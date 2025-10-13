РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9609 посетителей онлайн
Новости Переименование улиц Запрещенная символика
523 4

Украинские ОТГ должны проверить названия улиц на символику российской имперской политики, - УИНП

улица, московская

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов призвал местные органы власти проверить названия своих улиц и объектов на соответствие перечням лиц и событий, содержащих или не содержащих символику российской имперской политики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Городские, сельские, поселковые ОТГ должны посмотреть эти списки, проверить, согласно закону, что у них, возможно, не совпадает, и на местных сессиях советов, конечно, проговорить переименование, или остановить какие-то процессы по переименованию", - отметил Алферов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ривне появилась улица, названная в честь защитников из подразделения "Омега"

Он уточнил, что сейчас в списки включены лица и события периода от Московского царства до Российской империи, а в дальнейшем будут добавлять также фигуры времен Советского союза и современной РФ.

Среди лиц, чьи объекты содержат символику российской имперской политики, упоминают Петра Багратиона, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Михаила Кутузова и другие. В перечень тех, кто не содержит такой символики, вошли, в частности, Илья Репин, Антон Чехов, Николай Пирогов, Николай Некрасов и другие.

Перечни УИНП не являются исчерпывающими и будут дополняться данными о лицах и событиях различных исторических периодов.

Отметим, что 21 августа Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной политики национальной памяти", а 27 июля 2023 года вступил в силу закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Институт нацпамяти (306) переименования (746) декоммунизация (758)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли усунуть імперське минуле з прожиткового мінімуму? Бо там досі немає витрат на оренду житла чи іпотеку, як і в клятому совку. Але вже не совок, житла не видають, а пережитки імперського минулого лишилися. Чому досі це не виправлено?
показать весь комментарий
13.10.2025 15:02 Ответить
по-перше: не видавали житло, а давали право на проживання в тому житлі(приватизація житла відбулась вже в незалежній Україні), по-друге: доводилось чекати чергу в 15-20років на право заселення в те житло, і якщо людина переходила на іншу робоу, то втрачала чегу. ось таке неокріпацтво.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:10 Ответить
Так а що по суті декомунізації прожиткового мінімуму?
показать весь комментарий
13.10.2025 15:31 Ответить
Очередь зависела от места работы? Если завод давал жильё рабочим, то конечно, пока работал-имел право проживания. Хотя место работы меняли очень редко, не было необходимости. И заработать на кооператив за пару лет на северах и шабашках вполне по силам было. И "черный рынок" квартир вполне себе присутствовал.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:48 Ответить
 
 