Новини Вбивство Андрія Парубія
Рада звернулася до Зеленського щодо присвоєння Парубію звання Героя України (посмертно)

Звання Героя України Андрію Парубію. Рада звернулася до Зеленського

Верховна Рада звернулася до президента Зеленського щодо присвоєння звання Героя України (посмертно), колишньому спікеру ВР та екснардепу Андрію Парубію.

Рішення підтримали 230 нардепів.

Також читайте: Петиція про надання Парубію звання Героя України (посмертно) набрала 25 тис. підписів

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Також читайте: Європарламент вшанував пам’ять Андрія Парубія

ВР (15229) Герой України (346) Парубій Андрій (1340)
Я авжеж все розумію, але чому було не дати Героя при житті, якщо заслужив? Чи заслужив тільки тоді, коли був вбитий?
18.09.2025 10:59 Відповісти
хайп нашє всьо!!!!!
причому з усіх боків.
і "наші" хайпують, і не наші!
отака вона політика.....
18.09.2025 11:04 Відповісти
Влада - лицеміри!...
18.09.2025 10:59 Відповісти
Було б справедливо. Людина гідна.
18.09.2025 11:03 Відповісти
 
 