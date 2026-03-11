СБУ и Нацполиция разоблачили в Киеве группировку, которая занималась продажей поддельных документов ЕС. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по результатам многоэтапной спецоперации раскрыла и заблокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в странах Евросоюза.
По результатам комплексных мероприятий, которые длились более полугода в Украине и за рубежом, в том числе негласных следственных действий, правоохранители задокументировали преступную деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Злоумышленники изготавливали высококачественные подделки документов, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в европейских странах.
Среди этой продукции: фейковые паспорта, виды на жительство, карты пребывания, водительские удостоверения, полисы страхования и т.д.
Клиентами фигурантов были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находятся на территории ЕС и пытаются легализоваться там.
По данным расследования, только с мая 2025 года злоумышленники продали поддельных документов на сумму не менее 17,8 миллиона гривен.
Для реализации преступной схемы ее участники наладили работу разветвленной сети, которая включала:
- ИТ-специалистов и аналитиков, которые через контекстную и таргетированную рекламу в Интернете подыскивали клиентов;
- колл-центр в Киеве для сопровождения заказчиков;
- изготовление высококачественных поддельных документов;
- логистическую цепочку для доставки документов из Украины в страны ЕС.
В целом, по имеющимся данным, в преступную схему было вовлечено более 100 человек, между которыми были четко распределены функции и задачи.
Во время спецоперации по задержанию злоумышленников проведено 12 одновременных обысков по местам их проживания и работы. В частности, было изъято:
- компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- черновые записи и документальные материалы, свидетельствующие об изготовлении поддельных документов стран ЕС и получении денег за их реализацию;
- наличные деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 70 тысяч долларов США. Их происхождение проверяется;
- SIM-карты украинских и иностранных операторов.
В настоящее время семь ключевых фигурантов задержаны и им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Серед цієї продукції: фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, поліси страхування тощо. Джерело: https://censor.net/ua/p3604711
Тобто виготовленні документи були настільки високоякісні та з ступенями захисту , що позвволяли пересікати державні кордони та сприймалися зарубіжними ГАЇхниками
Таланти мають отримати підтримку , а їхні вміння використані на користь України