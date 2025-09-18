Рада звернулася до Зеленського щодо присвоєння Парубію звання Героя України (посмертно)

Верховна Рада звернулася до президента Зеленського щодо присвоєння звання Героя України (посмертно), колишньому спікеру ВР та екснардепу Андрію Парубію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 230 нардепів.

Також читайте: Петиція про надання Парубію звання Героя України (посмертно) набрала 25 тис. підписів

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Також читайте: Європарламент вшанував пам’ять Андрія Парубія