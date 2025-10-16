Сквер имени Трампа появится в Чернигове
В Чернигове один из скверов переименуют в честь президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
На внеочередной сессии горсовета соответствующее решение поддержали 22 депутата.
Предложение о переименовании внесла председатель фракции "Европейская Солидарность" Марина Семененко.
Известно, что переименуют сквер "Сказка" в микрорайоне Шерстянка.
В пояснительной записке говорится, что сквер переименуют "с целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова".
"Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно Дональду Трампу удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это он может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира", - говорится в записке.
Депутат впоследствии сообщила, что следующим шагом станет обращение к президенту США и его семье с приглашением в город-герой Чернигов в гости.
Це Вже Соснули🤑
Коли ********* іржавий індик втратить владу, як ці переіменовувачі будуть дивитися в очі власних дітей?
никак, еще раз переименуют, дело не хитрое
Якщо з*явится новина що рашка бомбардирувала свер імені Трампа то у Трампа срака згорить і він нарешті виділить не лише томагавки а і авіаносну групу.)))
А можна зробити хитріше-додати назву до міста Чернігів (тимчасово авжеж).
Назвати-Чернігів за Трампа.
Тоді згорить срака у всієї москви)))
Місто Чернігів навіть боролося у війнах і борется із містом Київом і тепер за древність.
Третє місто Переяслав..
Куріть історію друже.
це сарказм, якщо хтось не зрозумів