Убийство Парубия: Сцельников предстанет перед судом, ему грозит пожизненное, - СБУ

В суд направлено обвинительное заключение в отношении Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве экс-спикера ВР и нардепа Андрея Парубия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В ходе следствия были задокументированы новые преступления со стороны фигуранта, в частности его призывы к свержению конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины.

"Также в ходе расследования найден охотничий обрез, который злоумышленник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище для возможного использования в подрывной деятельности", - отметили в СБУ.

53-летнего Сцельникова в 2024 году завербовали спецслужбы РФ, когда тот искал в Телеграм-каналах информацию о своем сыне, который пропал без вести в зоне боевых действий в Донецкой области.

"После вербовки фигурант выполнял вражеские задания: отслеживал и "сливал" рашистам локации Сил обороны, а также пытался собирать данные о направлениях движения железнодорожных эшелонов с горючей смесью.

Впоследствии рашисты предложили ему выполнить "более сложную" задачу – убить одного из государственных деятелей. Поэтому, по идеологическим мотивам, киллер выбрал жертвой народного депутата Украины и бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия", – напомнили в СБУ.

После убийства Сцельников пытался уничтожить доказательства и бежать за границу.

Известно, что мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, отрицал военные преступления рашистов и героизировал российскую армию.

Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Сцельникову грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Убийство Андрея Парубия

