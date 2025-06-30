Вулиці на честь загиблих пілотів Устименка і Меся з’являться у Харкові

У місті Харків дві вулиці будуть названі на честь військових пілотів, посмертно удостоєних званням Герой України Максима Устименка та Олексія Меся.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", - заявив міський голова.

Загибель пілотів Меся і Устименка

Нагадаємо, що 26 серпня 2024 року стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув 29 червня відбиваючи нічну атаку. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

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