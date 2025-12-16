Зброю, з якої вбили Андрія Парубія, знайдено. Сцельніков працював на спецслужби РФ. ФОТОрепортаж
У справі про вбивство ексспікера ВР та нардепа Андрія Парубія з'явилися нові подробиці.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, під час слідчих дій та спільних оперативних заходів виявлено й вилучено пістолет, з якого було вбито Парубія.
Саме цю зброю підозрюваний Сцельніков намагався приховати у спеціально облаштованому "схроні".
Також було отримано нові докази, що свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.
У зв’язку з цим дії підозрюваного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України:державна зрада та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України: виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ.
Робота на спецслужби РФ
Слідство встановило, що підозрюваний передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності.
Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії РФ, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році.
Раніше підозрюваному інкримінували злочини за ч. 1 ст. 263 та ст. 112 КК України. Він тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства - збирав інформацію про маршрути та місця перебування народного депутата, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів з РФ, і 30 серпня здійснив вбивство Парубія.
Наразі слідчі дії тривають.
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За даними СБУ, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з РФ.
Убивство Андрія Парубія
- Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
- В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
- 1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
- Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
- 2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
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