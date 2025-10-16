УКР
Новини Сквер імені Трампа в Чернігові
1 395 47

Сквер імені Трампа з’явиться у Чернігові

Іменем Трампа назвуть сквер у Чернігові. Що відомо?

У Чернігові один зі скверів перейменують на честь президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На позачерговій сесії міськради відповідне рішення підтримали 22 депутати.

Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції "Європейська Солідарність" Марина Семененко.

Відомо, що перейменують сквер "Казка" у мікрорайоні Шерстянка.

У пояснювальній записці йдеться, що сквер перейменують "з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова".

"Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру", - йдеться у записці.

Депутатка згодом повідомила, що наступним кроком стане звернення до президента США та його сімʼї із запрошенням до міста-героя Чернігова в гості.

Топ коментарі
+17
Оце лизнули)
показати весь коментар
16.10.2025 13:54 Відповісти
+15
Я є категоричним противником москальської абсцентної лексики - але вони там в Чернігові *********...
показати весь коментар
16.10.2025 13:55 Відповісти
+9
Акі Хєркулєс, що розриває пащу Нобелівському комітету.
показати весь коментар
16.10.2025 13:54 Відповісти
Адженда, ***** !!...
показати весь коментар
16.10.2025 14:01 Відповісти
Я б навіть сказав Марджанджа
показати весь коментар
16.10.2025 14:15 Відповісти
Та не...
Це Вже Соснули🤑
показати весь коментар
16.10.2025 14:25 Відповісти
І все дарма - Тромб навіть не знає де той Чернігів знаходиться ...((
показати весь коментар
16.10.2025 15:10 Відповісти
Та хай хоч все місто перейменують лише б цей замозакоханий дід дав Томагавки.
показати весь коментар
16.10.2025 14:35 Відповісти
Я є категоричним противником москальської абсцентної лексики - але вони там в Чернігові *********...
показати весь коментар
16.10.2025 13:55 Відповісти
Хай Трамп приїде на відкриття
показати весь коментар
16.10.2025 14:01 Відповісти
цікаво,у місцян запитали за встановлення оцього одоробла???
показати весь коментар
16.10.2025 14:01 Відповісти
Це ще що за ***********?
Коли ********* іржавий індик втратить владу, як ці переіменовувачі будуть дивитися в очі власних дітей?
показати весь коментар
16.10.2025 14:02 Відповісти
"Коли ********* іржавий індик втратить владу, як ці переіменовувачі будуть дивитися в очі власних дітей?"

никак, еще раз переименуют, дело не хитрое
показати весь коментар
16.10.2025 14:28 Відповісти
Хороша ідея.
Якщо з*явится новина що рашка бомбардирувала свер імені Трампа то у Трампа срака згорить і він нарешті виділить не лише томагавки а і авіаносну групу.)))
показати весь коментар
16.10.2025 14:03 Відповісти
Або, якщо все зруйнують вщент окрім скверу, то у знак подяки заборонить Україні використовувати навіть патрони і гранати амеріканські?
показати весь коментар
16.10.2025 14:19 Відповісти
агаж супер точною зброєю рашки і дуже прямими руками із сраки.
А можна зробити хитріше-додати назву до міста Чернігів (тимчасово авжеж).
Назвати-Чернігів за Трампа.
Тоді згорить срака у всієї москви)))
показати весь коментар
16.10.2025 14:26 Відповісти
А чому не Трампсіті?
показати весь коментар
16.10.2025 14:53 Відповісти
Може тому що місто Чернігів одне із самих древніх міст України.
Місто Чернігів навіть боролося у війнах і борется із містом Київом і тепер за древність.
Третє місто Переяслав..
Куріть історію друже.
показати весь коментар
16.10.2025 15:02 Відповісти
То Ви курили історію коли написали: "Назвати-Чернігів за Трампа."
показати весь коментар
16.10.2025 15:13 Відповісти
Вношу пропозицію не розмінюватись на дрібниці і перейменувати зразу Україну в Трампляндію. Вшановувати, так вшановувати.
показати весь коментар
16.10.2025 14:03 Відповісти
Так давайте сразу и Обаму и Байдена в сквер. Там, до Вала ( церкви) скверов достаточно. Раньше комуняцкие герои красовались, сейчас Се Ше Ашные пусть красуются.
показати весь коментар
16.10.2025 14:06 Відповісти
треба було пам'ятники лєніну спочатку перейменувати на пам'ятники байдену, а потім, коли влада перейшла до трампа - позносити їх

це сарказм, якщо хтось не зрозумів
показати весь коментар
16.10.2025 14:07 Відповісти
Памʼятники члєніну давно позносили задовго до Байдена. Ти запіздилось зі своїм сарказмом.
показати весь коментар
16.10.2025 15:34 Відповісти
чекаємо у відповідь Трампа імені сквера
показати весь коментар
16.10.2025 14:07 Відповісти
Хай би спочатку хоча б помре
показати весь коментар
16.10.2025 14:07 Відповісти
А пам"ятник Трампу - слабо!?
показати весь коментар
16.10.2025 14:10 Відповісти
з золота! посеред купи бабла!
показати весь коментар
16.10.2025 14:14 Відповісти
Ставте пам'ятники Тампону прямо на місці зруйнованих ТЕС
показати весь коментар
16.10.2025 14:16 Відповісти
Краще, ще цілих.
показати весь коментар
16.10.2025 14:39 Відповісти
Трамп--звичайний БАРИГА Нічого він даром не дав Україні Все за гроші А таких тупих депутатів багато.
показати весь коментар
16.10.2025 14:19 Відповісти
Зазвичай називають щось після того як хтось відійшов...
показати весь коментар
16.10.2025 14:21 Відповісти
Грицько Добрий, Ви праві,але не зовсім відображаєте реальність! Справа в тім,що після того,як хтось "відійшов",згідно церковним канонам має приблизно років 💯 пройти. А знаєте чому? Що б живих свідків гріхів кандидата в "святі" не залишилося. Бачте,люди поділяються на грішників ( ми,звичайні люди), праведників ( ті,що Богу щоденно в монастирі душу кладуть),та святих (чиї гріхи ніхто як живі свідки ні підтвердити,ні спростувати вже не може.Як правило,це в минулому праведники).
показати весь коментар
16.10.2025 14:42 Відповісти
Трамп побудує казино в Чернігові
показати весь коментар
16.10.2025 14:21 Відповісти
І встановити пам'ятник: Трамп в гамівній сорочці сидить на стільці, в позаду два кремезних санітари.
показати весь коментар
16.10.2025 14:22 Відповісти
Чернігів треба перейменувати в Трампоград. Тоді кремлівське фуфло не наважиться його обстрілювати
показати весь коментар
16.10.2025 14:23 Відповісти
Саме цікаве у цьому, то саме ініціатор. Партія «Європейська Солідарність»! Як однопартійці Порошенко цьомають дупу Трампу!!!
показати весь коментар
16.10.2025 14:23 Відповісти
Нехай редактори виправлять. В Чернігові буде сквірт імені Трампа...
показати весь коментар
16.10.2025 14:25 Відповісти
масовий чоловічий!
показати весь коментар
16.10.2025 14:27 Відповісти
Та можна зразу перейменувати в "сквер фсбешної агентури"
показати весь коментар
16.10.2025 14:25 Відповісти
Краще перевзутися пізно, ніж ніколи
показати весь коментар
16.10.2025 14:30 Відповісти
Це за які заслуги ,може за червону доріжку перед світовим терористом і виведеня виродка з ізоляції ?
показати весь коментар
16.10.2025 14:36 Відповісти
НА ХІБА ?
показати весь коментар
16.10.2025 14:41 Відповісти
НА#УЯ????? 🤯 🤬 🤬 🤬
показати весь коментар
16.10.2025 15:12 Відповісти
Треба Покровськ перейменувати на Трамповськ.та запросити його з дружиною у місто.
показати весь коментар
16.10.2025 15:24 Відповісти
 
 