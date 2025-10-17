Інститут нацпам’яті про перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа: Це надзвичайно грубе порушення закону

В Інституті нацпам'яті прокоментували перейменування скверу "Казка" у Чернігові на честь президента США Дональда Трампа, назвавши це грубим порушенням закону та державної політики національної пам'яті українського народу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це сказав представник Українського Інституту національної пам'яті Сергій Бутко.

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" частини 2 статті 3", - нагадав Бутко.

За його словами, повністю оцінити, чи гідна людина, щоб на її честь називали вулицю або сквер, можна лише після того, як вона закінчить свій життєвий шлях.

"Наскільки мені відомо, депутати-ініціатори цього перейменування були поінформовані юристом, що це заборонено законом. Але сталося, як сталося. На мій погляд — це дуже погано. Тому що у нас у громаді велика кількість претензіїй. Бо зараз є багато Героїв України (посмертно), які народилися вже у незалежній Україні й віддали своє життя. Вони відзначені найвищими нагородами, а на їх честь немає назв", - наголосив Бутко.

Крім того, він називає ще одним порушенням "непроведення комісії по топонімії та громадських обговорень" щодо перейменування цього скверу.

"Рішення одразу ухвалили у сесійній залі. Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон?".

Як зазначається, голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко, яка внесла пропозицію про перейменування, сказала, що знає про закон, який забороняє перейменовувати іменами живих людей, і додала: "Тому ми не перейменовували на ім'я Дональда Трампа. Це — сквер Трампа. Прізвище просто. Це була ініціатива нашої фракції. Чернігівська міська рада може встановлювати назви, які їй захочеться у місті. Це не питання до Інституту національної пам'яті".

Семененко назвала це рішення як "чисто дипломатичний, політичний, гарний крок, щоб отримати зиск для нашого міста".

Нагадаємо, раніше повідомлляося, що у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові сквер "Казка" перейменують на честь президента США Дональда Трампа.