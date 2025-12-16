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Новини Вбивство Андрія Парубія
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Зброю, з якої вбили Андрія Парубія, знайдено. Сцельніков працював на спецслужби РФ. ФОТОрепортаж

У справі про вбивство ексспікера ВР та нардепа Андрія Парубія з'явилися нові подробиці.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, під час слідчих дій та спільних оперативних заходів виявлено й вилучено пістолет, з якого було вбито Парубія.

Саме цю зброю підозрюваний Сцельніков намагався приховати у спеціально облаштованому "схроні".

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Також було отримано нові докази, що свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

У зв’язку з цим дії підозрюваного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України:державна зрада та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України: виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ.

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Робота на спецслужби РФ

Слідство встановило, що підозрюваний передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності.

Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії РФ, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році.

Раніше підозрюваному інкримінували злочини за ч. 1 ст. 263 та ст. 112 КК України. Він тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства - збирав інформацію про маршрути та місця перебування народного депутата, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів з РФ, і 30 серпня здійснив вбивство Парубія.

Наразі слідчі дії тривають.

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За даними СБУ, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з РФ.

Нові подробиці справи про вбивство Андрія Парубія
Нові подробиці справи про вбивство Андрія Парубія
Нові подробиці справи про вбивство Андрія Парубія

Убивство Андрія Парубія

Дивіться: Підозрюваний у вбивстві Парубія передавав росіянам інформацію про об’єкти ЗСУ, - прокуратура. ВIДЕО

Автор: 

Парубій Андрій (1336) вбивство (3288)
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Топ коментарі
+12
А чим займається СБУ і Малюк? Тобто перевести Арестовича закордон у них є ресурси а захистити ЛЮДИНУ з великої букви яка РЕАЛЬНО державник не було?

А чим займається БУданов коли не дає 100 інтервю в тиждень?
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16.12.2025 10:15 Відповісти
+11
Тут така штука, що Малюк чи Буданов у конкретному випадку могли надати охорону лише за наказом зверху. Парубій просив охорону, але йому не надали. Тому питання, передусім, до тих, хто не віддав наказ Малюку або Буданову!
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16.12.2025 10:26 Відповісти
+10
Наближаються угоди з мутними умовами - значить треба відволікти увагу наріду мутними деталями вбивства Парубія.
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16.12.2025 10:16 Відповісти

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