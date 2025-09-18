Рада обратилась к Зеленскому о присвоении Парубию звания Героя Украины (посмертно)
Верховная Рада обратилась к президенту Зеленскому относительно присвоения звания Героя Украины (посмертно), бывшему спикеру ВР и экс-нардепу Андрею Парубию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 230 нардепов.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
причому з усіх боків.
і "наші" хайпують, і не наші!
отака вона політика.....
Бо він державний діяч!!! Повна противага міндіч-квартал
Він був за Україну, коли більшість голосувала за януковичів, слухала російську попсу, і дивилась в сторону "таможного союзу".
Антимайдан на це "пойтіть не могут"...
студіюраду, нехай покаже свій номерок....
Батьки, сім'я що кажуть?
Хорошо выполнял свою работу?
Так он за это получал высокую зарплату, доплаты и льготы.
За то, что был убит?
Так на фронте, защищая Украину, а не за высокую зарплату, гибнет сотни воинов.
И за это Героев Украины им не дают.