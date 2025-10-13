Украинские ОТГ должны проверить названия улиц на символику российской имперской политики, - УИНП

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов призвал местные органы власти проверить названия своих улиц и объектов на соответствие перечням лиц и событий, содержащих или не содержащих символику российской имперской политики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Городские, сельские, поселковые ОТГ должны посмотреть эти списки, проверить, согласно закону, что у них, возможно, не совпадает, и на местных сессиях советов, конечно, проговорить переименование, или остановить какие-то процессы по переименованию", - отметил Алферов.

Он уточнил, что сейчас в списки включены лица и события периода от Московского царства до Российской империи, а в дальнейшем будут добавлять также фигуры времен Советского союза и современной РФ.

Среди лиц, чьи объекты содержат символику российской имперской политики, упоминают Петра Багратиона, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Михаила Кутузова и другие. В перечень тех, кто не содержит такой символики, вошли, в частности, Илья Репин, Антон Чехов, Николай Пирогов, Николай Некрасов и другие.

Перечни УИНП не являются исчерпывающими и будут дополняться данными о лицах и событиях различных исторических периодов.

Отметим, что 21 августа Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной политики национальной памяти", а 27 июля 2023 года вступил в силу закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

