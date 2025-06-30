УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини Перейменування вулиць Загибель пілота Максима Устименка
313 7

Вулиці на честь загиблих пілотів Устименка і Меся з’являться у Харкові

на честь Меся й Устименка назвуть вулиці в Харкові

У місті Харків дві вулиці будуть названі на честь військових пілотів, посмертно удостоєних званням Герой України Максима Устименка та Олексія Меся.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", - заявив міський голова.

Загибель пілотів Меся і Устименка 

Нагадаємо, що 26 серпня 2024 року стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув 29 червня відбиваючи нічну атаку. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув під час відбиття атаки РФ

Автор: 

перейменування (586) Харків (5750) пілот (85) Харківська область (1203) Харківський район (405)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.06.2025 16:52 Відповісти
Взагалі то необхідно провести анализ назв вулиць міст і селищ і заменити назви на призвіща ******** героїв і героїв минулого. Скількі призвіщ українських особистостей стерто кацапами із памʼяті українців- це просто жах
показати весь коментар
30.06.2025 16:59 Відповісти
АЛФЬОРОВ: Що не так з Ярославом МУДРИМ і чому ВЕРНАДСЬКИЙ був ВАТНИКОМ

https://youtu.be/yIQK61dMJio?si=2koKkd6ejs7Q4WaQ
https://youtu.be/yIQK61dMJio?si=2koKkd6ejs7Q4WaQ
показати весь коментар
30.06.2025 17:01 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
30.06.2025 17:03 Відповісти
В Україні нема вулиці Донцова ?
Наш народ не знає хто такий Донцов, А вже про його ідеї і поготів. А звідки нам знати? 30 років незалежності! Держава видно не була зацікавлена, щоб ми знали про видатних осіб нашого народу. Я знаю тільки Фаріон, яка доносила нам про наших непересічних українців через «Ген особистості» і інше.
показати весь коментар
30.06.2025 17:08 Відповісти
30 березня 1973 р. у віці 89 років у Монреалі, провінція Квебек, віддав Богу та Україні душу головний ідеолог інтегрального націоналізму, доктор філософії Дмитро Донцов. Публіцист, мислитель, політичний діяч, перший голова Союзу Визволення України (СВУ) прожив довге життя. Він змінив більш як 30 місць проживання, ввів сам термін "свідомий українець", користувався добрим десятком псевдонімів: Дм.Д., М.Л., О.В., Р.О., Дм.Чорний, Закопанець, Д.Варнак, Д.Свирид, Дмитро Свирид, Світ, В.Темляк, під якими та власним прізвищем надрукувався в 73 виданнях, це при тому, що 70 довгих років переслідувався московітами.
Поховали очільника нації, лідера кількох поколінь патріотів, на українському Цвинтарі Святого Андрія (Andrew's Ukrainian Cemetery) в американському містечку Саут-Баунд-Брук, округ Сомерсет, штат Нью-Джерсі. Тут від трудів праведних спочивають патріарх Київський і всієї України Мстислав (Скрипник), прем'єр-міністр УНР Борис Мартос, генерал-хорунжий Сергій Єфремов, Тодось Осьмачка та чимало інших славетних синів України, котрі вкотили свій камінь у підвалини національної ідеї, але вимушено опинилися в еміграції.
показати весь коментар
30.06.2025 17:10 Відповісти
Ім'я героїв має бути увіковічено. Діти мають знати героїв і пишатися ними. От тільки чомусь є сумніви-якщо перейменувати вулиці під час війни-чи не вгатять туди орки цілеспрямовано, там же до Харкова зовсім близько ? У цих же ******* (орків) галочка в хромосомі на символізмі. Хоча по Харкову і так щодня прилітає..
показати весь коментар
30.06.2025 17:12 Відповісти
 
 