не мають морального права варнякать за війну.
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13.03.2026 07:29 Ответить
Не мають права варнякати, якщо це їх не стосується. Не стосується - це не коли ховаєшся в підвалі (бо тоді ймовірність рано чи пізно потрапити у армію є, інакше б мобілізація давно накрилася), а коли маєш штамп про виключення з військового обліку. А як його нема - то можна й патякати. Просто відмазок собі шукати не треба. Але "я не піду, бо Міндіч краде" - така сама відмазка, як і "я не піду, бо маю бронь на роботі".
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13.03.2026 14:13 Ответить
Одним словом сцыкуны и трусы постоянно ищущие оправдания своей трусости Такое ещеи в услужение к врагу пойдет и будет сдавать тех кто с этим врагом реально воюет и сделает это не с каких либо идейных убеждений , а попросту , чтобы шкуру свою спасти если ей будет угрожать опасность
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12.03.2026 16:38 Ответить
Так само як і ти виправдовуєшся що ти сцикун тим що в тебе брат та уся рідня воює? Чи це інше?
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12.03.2026 21:35 Ответить
 
 