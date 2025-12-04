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Новини Перейменування вулиць
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Вулицю Волго-Донську у Києві перейменують на честь полеглого Героя України Павла Петриченка

На честь Павла Петриченка у Києві назвуть вулицю

Вулицю Волго-Донську в Дарницькому районі Києва перейменували на честь полеглого сержанта 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, активіста та Героя України Павла Петриченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.

Рішення підтримали 72 депутати.

На честь Павла Петриченка у Києві назвуть вулицю

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Павло Петриченко

Нагадаємо, сержант 59 бригади ЗСУ та активіст Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року під час боїв проти російських загарбників на Донеччині.

На початку повномасштабного вторгнення він опікувався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а вже у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ.

Наприкінці березня 2024 року він порушив у суспільстві важливе питання та зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану, яка набрала понад 26 тисяч голосів. Після цього президент Зеленський повідомив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино в Україні.

Петриченко був командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Його було нагороджено "Залізним Хрестом" від Валерія Залужного.

8 травня Петриченку присвоїли звання Героя України (посмертно).

Читайте: Петиція про перейменування вулиці на честь Парубія в Києві не набрала достатньо голосів

Автор: 

Київ (20916) перейменування (578) вулиця (84) Петриченко Павло (1)
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Топ коментарі
+4
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04.12.2025 14:00 Відповісти
+4
Хтось знає за що йому героя дали?
За потужне кукурікання на Петю чи за безсмертну фразу "крупа спіздіть, уєхать, вєрнутса прілічним чєлавєкам" (с) ?
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04.12.2025 14:16 Відповісти
+2
Ти б заткнувся сучий потрох.
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04.12.2025 15:18 Відповісти
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04.12.2025 14:00 Відповісти
Хтось знає за що йому героя дали?
За потужне кукурікання на Петю чи за безсмертну фразу "крупа спіздіть, уєхать, вєрнутса прілічним чєлавєкам" (с) ?
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04.12.2025 14:16 Відповісти
Ти б заткнувся сучий потрох.
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04.12.2025 15:18 Відповісти
з чого б це, дебіляро? я наприклад не маю жодних нагород окрім медальки за УБД. І моїм загиблим побратимам герої теж ніхто не роздавав, тому мене цілком резонно цікавить який подвиг сотворив Петриченко. Маю право знати.
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04.12.2025 15:48 Відповісти
"Зульфія відкрий своєличико" Ти чого номерний сховався за собачою кличкою? Сцикло ти ,боїшся написати своє призвище.То хто тебе знає?
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04.12.2025 16:03 Відповісти
Та ніхто мене не знає, я ж не герой України ))
До тебе таке саме питання - які обставини загибелі і що героїчного він вчинив ?
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04.12.2025 16:30 Відповісти
Ну то спочатку взнай а потім кукурікай, чи дай факти які підтверджують твої слова. І загиблі побратими не тільки в тебе.
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04.12.2025 16:35 Відповісти
Я задав просте питання. Якщо ти не знаєш як загинув і за що був нагороджений адміністратор зеленої телеграм-помийки Петриченко - то навіщо кидаєшся його захищати, холоп дурний?
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04.12.2025 16:58 Відповісти
А ти чия помийка холоп "розумний"? Щось крім тебе зомбованого зрозуміло ким тут подібну гидоту ніхто не кидає.
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05.12.2025 11:04 Відповісти
А ти баран себе невпевнено почуваєшся коли твою думку не поділяє більшість.
Ще раз - за що дали героя Петриченку? Ти можеш просто відповісти на це запитання без кидання какахами, чи ти вже зовсім отупілий баранофоном хунвейбін?
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05.12.2025 11:46 Відповісти
 
 