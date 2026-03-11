Убивство Парубія: Сцельніков постане перед судом, йому загрожує довічне, - СБУ

До суду скеровано обвинувальний акт щодо Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві ексспікера ВР та нардепа Андрія Парубія.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час слідства було задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.

"Також під час розслідування знайдено мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності", - зазначили в СБУ.

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53-річного Сцельнікова у 2024 році завербували спецслужби РФ, коли той шукав у Телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти у зоні бойових дій на Донеччині.

"Після вербування фігурант виконував ворожі завдання: відстежував та "зливав" рашистам локації Сил оборони, а також намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Згодом рашисти запропонували йому виконати "складніше" завдання – вбити одного з державних діячів. Відтак, з ідеологічних мотивів, кілер обрав жертвою народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія", - нагадали в СБУ.

Після вбивства Сцельніков намагався знищити доказати і втекти за кордон.

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Відомо, що чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України, заперечував воєнні злочини рашистів та героїзував російську армію.

Його обвинувачують за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Убивство Андрія Парубія

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