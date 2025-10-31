Петиция о переименовании в Киеве улицы в честь Парубия не набрала достаточно голосов
Петиция о переименовании одной из улиц Киева в честь народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который был убит во Львове 30 августа этого года, не набрала достаточно голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевсовет.
Документ подал 1 сентября Андрей Машков. За время сбора подписей инициатива получила только 937 голосов из необходимых 6 тысяч, поэтому не будет передана на рассмотрение Киевсовета.
Автор петиции отметил, что Парубий был "выдающимся государственным и общественным деятелем, который внес весомый вклад в становление демократических институтов и создание современной украинской армии". Также он подчеркнул, что политик был участником Оранжевой революции и Революции Достоинства.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Донбабаієць, що після 2014 купив квартиру 150 квадратів?
Слуга народу з Нижніх Бабанів, що купив 3 квартири по 150 квадратів?
Купа переселенців?
Місцева "какая разніца", що була і є завжди?
Совкові пенси, що стікають слиною на "лучший в мірє пломбір"?
"Біженці", що чхурнули з Києва у Німеччину?
Но я даже не знала про эту петицию
У меня была срочная работа
И я как- то выпала из информационного пространства
Пропустила такое важное
И за то, что прощаете ...
А хто такий Парубій...
Якщо ви не бачите, що зробив Парубій для України, то ви, як раз, і є - москаль.
Да, она была радикальным человеком
Но она была ВЕЛИКИМ ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ
И если такого человека выгоняют из университета
То мы идем куда - то не туда...