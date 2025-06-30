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Новости Переименование улиц Гибель пилота Максима Устименко
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Улицы в честь погибших пилотов Устименко и Меся появятся в Харькове

в честь Меся и Устименко назовут улицы в Харькове

В городе Харькове две улицы будут названы в честь военных пилотов, посмертно удостоенных званием Герой Украины Максима Устименко и Алексея Меся.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оба были мастерами своего дела - летчиками высочайшего уровня и преданными собратьями. Оба начинали свой путь в Харькове: здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И поэтому их имена навсегда останутся в истории нашего города", - заявил городской голова.

Гибель пилотов Меся и Устименко

Напомним, что 26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб 29 июня отражая ночную атаку. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, погибшему во время отражения атаки РФ

Автор: 

переименования (741) Харьков (7631) пилот (85) Харьковская область (1189) Харьковский район (394)


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30.06.2025 16:52 Ответить
Взагалі то необхідно провести анализ назв вулиць міст і селищ і заменити назви на призвіща ******** героїв і героїв минулого. Скількі призвіщ українських особистостей стерто кацапами із памʼяті українців- це просто жах
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30.06.2025 16:59 Ответить
АЛФЬОРОВ: Що не так з Ярославом МУДРИМ і чому ВЕРНАДСЬКИЙ був ВАТНИКОМ

https://youtu.be/yIQK61dMJio?si=2koKkd6ejs7Q4WaQ
https://youtu.be/yIQK61dMJio?si=2koKkd6ejs7Q4WaQ
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30.06.2025 17:01 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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30.06.2025 17:03 Ответить
В Україні нема вулиці Донцова ?
Наш народ не знає хто такий Донцов, А вже про його ідеї і поготів. А звідки нам знати? 30 років незалежності! Держава видно не була зацікавлена, щоб ми знали про видатних осіб нашого народу. Я знаю тільки Фаріон, яка доносила нам про наших непересічних українців через «Ген особистості» і інше.
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30.06.2025 17:08 Ответить
30 березня 1973 р. у віці 89 років у Монреалі, провінція Квебек, віддав Богу та Україні душу головний ідеолог інтегрального націоналізму, доктор філософії Дмитро Донцов. Публіцист, мислитель, політичний діяч, перший голова Союзу Визволення України (СВУ) прожив довге життя. Він змінив більш як 30 місць проживання, ввів сам термін "свідомий українець", користувався добрим десятком псевдонімів: Дм.Д., М.Л., О.В., Р.О., Дм.Чорний, Закопанець, Д.Варнак, Д.Свирид, Дмитро Свирид, Світ, В.Темляк, під якими та власним прізвищем надрукувався в 73 виданнях, це при тому, що 70 довгих років переслідувався московітами.
Поховали очільника нації, лідера кількох поколінь патріотів, на українському Цвинтарі Святого Андрія (Andrew's Ukrainian Cemetery) в американському містечку Саут-Баунд-Брук, округ Сомерсет, штат Нью-Джерсі. Тут від трудів праведних спочивають патріарх Київський і всієї України Мстислав (Скрипник), прем'єр-міністр УНР Борис Мартос, генерал-хорунжий Сергій Єфремов, Тодось Осьмачка та чимало інших славетних синів України, котрі вкотили свій камінь у підвалини національної ідеї, але вимушено опинилися в еміграції.
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30.06.2025 17:10 Ответить
Ім'я героїв має бути увіковічено. Діти мають знати героїв і пишатися ними. От тільки чомусь є сумніви-якщо перейменувати вулиці під час війни-чи не вгатять туди орки цілеспрямовано, там же до Харкова зовсім близько ? У цих же ******* (орків) галочка в хромосомі на символізмі. Хоча по Харкову і так щодня прилітає..
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30.06.2025 17:12 Ответить
 
 