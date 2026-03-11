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Новости Фото Мошеннические схемы
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СБУ и Нацполиция разоблачили в Киеве группировку, которая занималась продажей поддельных документов ЕС. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по результатам многоэтапной спецоперации раскрыла и заблокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в странах Евросоюза.

По результатам комплексных мероприятий, которые длились более полугода в Украине и за рубежом, в том числе негласных следственных действий, правоохранители задокументировали преступную деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Злоумышленники изготавливали высококачественные подделки документов, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в европейских странах.

Среди этой продукции: фейковые паспорта, виды на жительство, карты пребывания, водительские удостоверения, полисы страхования и т.д.

Клиентами фигурантов были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находятся на территории ЕС и пытаются легализоваться там.

По данным расследования, только с мая 2025 года злоумышленники продали поддельных документов на сумму не менее 17,8 миллиона гривен.

Для реализации преступной схемы ее участники наладили работу разветвленной сети, которая включала:

  • ИТ-специалистов и аналитиков, которые через контекстную и таргетированную рекламу в Интернете подыскивали клиентов;
  • колл-центр в Киеве для сопровождения заказчиков;
  • изготовление высококачественных поддельных документов;
  • логистическую цепочку для доставки документов из Украины в страны ЕС.

В целом, по имеющимся данным, в преступную схему было вовлечено более 100 человек, между которыми были четко распределены функции и задачи.

Во время спецоперации по задержанию злоумышленников проведено 12 одновременных обысков по местам их проживания и работы. В частности, было изъято:

  • компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности;
  • черновые записи и документальные материалы, свидетельствующие об изготовлении поддельных документов стран ЕС и получении денег за их реализацию;
  • наличные деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 70 тысяч долларов США. Их происхождение проверяется;
  • SIM-карты украинских и иностранных операторов.

В настоящее время семь ключевых фигурантов задержаны и им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Читайте также: СБУ и Нацполиция задержали еще 13 организаторов "уклонистских схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16988) СБУ (20770) Евросоюз (18223) Офис Генпрокурора (3154)
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Отой Краіець у списку, це не отой ригоАНАЛІВ вертухай, з кінотеатру «Зоряний» де якунОвощ свої з'їзди проводив, перед Вільнюсом???
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11.03.2026 15:34 Ответить
Яке ж це шахрайство? Підробка документів - ст. 358 ККУ, максимум 5 років...
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11.03.2026 16:10 Ответить
Кіберпідрозділ у контру шпілить, поки обшук іде?
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11.03.2026 16:21 Ответить
з конкурентами - жорстко!
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11.03.2026 16:27 Ответить
Пес прикольний.
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11.03.2026 18:44 Ответить
Зловмисники виготовляли високоякісні підробки документів, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в європейських країнах.

Серед цієї продукції: фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, поліси страхування тощо. Джерело: https://censor.net/ua/p3604711

Тобто виготовленні документи були настільки високоякісні та з ступенями захисту , що позвволяли пересікати державні кордони та сприймалися зарубіжними ГАЇхниками

Таланти мають отримати підтримку , а їхні вміння використані на користь України
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11.03.2026 19:58 Ответить
Штрафбат по ним плаче а не оце все: зелена мафія з адвокатами та недоторканістю
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11.03.2026 21:16 Ответить
 
 