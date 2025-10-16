Сквер имени Трампа появится в Чернигове

В Чернигове один из скверов переименуют в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

На внеочередной сессии горсовета соответствующее решение поддержали 22 депутата.

Предложение о переименовании внесла председатель фракции "Европейская Солидарность" Марина Семененко.

Известно, что переименуют сквер "Сказка" в микрорайоне Шерстянка.

Также читайте: Трамп стал более благосклонным к Украине после саммита с Путиным на Аляске, - Politico

В пояснительной записке говорится, что сквер переименуют "с целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова".

"Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно Дональду Трампу удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это он может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира", - говорится в записке.

Депутат впоследствии сообщила, что следующим шагом станет обращение к президенту США и его семье с приглашением в город-герой Чернигов в гости.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ