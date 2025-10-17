Институт нацпамяти о переименовании сквера в Чернигове в честь Трампа: Это чрезвычайно грубое нарушение закона

В Институте нацпамяти прокомментировали переименование сквера "Казка" в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа, назвав это грубым нарушением закона и государственной политики национальной памяти украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сказал представитель Украинского Института национальной памяти Сергей Бутко.

"В честь физического лица могут называть что-либо только после его смерти. Об этом говорится в законе "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" части 2 статьи 3", - напомнил Бутко.

По его словам, полностью оценить, достоин ли человек, чтобы в его честь называли улицу или сквер, можно лишь после того, как он закончит свой жизненный путь.

Также читайте: Украинские ОТГ должны проверить названия улиц на символику российской имперской политики, - УИНП

"Насколько мне известно, депутаты-инициаторы этого переименования были проинформированы юристом, что это запрещено законом. Но произошло, как произошло. На мой взгляд, это очень плохо. Потому что у нас в обществе большое количество претензий. Потому что сейчас есть много Героев Украины (посмертно), которые родились уже в независимой Украине и отдали свою жизнь. Они отмечены самыми высокими наградами, а в их честь нет названий", - подчеркнул Бутко.

Кроме того, он называет еще одним нарушением "непроведение комиссии по топонимии и общественных обсуждений" относительно переименования этого сквера.

"Решение сразу приняли в сессионном зале. Закон является однозначным, и его нормы надо соблюдать. Я не понимаю, почему 22 депутата горсовета нарушили закон?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках декоммунизации в Украине планируют переименовать еще 700 населенных пунктов, - ВР

Как отмечается, председатель фракции "Европейская солидарность" Марина Семененко, которая внесла предложение о переименовании, сказала, что знает о законе, который запрещает переименовывать именами живых людей, и добавила: "Поэтому мы не переименовывали на имени Дональда Трампа. Это - сквер Трампа. Фамилия просто. Это была инициатива нашей фракции. Черниговский городской совет может устанавливать названия, которые ему захочется в городе. Это не вопрос к Институту национальной памяти".

Семененко назвала это решение как "чисто дипломатический, политический, хороший шаг, чтобы получить выгоду для нашего города".

Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне Шерстянка в Чернигове сквер "Казка" переименуют в честь президента США Дональда Трампа.