СБУ и Нацполиция разоблачили в Киеве группировку, которая занималась продажей поддельных документов ЕС. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по результатам многоэтапной спецоперации раскрыла и заблокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в странах Евросоюза.

По результатам комплексных мероприятий, которые длились более полугода в Украине и за рубежом, в том числе негласных следственных действий, правоохранители задокументировали преступную деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Злоумышленники изготавливали высококачественные подделки документов, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в европейских странах.

Среди этой продукции: фейковые паспорта, виды на жительство, карты пребывания, водительские удостоверения, полисы страхования и т.д.

Клиентами фигурантов были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находятся на территории ЕС и пытаются легализоваться там.

По данным расследования, только с мая 2025 года злоумышленники продали поддельных документов на сумму не менее 17,8 миллиона гривен.

Для реализации преступной схемы ее участники наладили работу разветвленной сети, которая включала:

ИТ-специалистов и аналитиков, которые через контекстную и таргетированную рекламу в Интернете подыскивали клиентов;

колл-центр в Киеве для сопровождения заказчиков;

изготовление высококачественных поддельных документов;

логистическую цепочку для доставки документов из Украины в страны ЕС.

В целом, по имеющимся данным, в преступную схему было вовлечено более 100 человек, между которыми были четко распределены функции и задачи.

Во время спецоперации по задержанию злоумышленников проведено 12 одновременных обысков по местам их проживания и работы. В частности, было изъято:

компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности;

черновые записи и документальные материалы, свидетельствующие об изготовлении поддельных документов стран ЕС и получении денег за их реализацию;

наличные деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 70 тысяч долларов США. Их происхождение проверяется;

SIM-карты украинских и иностранных операторов.

В настоящее время семь ключевых фигурантов задержаны и им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.



































Читайте также: СБУ и Нацполиция задержали еще 13 организаторов "уклонистских схем". ФОТОрепортаж