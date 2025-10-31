Петиція про перейменування вулиці на честь Парубія в Києві не набрала достатньо голосів
Петиція щодо перейменування однієї з вулиць Києва на честь народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня цього року, не набрала достатньо голосів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київраду.
Документ подав 1 вересня Андрій Машков. За час збору підписів ініціатива отримала лише 937 голосів із необхідних 6 тисяч, тож не буде передана на розгляд Київради.
Автор петиції зазначив, що Парубій був "видатним державним і громадським діячем, який зробив вагомий внесок у становлення демократичних інститутів і створення сучасної української армії". Також він наголосив, що політик був учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Донбабаієць, що після 2014 купив квартиру 150 квадратів?
Слуга народу з Нижніх Бабанів, що купив 3 квартири по 150 квадратів?
Купа переселенців?
Місцева "какая разніца", що була і є завжди?
Совкові пенси, що стікають слиною на "лучший в мірє пломбір"?
"Біженці", що чхурнули з Києва у Німеччину?
Но я даже не знала про эту петицию
У меня была срочная работа
И я как- то выпала из информационного пространства
Пропустила такое важное
И за то, что прощаете ...
А хто такий Парубій...
Якщо ви не бачите, що зробив Парубій для України, то ви, як раз, і є - москаль.
Да, она была радикальным человеком
Но она была ВЕЛИКИМ ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ
И если такого человека выгоняют из университета
То мы идем куда - то не туда...