Новости Убийство Андрея Парубия
765 24

Рада обратилась к Зеленскому о присвоении Парубию звания Героя Украины (посмертно)

Звание Героя Украины Андрею Парубию. Рада обратилась к Зеленскому

Верховная Рада обратилась к президенту Зеленскому относительно присвоения звания Героя Украины (посмертно), бывшему спикеру ВР и экс-нардепу Андрею Парубию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 230 нардепов.

Также читайте: Петиция о присвоении Парубию звания Героя Украины (посмертно) набрала 25 тыс. подписей

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Также читайте: Европарламент почтил память Андрея Парубия

Влада - лицеміри!...
18.09.2025 10:59 Ответить
+4
Я авжеж все розумію, але чому було не дати Героя при житті, якщо заслужив? Чи заслужив тільки тоді, коли був вбитий?
18.09.2025 10:59 Ответить
+4
хайп нашє всьо!!!!!
причому з усіх боків.
і "наші" хайпують, і не наші!
отака вона політика.....
18.09.2025 11:04 Ответить
При житті це Фронт. Але у квартальних є якась інша шкала цінностей, у них кошевой має ****** "Герой"
18.09.2025 11:13 Ответить
Якщо взяти до уваги, що Владіміру Літвіну, Чи Бойку таке звання було присвоєно за життя, то Вас треба підтримати. Хоча моя думка наступна - Героя України варто присвоювати лише після смерті, щоб потім не плюватися і не відміняти Укази, як у ******* з Богуслаєвим. При житті деяких персон це найвище звання дається не за заслуги, а за займане урісло, чи користь діючому на той момент президенту, як це було з Литвином. І точно не Зєлєнскому вирішувати, чи присвоїти Парубію Героя - це вирішить історія і українці.
18.09.2025 11:22 Ответить
Дуже прикро, але під час війни Зе дав Героя України багатьом шахраям і відвертим ворогам України, а для таких як Парубій у нього нагород немає.
18.09.2025 11:35 Ответить
Було б справедливо. Людина гідна.
18.09.2025 11:03 Ответить
З якого х*** він герой України?
18.09.2025 11:08 Ответить
Російскі акаунти ще мають пихатість щось запитувати 😡🤬
Бо він державний діяч!!! Повна противага міндіч-квартал
18.09.2025 11:11 Ответить
Ну так і давай йому громадські нагороди. З якого х*** ти його прирівнюєш до тих хто свідомо віддавав своє життя на фронті? Якщо вищі нагороди роздавати направо і наліво це нівелює їх цінність і їх потім будуть цигани на базарі продавати
18.09.2025 11:38 Ответить
За вклад у розбудову Української Державності. Він це робив, коли це не було мейнстрімом.

Він був за Україну, коли більшість голосувала за януковичів, слухала російську попсу, і дивилась в сторону "таможного союзу".
18.09.2025 11:19 Ответить
Ну так і дай йому відповідну нагороду з написом що ти тут написав. Бо я наприклад ненавиджу політиків і не хочу їх бачити на одній алеї з полеглими Героями. До того ж чому йому Петька не дав нагороду а ждали Зеленського?
18.09.2025 11:41 Ответить
Ніт. Квартал сценку зробить.
18.09.2025 11:09 Ответить
Нєє
Антимайдан на це "пойтіть не могут"...
18.09.2025 11:10 Ответить
сЦикало в студію раду, нехай покаже свій номерок....
18.09.2025 11:11 Ответить
А з пуя Героя?? Він, що на війні був? В окопах був? Посадки зачищав? За що ???? За постійне порушення регламенту ВР ( а це Закон України доречі) коли був головою ВР. Ймовірно йшов з тренування в шортах у Львові і був застрелений. За це Героя? Це занад то.
18.09.2025 11:12 Ответить
Та да.... А от кузьма канешно достойний.... був на всі концертах регіоналів
18.09.2025 11:21 Ответить
Тут тяжко щось сказати..для нас він був ніхто і звати його ніяк..але кацапи зробили з нього символ "скакалі на майданє", "жог людєй в домє прафсаюзав в Адєсє".."у нас дліниє рукі..ми єго дасталі нас фсє баяцца..".. і тепер невідомо що з цим робити
18.09.2025 11:21 Ответить
Герои на фронте
18.09.2025 11:17 Ответить
1300 км від кордону з Україною! БпЛА вгатили по НПЗ «Газпром нафтохім» у салаваті, башкирия
18.09.2025 11:20 Ответить
Майданівцю від антимайданівця-Зірка?
Батьки, сім'я що кажуть?
18.09.2025 11:22 Ответить
Є відео з Ради де депутат Тищенко пропонує перейменувати Банкову на вулицю Парубія.
18.09.2025 11:22 Ответить
А Тайланд перейменувати в Тищенколанд!
18.09.2025 11:37 Ответить
А что Парубий сделал героического, чтобы стать Героем Украины?
Хорошо выполнял свою работу?
Так он за это получал высокую зарплату, доплаты и льготы.
За то, что был убит?
Так на фронте, защищая Украину, а не за высокую зарплату, гибнет сотни воинов.
И за это Героев Украины им не дают.
18.09.2025 11:41 Ответить
 
 