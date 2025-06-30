Улицы в честь погибших пилотов Устименко и Меся появятся в Харькове

В городе Харькове две улицы будут названы в честь военных пилотов, посмертно удостоенных званием Герой Украины Максима Устименко и Алексея Меся.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оба были мастерами своего дела - летчиками высочайшего уровня и преданными собратьями. Оба начинали свой путь в Харькове: здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И поэтому их имена навсегда останутся в истории нашего города", - заявил городской голова.

Гибель пилотов Меся и Устименко

Напомним, что 26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб 29 июня отражая ночную атаку. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта.

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