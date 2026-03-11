Убивство Парубія: Сцельніков постане перед судом, йому загрожує довічне, - СБУ
До суду скеровано обвинувальний акт щодо Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві ексспікера ВР та нардепа Андрія Парубія.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Під час слідства було задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.
"Також під час розслідування знайдено мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності", - зазначили в СБУ.
53-річного Сцельнікова у 2024 році завербували спецслужби РФ, коли той шукав у Телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти у зоні бойових дій на Донеччині.
"Після вербування фігурант виконував ворожі завдання: відстежував та "зливав" рашистам локації Сил оборони, а також намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.
Згодом рашисти запропонували йому виконати "складніше" завдання – вбити одного з державних діячів. Відтак, з ідеологічних мотивів, кілер обрав жертвою народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія", - нагадали в СБУ.
Після вбивства Сцельніков намагався знищити доказати і втекти за кордон.
Відомо, що чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України, заперечував воєнні злочини рашистів та героїзував російську армію.
Його обвинувачують за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).
Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Убивство Андрія Парубія
- Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
- У ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
- 1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
- Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
- 2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
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у нас з рузкіми паспортами тепер всі при владі, управлінні, керують армією і тд
Українці лише в могилі
просто людина не читала Дмитра Донцова та підара якіменка (голову сбу за овоча) вважає більшим патріотом України, ніж Віталія Портнікова
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
що тут ще вирішувати ..