УКР
Новини
Інститут нацпам’яті про перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа: Це надзвичайно грубе порушення закону

Сквер на честь Трампа в Чернігові

В Інституті нацпам'яті прокоментували перейменування скверу "Казка" у Чернігові на честь президента США Дональда Трампа, назвавши це грубим порушенням закону та державної політики національної пам'яті українського народу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це сказав представник Українського Інституту національної пам'яті Сергій Бутко.

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" частини 2 статті 3", - нагадав Бутко.

За його словами, повністю оцінити, чи гідна людина, щоб на її честь називали вулицю або сквер, можна лише після того, як вона закінчить свій життєвий шлях.

Українські ОТГ повинні перевірити назви вулиць на символіку російської imperської політики, - УІНП

"Наскільки мені відомо, депутати-ініціатори цього перейменування були поінформовані юристом, що це заборонено законом. Але сталося, як сталося. На мій погляд — це дуже погано. Тому що у нас у громаді велика кількість претензіїй. Бо зараз є багато Героїв України (посмертно), які народилися вже у незалежній Україні й віддали своє життя. Вони відзначені найвищими нагородами, а на їх честь немає назв", - наголосив Бутко.

Крім того, він називає ще одним порушенням "непроведення комісії по топонімії та громадських обговорень" щодо перейменування цього скверу.

"Рішення одразу ухвалили у сесійній залі. Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон?".

У Рівному з'явилася вулиця, названа на честь захисників із підрозділу "Омега"

Як зазначається, голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко, яка внесла пропозицію про перейменування, сказала, що знає про закон, який забороняє перейменовувати іменами живих людей, і додала: "Тому ми не перейменовували на ім'я Дональда Трампа. Це — сквер Трампа. Прізвище просто. Це була ініціатива нашої фракції. Чернігівська міська рада може встановлювати назви, які їй захочеться у місті. Це не питання до Інституту національної пам'яті".

Семененко назвала це рішення як "чисто дипломатичний, політичний, гарний крок, щоб отримати зиск для нашого міста".

Нагадаємо, раніше повідомлляося, що у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові сквер "Казка" перейменують на честь президента США Дональда Трампа.

Інститут нацпам’яті (239) перейменування (592) Чернігів (848) Трамп Дональд (7375) Чернігівська область (1124) Чернігівський район (98)
+4
голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко, яка внесла пропозицію про перейменування
17.10.2025 16:24 Відповісти
17.10.2025 16:24 Відповісти
+3
Немає нагальних питань, то сквером зайнялися дурні. Місто щодено під обстрілами.
17.10.2025 16:20 Відповісти
17.10.2025 16:20 Відповісти
+3
Зелене кодло на місцях перейменовує в надіі на схвалення Хазяіна.

боже як це тупо в дешево виглядає
17.10.2025 16:22 Відповісти
17.10.2025 16:22 Відповісти
Немає нагальних питань, то сквером зайнялися дурні. Місто щодено під обстрілами.
17.10.2025 16:20 Відповісти
17.10.2025 16:20 Відповісти
Трамп розчулено висякався
17.10.2025 16:20 Відповісти
17.10.2025 16:20 Відповісти
Зелене кодло на місцях перейменовує в надіі на схвалення Хазяіна.

боже як це тупо в дешево виглядає
17.10.2025 16:22 Відповісти
17.10.2025 16:22 Відповісти
голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко, яка внесла пропозицію про перейменування Джерело: https://censor.net/ua/n3580263
17.10.2025 16:24 Відповісти
17.10.2025 16:24 Відповісти
Так, я уважно читав текст.
Є така штука як іронія і така штука як ловля на живця.

Ну ти і розмінував цю розтяжку собою, молодець, візьми пиріжечок
17.10.2025 16:27 Відповісти
17.10.2025 16:27 Відповісти
Тупа відмазка
17.10.2025 16:29 Відповісти
17.10.2025 16:29 Відповісти
Ага)
17.10.2025 16:31 Відповісти
17.10.2025 16:31 Відповісти
Це вже нюанси. Треба бачити те що треба)
17.10.2025 16:27 Відповісти
17.10.2025 16:27 Відповісти
Таварісч бдітєлєн!!!! Всєх разоблачіл!!!!
17.10.2025 16:37 Відповісти
17.10.2025 16:37 Відповісти
Ви що не бачили назву фракції-ініціатора? Пропоную силою думки (як в Орвелла) вважати, що то інша фракція, погана, і тоді вже критикувати.
17.10.2025 16:23 Відповісти
17.10.2025 16:23 Відповісти
Після похмілля запропонуєте!😏
17.10.2025 17:00 Відповісти
17.10.2025 17:00 Відповісти
Та це навіть не рівень першокласників, мені за вас соромно)
17.10.2025 17:13 Відповісти
17.10.2025 17:13 Відповісти
А може парк Краснова?
17.10.2025 16:26 Відповісти
17.10.2025 16:26 Відповісти
А не занадто рано, він ще перед ху...лом не відзвітував, почекайте закінчення зльоту у Будапешті може ху....ло йому заборонить
17.10.2025 16:28 Відповісти
17.10.2025 16:28 Відповісти
"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті."

тутсі хабарт варто уважніше придивитись до діяльності Чернінгівської міськадміністрації і депутатки Марини Семененко лічно....

17.10.2025 16:28 Відповісти
17.10.2025 16:28 Відповісти
Чернігівська міська рада може встановлювати назви, які їй захочеться у місті. Джерело: Вот и все, что нужно знать о уровне развития ( надеюсь некоторых) депутатов местного совета!
17.10.2025 16:29 Відповісти
17.10.2025 16:29 Відповісти
Поцілунок у п'яту точку зарахований!
17.10.2025 16:29 Відповісти
17.10.2025 16:29 Відповісти
Трамп навіть не знає шо то таке Чернигів. Навіщо так відверто вилізувати Додіку сраку?
17.10.2025 16:35 Відповісти
17.10.2025 16:35 Відповісти
Каналізацію назвіть його ім'ям. Саме те, що треба.
17.10.2025 17:08 Відповісти
17.10.2025 17:08 Відповісти
 
 