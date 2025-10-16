Сквер імені Трампа з’явиться у Чернігові
У Чернігові один зі скверів перейменують на честь президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
На позачерговій сесії міськради відповідне рішення підтримали 22 депутати.
Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції "Європейська Солідарність" Марина Семененко.
Відомо, що перейменують сквер "Казка" у мікрорайоні Шерстянка.
У пояснювальній записці йдеться, що сквер перейменують "з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова".
"Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру", - йдеться у записці.
Депутатка згодом повідомила, що наступним кроком стане звернення до президента США та його сімʼї із запрошенням до міста-героя Чернігова в гості.
Це Вже Соснули🤑
Коли ********* іржавий індик втратить владу, як ці переіменовувачі будуть дивитися в очі власних дітей?
никак, еще раз переименуют, дело не хитрое
Якщо з*явится новина що рашка бомбардирувала свер імені Трампа то у Трампа срака згорить і він нарешті виділить не лише томагавки а і авіаносну групу.)))
А можна зробити хитріше-додати назву до міста Чернігів (тимчасово авжеж).
Назвати-Чернігів за Трампа.
Тоді згорить срака у всієї москви)))
Місто Чернігів навіть боролося у війнах і борется із містом Київом і тепер за древність.
Третє місто Переяслав..
Куріть історію друже.
це сарказм, якщо хтось не зрозумів