Петиция о переименовании в Киеве улицы в честь Парубия не набрала достаточно голосов

Петиция о переименовании одной из улиц Киева в честь народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который был убит во Львове 30 августа этого года, не набрала достаточно голосов.

Документ подал 1 сентября Андрей Машков. За время сбора подписей инициатива получила только 937 голосов из необходимых 6 тысяч, поэтому не будет передана на рассмотрение Киевсовета.

Автор петиции отметил, что Парубий был "выдающимся государственным и общественным деятелем, который внес весомый вклад в становление демократических институтов и создание современной украинской армии". Также он подчеркнул, что политик был участником Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

