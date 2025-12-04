Вулицю Волго-Донську у Києві перейменують на честь полеглого Героя України Павла Петриченка

Вулицю Волго-Донську в Дарницькому районі Києва перейменували на честь полеглого сержанта 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, активіста та Героя України Павла Петриченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.

Рішення підтримали 72 депутати.

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Павло Петриченко

Нагадаємо, сержант 59 бригади ЗСУ та активіст Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року під час боїв проти російських загарбників на Донеччині.

На початку повномасштабного вторгнення він опікувався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а вже у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ.

Наприкінці березня 2024 року він порушив у суспільстві важливе питання та зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану, яка набрала понад 26 тисяч голосів. Після цього президент Зеленський повідомив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино в Україні.

Петриченко був командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Його було нагороджено "Залізним Хрестом" від Валерія Залужного.

8 травня Петриченку присвоїли звання Героя України (посмертно).

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