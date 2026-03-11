СБУ и Нацполиция задержали еще 13 организаторов "уклонистских схем". ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных регионах Украины.

За суммы от 5 до 16 тысяч долларов США они предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Киеве разоблачен чиновник штаба воинской части, который "договаривался" за снятие уклонистов с розыска и их оформление в тыловые подразделения, где они даже не появлялись.

Также в столице задержали экс-сотрудника ТЦК, который пытался задействовать бывших коллег, чтобы "списать" с воинского учета своих клиентов.

В Винницкой области задержан работник насосной станции, который подсказывал уклонистам пути пересечения госграницы вброд через водоемы.

В Чернигове разоблачен руководитель строительной компании, который фиктивно трудоустраивал к себе военнообязанных для "бронирования".

Во Львовской области задержаны безработный житель и его сообщница, которые торговали фейковыми медсправками о плохом здоровье.

Также в Стрыйском районе задержан предприниматель, который за деньги обещал доставить уклонистов к западной границе и показать пути ее пересечения вне пунктов пропуска.

В Закарпатье СБУ задержала дезертира из Тячевского района, который вместе с сожительницей прокладывали уклонистам маршруты бегства в ЕС через реку Тиса.

Кроме этого, в Береговском районе разоблачены предприниматель и его подрядчик, которые якобы через знакомых в ТЦК пытались безосновательно "демобилизовать" своих знакомых.

В Раховском районе задержаны киевлянин и его сообщник, которые подвозили мобилизованных к западной границе, а затем подсказывали пути бегства горными тропами в Евросоюз.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

















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