РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9625 посетителей онлайн
Новости Убийство Андрея Парубия
915 22

Петиция о переименовании в Киеве улицы в честь Парубия не набрала достаточно голосов

парубій

Петиция о переименовании одной из улиц Киева в честь народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который был убит во Львове 30 августа этого года, не набрала достаточно голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевсовет.

Документ подал 1 сентября Андрей Машков. За время сбора подписей инициатива получила только 937 голосов из необходимых 6 тысяч, поэтому не будет передана на рассмотрение Киевсовета.

Автор петиции отметил, что Парубий был "выдающимся государственным и общественным деятелем, который внес весомый вклад в становление демократических институтов и создание современной украинской армии". Также он подчеркнул, что политик был участником Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве Парубия передавал россиянам информацию об объектах ВСУ, - прокуратура. ВИДЕО

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Парубия: подозреваемого Сцельникова оставили под стражей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26307) Парубий Андрей (2099) переименования (748) улица (198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Петиція про перейменування вулиць в Києві на Бужанського чи Татарова набере необхідні голоси. Це для бидла те, що потрібно. А Парубій проукраїнський політик, який захищав Україну.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:19 Ответить
+6
Позор киевлянам!
показать весь комментарий
31.10.2025 12:20 Ответить
+2
У Львові набере сто відсотків.Так само як набрала петиція за присвоєння імені Фаріон маленького провулочка біля Політехніки.З якої,нагадаю,Фаріон вигнали після численних протестів студентів.І за присвоєння імені проголосувала найбільша фракція у Львівській міській раді - ЄС Порошенка.Якого - знов таки нагадаю - покійна Фаріон винахідливо змішувала з брудом і лайном.Так що Парубій,людина в побуті незлобива,неконфліктна і спокійна була,пройде у ЛМР легко...
показать весь комментарий
31.10.2025 13:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петиція про перейменування вулиць в Києві на Бужанського чи Татарова набере необхідні голоси. Це для бидла те, що потрібно. А Парубій проукраїнський політик, який захищав Україну.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:19 Ответить
Позор киевлянам!
показать весь комментарий
31.10.2025 12:20 Ответить
та тут одні переселенці з бамбасу і лугандону залишились
показать весь комментарий
31.10.2025 12:42 Ответить
Хто на сьогодні може вважатися киянином?

Донбабаієць, що після 2014 купив квартиру 150 квадратів?
Слуга народу з Нижніх Бабанів, що купив 3 квартири по 150 квадратів?
Купа переселенців?
Місцева "какая разніца", що була і є завжди?
Совкові пенси, що стікають слиною на "лучший в мірє пломбір"?
"Біженці", що чхурнули з Києва у Німеччину?
показать весь комментарий
31.10.2025 12:47 Ответить
Простите меня
Но я даже не знала про эту петицию
У меня была срочная работа
И я как- то выпала из информационного пространства
Пропустила такое важное
показать весь комментарий
31.10.2025 13:20 Ответить
Нічого, головне, що ми знаєм - Парубій був Патріотом з великої літери, а все інше суєта.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:38 Ответить
Дякую за слова про прекрасного Андрея Володимировича
И за то, что прощаете ...
показать весь комментарий
31.10.2025 13:52 Ответить
зробили все, щоб я про цю петицію тільки но вперше дізнався
показать весь комментарий
31.10.2025 13:30 Ответить
риги рабіновічі проти
показать весь комментарий
31.10.2025 12:40 Ответить
Петиция набрала менее 1000 голосов на весь четырехмиллионный город. В Киеве по вашему одни Рабиновичи? Или население просто не интересует Парубий?
показать весь комментарий
31.10.2025 13:09 Ответить
От, якби вулицю Толстоєвського тре було врятувати чи навпаки Булгакова заборонити (щоб комусь легше було віджимати історично-культурні об'єкти) - ото був би двіж з киданням фікашками та віртуальним мордобоєм.

А хто такий Парубій...
показать весь комментарий
31.10.2025 12:41 Ответить
Він відстоював ідею, що москалі - це наші вороги, та з ними треба боротися.
Якщо ви не бачите, що зробив Парубій для України, то ви, як раз, і є - москаль.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:05 Ответить
Це власне і є оцінкою українського патріотизму пересічних. Після голосування 2019 року, звісно.
показать весь комментарий
31.10.2025 12:52 Ответить
У Львові набере сто відсотків.Так само як набрала петиція за присвоєння імені Фаріон маленького провулочка біля Політехніки.З якої,нагадаю,Фаріон вигнали після численних протестів студентів.І за присвоєння імені проголосувала найбільша фракція у Львівській міській раді - ЄС Порошенка.Якого - знов таки нагадаю - покійна Фаріон винахідливо змішувала з брудом і лайном.Так що Парубій,людина в побуті незлобива,неконфліктна і спокійна була,пройде у ЛМР легко...
показать весь комментарий
31.10.2025 13:17 Ответить
Изгнание Фарион из университета- это ужасно
Да, она была радикальным человеком
Но она была ВЕЛИКИМ ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ
И если такого человека выгоняют из университета
То мы идем куда - то не туда...
показать весь комментарий
31.10.2025 13:22 Ответить
Москалику, привіт. как пагодка в крємлє?
показать весь комментарий
31.10.2025 13:30 Ответить
 
 