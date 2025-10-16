Сквер імені Трампа з’явиться у Чернігові

У Чернігові один зі скверів перейменують на честь президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На позачерговій сесії міськради відповідне рішення підтримали 22 депутати.

Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції "Європейська Солідарність" Марина Семененко.

Відомо, що перейменують сквер "Казка" у мікрорайоні Шерстянка.

У пояснювальній записці йдеться, що сквер перейменують "з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова".

"Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру", - йдеться у записці.

Депутатка згодом повідомила, що наступним кроком стане звернення до президента США та його сімʼї із запрошенням до міста-героя Чернігова в гості.

