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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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СБУ и Нацполиция задержали еще 13 организаторов "уклонистских схем". ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных регионах Украины.

За суммы от 5 до 16 тысяч долларов США они предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Киеве разоблачен чиновник штаба воинской части, который "договаривался" за снятие уклонистов с розыска и их оформление в тыловые подразделения, где они даже не появлялись.

Также в столице задержали экс-сотрудника ТЦК, который пытался задействовать бывших коллег, чтобы "списать" с воинского учета своих клиентов.

В Винницкой области задержан работник насосной станции, который подсказывал уклонистам пути пересечения госграницы вброд через водоемы.

В Чернигове разоблачен руководитель строительной компании, который фиктивно трудоустраивал к себе военнообязанных для "бронирования".

Во Львовской области задержаны безработный житель и его сообщница, которые торговали фейковыми медсправками о плохом здоровье.

Также в Стрыйском районе задержан предприниматель, который за деньги обещал доставить уклонистов к западной границе и показать пути ее пересечения вне пунктов пропуска.

В Закарпатье СБУ задержала дезертира из Тячевского района, который вместе с сожительницей прокладывали уклонистам маршруты бегства в ЕС через реку Тиса.

Кроме этого, в Береговском районе разоблачены предприниматель и его подрядчик, которые якобы через знакомых в ТЦК пытались безосновательно "демобилизовать" своих знакомых.

В Раховском районе задержаны киевлянин и его сообщник, которые подвозили мобилизованных к западной границе, а затем подсказывали пути бегства горными тропами в Евросоюз.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;
  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
  • принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;
  • злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Читайте: Убийство Парубия: Сцельников предстанет перед судом, ему грозит пожизненное, - СБУ

Автор: 

Винницкая область (1176) задержание (6557) Киев (26493) Нацполиция (16988) СБУ (20770) Чернигов (991) уклонисты (1360) Закарпатская область (2769) Львовская область (3206)
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Топ комментарии
+10
Хтось пояснить що таке "ухилянт", бо я розумію що це військовий, колишній військовий, поліцейський, суддя, прокурор, депутат та інші посадовці які давали присягу народу України.
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11.03.2026 12:21 Ответить
+9
А баканов не 'ухилянт'?
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11.03.2026 12:10 Ответить
+4
Де ухилянти беруть скільки грошей?В середньому $10к віддають всяким шахраям.
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11.03.2026 12:22 Ответить
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А баканов не 'ухилянт'?
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11.03.2026 12:10 Ответить
Єрмак і бананов, цільні лийтинанти запасу, які під час дії Особливо періоду та воєнного стану, маєть САМОСТІЙНО прибути до визначених для них міністром оборони, військових частин!
Вони типові особи з статусом СЗЧ!!! А Федоров і зеленський їх переховують від покарання!!! Співучасники злочину, з використанням службового положення!!
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11.03.2026 12:42 Ответить
Хтось пояснить що таке "ухилянт", бо я розумію що це військовий, колишній військовий, поліцейський, суддя, прокурор, депутат та інші посадовці які давали присягу народу України.
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11.03.2026 12:21 Ответить
Ухилянти це ті держави що підписали будапештський меморандум і не зберегли територіальну цілісність України - сша, вб, франція, китай. Ось 4 ухилянти. Підорашка одночасно ухилянт-нападник.
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11.03.2026 12:23 Ответить
Де ухилянти беруть скільки грошей?В середньому $10к віддають всяким шахраям.
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11.03.2026 12:22 Ответить
5 місячна зарплатня нормальної людини.
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11.03.2026 12:32 Ответить
Не бреши.Середня по Україні 28000грн.В нас у Черкаській 22к.Чи хочеш сказати що ухилянти тільки бізнесмени і банкіри?
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11.03.2026 12:39 Ответить
У страху великі очі !
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11.03.2026 12:40 Ответить
За що ухилянт руки крутить чуваку у пікселі, за те що не здох на війні
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11.03.2026 12:30 Ответить
Та не ний! Ота потвора в пікселі зганьбила свої шеврони і зрадила Україну! Допомога ухилянтам - злочин, що впливає на боєздатність ЗСУ! Ти це знаєш, і ти таке саме дристло, що сидить в мамки під спідницею та вже завонялось!
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11.03.2026 12:39 Ответить
Ну де беруться такі ушльопки, що в них винні тільки робітники і селяни. А страшенне злодійство, корупцію, зраду він не бачить.
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11.03.2026 13:43 Ответить
Або виконання мобілізаційних заходів і захист України, або робота на московитів і окупація України з подальшим знищенням-ґвалтуванням Українців!! З 2015 року, московіти це роблять в Україні!!
Украінці, які попали у полон до московитів, це підтверджують!!!
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11.03.2026 12:47 Ответить
Не розводь паніку. В Україні ЗСУ по чисельності в два рази більші ніж чисельність московитів. По - друге в нас ще мільйон поліцаїв, СБУшників, прокурорів, суддів, куча різних ДБРів і НАБів та інших дармоїдів, які проїдають бюджет.
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11.03.2026 13:51 Ответить
Яка ж це паніка, на 12 році московської війни проти України!!
Заходи з мобілізації виконуються згідно з Конституцією та Законами України!!
А хто їх не виконує, той працює на окупацію України!! Усе інше, то від лукавої брехні та маніпуляція зеленського!!
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11.03.2026 15:31 Ответить
Вхилянти в Раді та депутати всіх рад
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11.03.2026 13:32 Ответить
Ухилянти це ті, хто дава присягу, а зараз ловлять робітників і селян, щоб замість себе відправити на фронт.
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11.03.2026 13:47 Ответить
 
 