Улицу Волго-Донскую в Киеве переименуют в честь погибшего Героя Украины Павла Петриченко

В честь Павла Петриченко в Киеве назовут улицу

Улицу Волго-Донскую в Дарницком районе Киева переименовали в честь погибшего сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, активиста и Героя Украины Павла Петриченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принял Киевский городской совет.

Решение поддержали 72 депутата.

Павел Петриченко

Напомним, сержант 59 бригады ВСУ и активист Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года во время боев против российских захватчиков в Донецкой области.

В начале полномасштабного вторжения он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ.

В конце марта 2024 года он поднял в обществе важный вопрос и зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, которая набрала более 26 тысяч голосов. После этого президент Зеленский сообщил о подготовке мер в сфере контроля за работой онлайн-казино в Украине.

Петриченко был командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Он был награжден "Залізним Хрестом" от Валерия Залужного.

8 мая Петриченко присвоили звание Героя Украины (посмертно).

Петриченко Павел
Це правильно
показать весь комментарий
04.12.2025 14:00 Ответить
Хтось знає за що йому героя дали?
За потужне кукурікання на Петю чи за безсмертну фразу "крупа спіздіть, уєхать, вєрнутса прілічним чєлавєкам" (с) ?
показать весь комментарий
04.12.2025 14:16 Ответить
 
 