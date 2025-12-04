Улицу Волго-Донскую в Киеве переименуют в честь погибшего Героя Украины Павла Петриченко
Улицу Волго-Донскую в Дарницком районе Киева переименовали в честь погибшего сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, активиста и Героя Украины Павла Петриченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принял Киевский городской совет.
Решение поддержали 72 депутата.
Павел Петриченко
Напомним, сержант 59 бригады ВСУ и активист Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года во время боев против российских захватчиков в Донецкой области.
В начале полномасштабного вторжения он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ.
В конце марта 2024 года он поднял в обществе важный вопрос и зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, которая набрала более 26 тысяч голосов. После этого президент Зеленский сообщил о подготовке мер в сфере контроля за работой онлайн-казино в Украине.
Петриченко был командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Он был награжден "Залізним Хрестом" от Валерия Залужного.
8 мая Петриченко присвоили звание Героя Украины (посмертно).
За потужне кукурікання на Петю чи за безсмертну фразу "крупа спіздіть, уєхать, вєрнутса прілічним чєлавєкам" (с) ?