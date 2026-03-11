Убийство Парубия: Сцельников предстанет перед судом, ему грозит пожизненное, - СБУ
В суд направлено обвинительное заключение в отношении Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве экс-спикера ВР и нардепа Андрея Парубия.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В ходе следствия были задокументированы новые преступления со стороны фигуранта, в частности его призывы к свержению конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины.
"Также в ходе расследования найден охотничий обрез, который злоумышленник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище для возможного использования в подрывной деятельности", - отметили в СБУ.
53-летнего Сцельникова в 2024 году завербовали спецслужбы РФ, когда тот искал в Телеграм-каналах информацию о своем сыне, который пропал без вести в зоне боевых действий в Донецкой области.
"После вербовки фигурант выполнял вражеские задания: отслеживал и "сливал" рашистам локации Сил обороны, а также пытался собирать данные о направлениях движения железнодорожных эшелонов с горючей смесью.
Впоследствии рашисты предложили ему выполнить "более сложную" задачу – убить одного из государственных деятелей. Поэтому, по идеологическим мотивам, киллер выбрал жертвой народного депутата Украины и бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия", – напомнили в СБУ.
После убийства Сцельников пытался уничтожить доказательства и бежать за границу.
Известно, что мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, отрицал военные преступления рашистов и героизировал российскую армию.
Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Сцельникову грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
у нас з рузкіми паспортами тепер всі при владі, управлінні, керують армією і тд
Українці лише в могилі
що тут ще вирішувати ..