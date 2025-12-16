Оружие, из которого убили Андрея Парубия, найдено. Сцельников работал на спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж
В деле об убийстве экс-спикера ВР и нардепа Андрея Парубия появились новые подробности.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, в ходе следственных действий и совместных оперативных мероприятий обнаружен и изъят пистолет, из которого был убит Парубий.
Именно это оружие подозреваемый Сцельников пытался скрыть в специально оборудованном "складе".
Также были получены новые доказательства, свидетельствующие о совершении подозреваемым не только умышленного убийства, но и ряда тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины.
В связи с этим действия подозреваемого дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины: государственная измена и ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины: оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ.
Работа на спецслужбы РФ
Следствие установило, что подозреваемый передавал врагу информацию о размещении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины; предоставлял разведывательные материалы для координации диверсионной деятельности.
Также задокументированы факты публичного оправдания агрессии РФ, глорификации действий государства-агрессора и отрицания факта войны, начатой в 2014 году.
Ранее подозреваемому инкриминировали преступления по ч. 1 ст. 263 и ст. 112 УК Украины. Он длительное время целенаправленно готовился к убийству - собирал информацию о маршрутах и местах пребывания народного депутата, получил огнестрельное оружие от своих кураторов из РФ, и 30 августа совершил убийство Парубия.
Сейчас следственные действия продолжаются.
По данным СБУ, в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает тайник с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из РФ.
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
