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Новини Перейменування вулиць Вбивство Андрія Парубія
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Вулицю у центрі Києва назвуть на честь Парубія

парубій

У Києві зʼявиться вулиця на честь народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Відповідну ініціативу підтримали 57% учасників громадського опитування на порталі та в застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

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Де буде вулиця

Йдеться про ділянку вздовж Маріїнського парку – від вулиці Грушевського до Паркової дороги.

Лідерка "Європейської Солідарності" у Київраді Марина Порошенко зазначила, що назва вулиці стане символом вдячності Андрію Парубію.

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"Його діяльність – це приклад служіння державі, відповідальності та відданості Україні. Переконана, що назва вулиці в самому центрі Києва стане символом пам’яті, вдячності та поваги до Андрія й до тих, хто стояв на захисті нашої свободи й державності", - написала Марина Порошенко.

Ініціативу також підтримав п’ятий президент України Петро Порошенко. Він подякував усім, хто взяв участь в опитуванні:

"Щира подяка всім, хто проголосував ЗА. Це буде гідне вшанування памʼяті Андрія – справжнього Героя України".

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Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

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Автор: 

Київ (21108) Парубій Андрій (1336) перейменування (578) вулиця (84)
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Топ коментарі
+28
Малороси, упороті зефани скрегочуть зубами від такої новини.
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01.01.2026 20:15 Відповісти
+25
Честь Парубію
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01.01.2026 20:17 Відповісти
+9
Чудова новина!
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01.01.2026 20:21 Відповісти

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