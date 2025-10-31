УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
1 073 23

Петиція про перейменування вулиці на честь Парубія в Києві не набрала достатньо голосів

парубій

Петиція щодо перейменування однієї з вулиць Києва на честь народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня цього року, не набрала достатньо голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київраду.

Документ подав 1 вересня Андрій Машков. За час збору підписів ініціатива отримала лише 937 голосів із необхідних 6 тисяч, тож не буде передана на розгляд Київради.

Автор петиції зазначив, що Парубій був "видатним державним і громадським діячем, який зробив вагомий внесок у становлення демократичних інститутів і створення сучасної української армії". Також він наголосив, що політик був учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві Парубія передавав росіянам інформацію про об’єкти ЗСУ, - прокуратура. ВIДЕО

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Убивство Парубія: підозрюваного Сцельнікова залишили під вартою. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20385) Парубій Андрій (1349) перейменування (593) вулиця (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Петиція про перейменування вулиць в Києві на Бужанського чи Татарова набере необхідні голоси. Це для бидла те, що потрібно. А Парубій проукраїнський політик, який захищав Україну.
показати весь коментар
31.10.2025 12:19 Відповісти
+6
Позор киевлянам!
показати весь коментар
31.10.2025 12:20 Відповісти
+2
У Львові набере сто відсотків.Так само як набрала петиція за присвоєння імені Фаріон маленького провулочка біля Політехніки.З якої,нагадаю,Фаріон вигнали після численних протестів студентів.І за присвоєння імені проголосувала найбільша фракція у Львівській міській раді - ЄС Порошенка.Якого - знов таки нагадаю - покійна Фаріон винахідливо змішувала з брудом і лайном.Так що Парубій,людина в побуті незлобива,неконфліктна і спокійна була,пройде у ЛМР легко...
показати весь коментар
31.10.2025 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петиція про перейменування вулиць в Києві на Бужанського чи Татарова набере необхідні голоси. Це для бидла те, що потрібно. А Парубій проукраїнський політик, який захищав Україну.
показати весь коментар
31.10.2025 12:19 Відповісти
Позор киевлянам!
показати весь коментар
31.10.2025 12:20 Відповісти
та тут одні переселенці з бамбасу і лугандону залишились
показати весь коментар
31.10.2025 12:42 Відповісти
Хто на сьогодні може вважатися киянином?

Донбабаієць, що після 2014 купив квартиру 150 квадратів?
Слуга народу з Нижніх Бабанів, що купив 3 квартири по 150 квадратів?
Купа переселенців?
Місцева "какая разніца", що була і є завжди?
Совкові пенси, що стікають слиною на "лучший в мірє пломбір"?
"Біженці", що чхурнули з Києва у Німеччину?
показати весь коментар
31.10.2025 12:47 Відповісти
Простите меня
Но я даже не знала про эту петицию
У меня была срочная работа
И я как- то выпала из информационного пространства
Пропустила такое важное
показати весь коментар
31.10.2025 13:20 Відповісти
Нічого, головне, що ми знаєм - Парубій був Патріотом з великої літери, а все інше суєта.
показати весь коментар
31.10.2025 13:38 Відповісти
Дякую за слова про прекрасного Андрея Володимировича
И за то, что прощаете ...
показати весь коментар
31.10.2025 13:52 Відповісти
зробили все, щоб я про цю петицію тільки но вперше дізнався
показати весь коментар
31.10.2025 13:30 Відповісти
риги рабіновічі проти
показати весь коментар
31.10.2025 12:40 Відповісти
От, якби вулицю Толстоєвського тре було врятувати чи навпаки Булгакова заборонити (щоб комусь легше було віджимати історично-культурні об'єкти) - ото був би двіж з киданням фікашками та віртуальним мордобоєм.

А хто такий Парубій...
показати весь коментар
31.10.2025 12:41 Відповісти
Він відстоював ідею, що москалі - це наші вороги, та з ними треба боротися.
Якщо ви не бачите, що зробив Парубій для України, то ви, як раз, і є - москаль.
показати весь коментар
31.10.2025 13:05 Відповісти
Це власне і є оцінкою українського патріотизму пересічних. Після голосування 2019 року, звісно.
показати весь коментар
31.10.2025 12:52 Відповісти
У Львові набере сто відсотків.Так само як набрала петиція за присвоєння імені Фаріон маленького провулочка біля Політехніки.З якої,нагадаю,Фаріон вигнали після численних протестів студентів.І за присвоєння імені проголосувала найбільша фракція у Львівській міській раді - ЄС Порошенка.Якого - знов таки нагадаю - покійна Фаріон винахідливо змішувала з брудом і лайном.Так що Парубій,людина в побуті незлобива,неконфліктна і спокійна була,пройде у ЛМР легко...
показати весь коментар
31.10.2025 13:17 Відповісти
Изгнание Фарион из университета- это ужасно
Да, она была радикальным человеком
Но она была ВЕЛИКИМ ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ
И если такого человека выгоняют из университета
То мы идем куда - то не туда...
показати весь коментар
31.10.2025 13:22 Відповісти
Москалику, привіт. как пагодка в крємлє?
показати весь коментар
31.10.2025 13:30 Відповісти
Колись Київ був весь в скверах,парках. Місто славилось вищими закладами,промисловістю. В Київ запрошували кращі кадри з усієї України і це було нормальною практикою всіх столиць.А потім поступово став перетворюватись в збіговисько бандюків, шахраїв,рекітерів--накравши грощей в регіонах купляли квартири в Києві. Принесли суцільне хамство,зневагу до всього українського і "какая разніца" Мені прикро це постійно бачити Особливо цим відзначаються Луганські і Донецьки. Пробачте---сьогодні це так. Тому і голосують За колю катлету,безуглу і 95 квартал. Сумно .
показати весь коментар
31.10.2025 14:13 Відповісти
 
 