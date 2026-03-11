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Новини Вбивство Андрія Парубія
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Убивство Парубія: Сцельніков постане перед судом, йому загрожує довічне, - СБУ

Вбивство Парубія: Сцельніков постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт щодо Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві ексспікера ВР та нардепа Андрія Парубія.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час слідства було задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.

"Також під час розслідування знайдено мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності", - зазначили в СБУ.

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53-річного Сцельнікова у 2024 році завербували спецслужби РФ, коли той шукав у Телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти у зоні бойових дій на Донеччині.

"Після вербування фігурант виконував ворожі завдання: відстежував та "зливав" рашистам локації Сил оборони, а також намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Згодом рашисти запропонували йому виконати "складніше" завдання – вбити одного з державних діячів. Відтак, з ідеологічних мотивів, кілер обрав жертвою народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія", - нагадали в СБУ.

Після вбивства Сцельніков намагався знищити доказати і втекти за кордон.

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Відомо, що чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України, заперечував воєнні злочини рашистів та героїзував російську армію.

Його обвинувачують за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Убивство Андрія Парубія

Також читайте: Зброю, з якої вбили Андрія Парубія, знайдено. Сцельніков працював на спецслужби РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Парубій Андрій (1335) СБУ (13965) вбивство (3277)
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Топ коментарі
+7
Чомусь не вірю, що ця мразина планувала операцію по вбивству Парубія сама. Десь поруч має бути слід зеленої, ненависної до України влади.
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11.03.2026 11:10 Відповісти
+7
Патріот 🇺🇦Андрій Парубій , був би , живий, як, щоб СБУ , не охороняла , зрадника Ваньку Баканова, нікому , не потрібного Стерненко ,на бронівіке з 4 -ма охоронцями ,агента " козиря " він жє -Відьмак АЛІ БАБА , Бек Офіси Деркача ……… і ще багато -багато чого ………
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11.03.2026 12:38 Відповісти
+6
так це вся влада))) Буданов) зокрема

у нас з рузкіми паспортами тепер всі при владі, управлінні, керують армією і тд

Українці лише в могилі
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11.03.2026 11:22 Відповісти
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Чомусь не вірю, що ця мразина планувала операцію по вбивству Парубія сама. Десь поруч має бути слід зеленої, ненависної до України влади.
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11.03.2026 11:10 Відповісти
Патріот 🇺🇦Андрій Парубій , був би , живий, як, щоб СБУ , не охороняла , зрадника Ваньку Баканова, нікому , не потрібного Стерненко ,на бронівіке з 4 -ма охоронцями ,агента " козиря " він жє -Відьмак АЛІ БАБА , Бек Офіси Деркача ……… і ще багато -багато чого ………
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11.03.2026 12:38 Відповісти
При этом Парубий официально обращался за охраной, и ему официально было в этом отказано. Поэтому тот, кто отказал, должен сидеть на суде рядом с этим ублюдком, а потом пожизненно в одной камере.
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11.03.2026 13:16 Відповісти
Самого головного архітектора цього беззаконня забули - гАндрюши Портнова він же агент ФСБ "Казбек" 🤬
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11.03.2026 14:48 Відповісти
Всі у кого прізвища на -ов мають бути під увагою СБУ
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11.03.2026 11:12 Відповісти
так це вся влада))) Буданов) зокрема

у нас з рузкіми паспортами тепер всі при владі, управлінні, керують армією і тд

Українці лише в могилі
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11.03.2026 11:22 Відповісти
Ага, значить на захарченка (захараста) з ДиНиРи не треба було уваги, а щодо мене, то треба? А може тих, хто втік позбавити громадянства?
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11.03.2026 13:05 Відповісти
не звертайте уваги
просто людина не читала Дмитра Донцова та підара якіменка (голову сбу за овоча) вважає більшим патріотом України, ніж Віталія Портнікова
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11.03.2026 14:56 Відповісти
та ні, Донцов

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11.03.2026 15:49 Відповісти
а шо ви читали з творів Дмитра Донцова і які ваші враження?
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11.03.2026 15:51 Відповісти
все ж таки, на вашу думку, хто більший патріот України - підар екс-очільник сбу громадянин ********** якіменка чи портніков?
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11.03.2026 15:54 Відповісти
Ти своє прізвище назви, актор!
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11.03.2026 18:35 Відповісти
Ідейний ідеот...?
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11.03.2026 11:23 Відповісти
це ж адепт ру міра ..
що тут ще вирішувати ..
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11.03.2026 11:23 Відповісти
Найправильніше - відправити його на співбесіду до Парубія !!!
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11.03.2026 12:15 Відповісти
шість місяців слідства по такій справі - прийнятний термін.
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11.03.2026 13:12 Відповісти
 
 