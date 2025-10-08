В Ривне появилась улица, названная в честь защитников из подразделения "Омега"

В Ривно одну из улиц переименовали в честь спецподразделения Национальной гвардии Украины "Омега".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение приняла 7 октября комиссия городского совета по вопросам наименования городских объектов топонимики.

На заседании комиссии были утверждены новые названия для четырех улиц в микрорайоне Пивденный. В частности, улица Проектная отныне носит название Спецподразделения "Омега".

Это первая в Украине улица, названная в честь элитного подразделения Нацгвардии, которое выполняет сложные боевые задачи и участвует в самых рискованных операциях.

Как отметили нацгвардейцы, воины "Омеги" с первых дней существования подразделения стоят на защите Украины.

Также в Ривне появилась улица имени Назария Сержанюка - бойца, который погиб в российско-украинской войне. Решение о наименовании имеет целью почтить мужество и подвиг украинских защитников.

