В Ривне появилась улица, названная в честь защитников из подразделения "Омега"
В Ривно одну из улиц переименовали в честь спецподразделения Национальной гвардии Украины "Омега".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение приняла 7 октября комиссия городского совета по вопросам наименования городских объектов топонимики.
На заседании комиссии были утверждены новые названия для четырех улиц в микрорайоне Пивденный. В частности, улица Проектная отныне носит название Спецподразделения "Омега".
Это первая в Украине улица, названная в честь элитного подразделения Нацгвардии, которое выполняет сложные боевые задачи и участвует в самых рискованных операциях.
Как отметили нацгвардейцы, воины "Омеги" с первых дней существования подразделения стоят на защите Украины.
Также в Ривне появилась улица имени Назария Сержанюка - бойца, который погиб в российско-украинской войне. Решение о наименовании имеет целью почтить мужество и подвиг украинских защитников.
Ранее мы писали, что в Харькове две улицы будут названы в честь военных пилотов, посмертно удостоенных звания Герой Украины Максима Устименко и Алексея Меся.
