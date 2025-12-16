РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Оружие, из которого убили Андрея Парубия, найдено. Сцельников работал на спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж

В деле об убийстве экс-спикера ВР и нардепа Андрея Парубия появились новые подробности.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, в ходе следственных действий и совместных оперативных мероприятий обнаружен и изъят пистолет, из которого был убит Парубий.

Именно это оружие подозреваемый Сцельников пытался скрыть в специально оборудованном "складе".

Также были получены новые доказательства, свидетельствующие о совершении подозреваемым не только умышленного убийства, но и ряда тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины.

В связи с этим действия подозреваемого дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины: государственная измена и ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины: оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ.

Работа на спецслужбы РФ

Следствие установило, что подозреваемый передавал врагу информацию о размещении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины; предоставлял разведывательные материалы для координации диверсионной деятельности.

Также задокументированы факты публичного оправдания агрессии РФ, глорификации действий государства-агрессора и отрицания факта войны, начатой в 2014 году.

Ранее подозреваемому инкриминировали преступления по ч. 1 ст. 263 и ст. 112 УК Украины. Он длительное время целенаправленно готовился к убийству - собирал информацию о маршрутах и местах пребывания народного депутата, получил огнестрельное оружие от своих кураторов из РФ, и 30 августа совершил убийство Парубия.

Сейчас следственные действия продолжаются.

По данным СБУ, в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает тайник с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из РФ.

Убийство Андрея Парубия

Парубий Андрей (2100) убийство (6654)
