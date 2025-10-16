РУС
Новости
Сквер имени Трампа появится в Чернигове

Именем Трампа назовут сквер в Чернигове. Что известно?

В Чернигове один из скверов переименуют в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

На внеочередной сессии горсовета соответствующее решение поддержали 22 депутата.

Предложение о переименовании внесла председатель фракции "Европейская Солидарность" Марина Семененко.

Известно, что переименуют сквер "Сказка" в микрорайоне Шерстянка.

В пояснительной записке говорится, что сквер переименуют "с целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова".

"Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно Дональду Трампу удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это он может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира", - говорится в записке.

Депутат впоследствии сообщила, что следующим шагом станет обращение к президенту США и его семье с приглашением в город-герой Чернигов в гости.

+18
Оце лизнули)
16.10.2025 13:54
+16
Я є категоричним противником москальської абсцентної лексики - але вони там в Чернігові *********...
16.10.2025 13:55
+9
Акі Хєркулєс, що розриває пащу Нобелівському комітету.
16.10.2025 13:54
Акі Хєркулєс, що розриває пащу Нобелівському комітету.
16.10.2025 13:54
Оце лизнули)
16.10.2025 13:54
Адженда, ***** !!...
16.10.2025 14:01
Я б навіть сказав Марджанджа
16.10.2025 14:15
Та не...
Це Вже Соснули🤑
16.10.2025 14:25
І все дарма - Тромб навіть не знає де той Чернігів знаходиться ...((
16.10.2025 15:10
Та хай хоч все місто перейменують лише б цей замозакоханий дід дав Томагавки.
16.10.2025 14:35
Я є категоричним противником москальської абсцентної лексики - але вони там в Чернігові *********...
16.10.2025 13:55
Хай Трамп приїде на відкриття
16.10.2025 14:01
цікаво,у місцян запитали за встановлення оцього одоробла???
16.10.2025 14:01
Це ще що за ***********?
Коли ********* іржавий індик втратить владу, як ці переіменовувачі будуть дивитися в очі власних дітей?
16.10.2025 14:02
"Коли ********* іржавий індик втратить владу, як ці переіменовувачі будуть дивитися в очі власних дітей?"

nikак, еще раз переименуют, дело не хитрое

никак, еще раз переименуют, дело не хитрое
16.10.2025 14:28
Хороша ідея.
Якщо з*явится новина що рашка бомбардирувала свер імені Трампа то у Трампа срака згорить і він нарешті виділить не лише томагавки а і авіаносну групу.)))
16.10.2025 14:03
Або, якщо все зруйнують вщент окрім скверу, то у знак подяки заборонить Україні використовувати навіть патрони і гранати амеріканські?
показать весь комментарий
агаж супер точною зброєю рашки і дуже прямими руками із сраки.
А можна зробити хитріше-додати назву до міста Чернігів (тимчасово авжеж).
Назвати-Чернігів за Трампа.
Тоді згорить срака у всієї москви)))
16.10.2025 14:26
А чому не Трампсіті?
16.10.2025 14:53 Ответить
Може тому що місто Чернігів одне із самих древніх міст України.
Місто Чернігів навіть боролося у війнах і борется із містом Київом і тепер за древність.
Третє місто Переяслав..
Куріть історію друже.
16.10.2025 15:02
То Ви курили історію коли написали: "Назвати-Чернігів за Трампа."
16.10.2025 15:13
Вношу пропозицію не розмінюватись на дрібниці і перейменувати зразу Україну в Трампляндію. Вшановувати, так вшановувати.
16.10.2025 14:03
Так давайте сразу и Обаму и Байдена в сквер. Там, до Вала ( церкви) скверов достаточно. Раньше комуняцкие герои красовались, сейчас Се Ше Ашные пусть красуются.
16.10.2025 14:06
треба було пам'ятники лєніну спочатку перейменувати на пам'ятники байдену, а потім, коли влада перейшла до трампа - позносити їх

це сарказм, якщо хтось не зрозумів

це сарказм, якщо хтось не зрозумів
16.10.2025 14:07
Памʼятники члєніну давно позносили задовго до Байдена. Ти запіздилось зі своїм сарказмом.
16.10.2025 15:34
чекаємо у відповідь Трампа імені сквера
16.10.2025 14:07
Хай би спочатку хоча б помре
16.10.2025 14:07
А пам"ятник Трампу - слабо!?
16.10.2025 14:10
з золота! посеред купи бабла!
16.10.2025 14:14
Ставте пам'ятники Тампону прямо на місці зруйнованих ТЕС
16.10.2025 14:16
Краще, ще цілих.
16.10.2025 14:39
Трамп--звичайний БАРИГА Нічого він даром не дав Україні Все за гроші А таких тупих депутатів багато.
16.10.2025 14:19
Зазвичай називають щось після того як хтось відійшов...
16.10.2025 14:21
Грицько Добрий, Ви праві,але не зовсім відображаєте реальність! Справа в тім,що після того,як хтось "відійшов",згідно церковним канонам має приблизно років 💯 пройти. А знаєте чому? Що б живих свідків гріхів кандидата в "святі" не залишилося. Бачте,люди поділяються на грішників ( ми,звичайні люди), праведників ( ті,що Богу щоденно в монастирі душу кладуть),та святих (чиї гріхи ніхто як живі свідки ні підтвердити,ні спростувати вже не може.Як правило,це в минулому праведники).
16.10.2025 14:42
Трамп побудує казино в Чернігові
16.10.2025 14:21
І встановити пам'ятник: Трамп в гамівній сорочці сидить на стільці, в позаду два кремезних санітари.
16.10.2025 14:22
Чернігів треба перейменувати в Трампоград. Тоді кремлівське фуфло не наважиться його обстрілювати
16.10.2025 14:23
Саме цікаве у цьому, то саме ініціатор. Партія «Європейська Солідарність»! Як однопартійці Порошенко цьомають дупу Трампу!!!
16.10.2025 14:23
Нехай редактори виправлять. В Чернігові буде сквірт імені Трампа...
16.10.2025 14:25
масовий чоловічий!
16.10.2025 14:27
Та можна зразу перейменувати в "сквер фсбешної агентури"
16.10.2025 14:25
Краще перевзутися пізно, ніж ніколи
16.10.2025 14:30
Це за які заслуги ,може за червону доріжку перед світовим терористом і виведеня виродка з ізоляції ?
16.10.2025 14:36
НА ХІБА ?
16.10.2025 14:41
НА#УЯ????? 🤯 🤬 🤬 🤬
16.10.2025 15:12
Треба Покровськ перейменувати на Трамповськ.та запросити його з дружиною у місто.
16.10.2025 15:24
Ми залежні від цього старого мудака найближчі 3 роки, тому такі ініціативи будуть тішити його пихату душу.
16.10.2025 15:37
 
 