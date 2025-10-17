РУС
Институт нацпамяти о переименовании сквера в Чернигове в честь Трампа: Это чрезвычайно грубое нарушение закона

Сквер в честь Трампа в Чернигове

В Институте нацпамяти прокомментировали переименование сквера "Казка" в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа, назвав это грубым нарушением закона и государственной политики национальной памяти украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сказал представитель Украинского Института национальной памяти Сергей Бутко.

"В честь физического лица могут называть что-либо только после его смерти. Об этом говорится в законе "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" части 2 статьи 3", - напомнил Бутко.

По его словам, полностью оценить, достоин ли человек, чтобы в его честь называли улицу или сквер, можно лишь после того, как он закончит свой жизненный путь.

Также читайте: Украинские ОТГ должны проверить названия улиц на символику российской имперской политики, - УИНП

"Насколько мне известно, депутаты-инициаторы этого переименования были проинформированы юристом, что это запрещено законом. Но произошло, как произошло. На мой взгляд, это очень плохо. Потому что у нас в обществе большое количество претензий. Потому что сейчас есть много Героев Украины (посмертно), которые родились уже в независимой Украине и отдали свою жизнь. Они отмечены самыми высокими наградами, а в их честь нет названий", - подчеркнул Бутко.

Кроме того, он называет еще одним нарушением "непроведение комиссии по топонимии и общественных обсуждений" относительно переименования этого сквера.

"Решение сразу приняли в сессионном зале. Закон является однозначным, и его нормы надо соблюдать. Я не понимаю, почему 22 депутата горсовета нарушили закон?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках декоммунизации в Украине планируют переименовать еще 700 населенных пунктов, - ВР

Как отмечается, председатель фракции "Европейская солидарность" Марина Семененко, которая внесла предложение о переименовании, сказала, что знает о законе, который запрещает переименовывать именами живых людей, и добавила: "Поэтому мы не переименовывали на имени Дональда Трампа. Это - сквер Трампа. Фамилия просто. Это была инициатива нашей фракции. Черниговский городской совет может устанавливать названия, которые ему захочется в городе. Это не вопрос к Институту национальной памяти".

Семененко назвала это решение как "чисто дипломатический, политический, хороший шаг, чтобы получить выгоду для нашего города".

Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне Шерстянка в Чернигове сквер "Казка" переименуют в честь президента США Дональда Трампа.

Топ комментарии
+4
17.10.2025 16:24 Ответить
+3
Немає нагальних питань, то сквером зайнялися дурні. Місто щодено під обстрілами.
17.10.2025 16:20 Ответить
+3
Зелене кодло на місцях перейменовує в надіі на схвалення Хазяіна.

боже як це тупо в дешево виглядає
17.10.2025 16:22 Ответить
17.10.2025 16:20 Ответить
Трамп розчулено висякався
17.10.2025 16:20 Ответить
Зелене кодло на місцях перейменовує в надіі на схвалення Хазяіна.

боже як це тупо в дешево виглядає
17.10.2025 16:22 Ответить
17.10.2025 16:24 Ответить
Так, я уважно читав текст.
Є така штука як іронія і така штука як ловля на живця.

Ну ти і розмінував цю розтяжку собою, молодець, візьми пиріжечок
17.10.2025 16:27 Ответить
Тупа відмазка
17.10.2025 16:29 Ответить
Ага)
17.10.2025 16:31 Ответить
Це вже нюанси. Треба бачити те що треба)
17.10.2025 16:27 Ответить
Таварісч бдітєлєн!!!! Всєх разоблачіл!!!!
17.10.2025 16:37 Ответить
Ви що не бачили назву фракції-ініціатора? Пропоную силою думки (як в Орвелла) вважати, що то інша фракція, погана, і тоді вже критикувати.
17.10.2025 16:23 Ответить
Після похмілля запропонуєте!😏
17.10.2025 17:00 Ответить
Та це навіть не рівень першокласників, мені за вас соромно)
17.10.2025 17:13 Ответить
😒Me too, Петрик!
17.10.2025 17:27 Ответить
А може парк Краснова?
17.10.2025 16:26 Ответить
А не занадто рано, він ще перед ху...лом не відзвітував, почекайте закінчення зльоту у Будапешті може ху....ло йому заборонить
17.10.2025 16:28 Ответить
"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті."

тутсі хабарт варто уважніше придивитись до діяльності Чернінгівської міськадміністрації і депутатки Марини Семененко лічно....

.
17.10.2025 16:28 Ответить
Чернігівська міська рада може встановлювати назви, які їй захочеться у місті. Джерело: Вот и все, что нужно знать о уровне развития ( надеюсь некоторых) депутатов местного совета!
17.10.2025 16:29 Ответить
Поцілунок у п'яту точку зарахований!
17.10.2025 16:29 Ответить
Трамп навіть не знає шо то таке Чернигів. Навіщо так відверто вилізувати Додіку сраку?
17.10.2025 16:35 Ответить
Каналізацію назвіть його ім'ям. Саме те, що треба.
...
17.10.2025 17:08 Ответить
 
 