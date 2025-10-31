Петиція про перейменування вулиці на честь Парубія в Києві не набрала достатньо голосів

Петиція щодо перейменування однієї з вулиць Києва на честь народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня цього року, не набрала достатньо голосів.

Документ подав 1 вересня Андрій Машков. За час збору підписів ініціатива отримала лише 937 голосів із необхідних 6 тисяч, тож не буде передана на розгляд Київради.

Автор петиції зазначив, що Парубій був "видатним державним і громадським діячем, який зробив вагомий внесок у становлення демократичних інститутів і створення сучасної української армії". Також він наголосив, що політик був учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

