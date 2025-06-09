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Новости Переименование населенных пунктов
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В рамках декоммунизации в Украине планируют переименовать еще 700 населенных пунктов, - ВР

ВР одобрила закон о компенсации за утрату имущества на ВОТ

Верховная Рада уже приняла постановление о переименовании 180 населенных пунктов, однако это лишь часть общей работы по декоммунизации и деимпериализации. В ближайшее время парламент планирует рассмотреть инициативу о переименовании еще 700 населенных пунктов.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, новые названия должны соответствовать нормам украинского правописания и законодательства, ведь часть нынешних названий была навязана Россией с идеологической целью. В пример она привела переименованные названия вроде "Чапаево", которые не имеют ничего общего с украинским историческим или культурным контекстом.

"Но это лишь часть масштабной работы. Нужно обновлять не только топонимы. Сейчас мы говорим о необходимости также обновления военной терминологии. Также нужно по-новому подходить к преподаванию школьной программы. Есть замечания к тому, как материалы преподаются в школе", - добавила Констанкевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект об объявлении без вести пропавших из-за войны умершими

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ВР (29285) переименования (740)


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Топ комментарии
+6
В мене живе сім'я з селища Жданов. Магдаліновський район Дніпропетровської обл. Треба і селище переназвати, і область. Область має бути Січеславською, бо на її теріторії існувало 6(Шість) січей низовиків. І вони прославили Україну на всю Європу, коли знищували османську ормаду і спустошували узбережжя султана, який тероризував всю Європу
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09.06.2025 13:33 Ответить
+5
Совок, насри ссср взад.
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09.06.2025 13:33 Ответить
+3
у 1944 році, восени, коли Совєти "звільнили" Закарпаття ПЕРША справа ,що вони робили, позбивали таблички з назвами вулиць. І написали свої леніна,свкдлова,кутузова,ссуворова,грибоедова. І не рахувались, що їжа пропала. Маленький локальий голод, але... Я думаю це питання можна вирішити, якщо відповідальні люди Не будуть красти. Може є такі?
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09.06.2025 13:36 Ответить
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Який кошторис на нові таблички буде? Барахольщики.
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09.06.2025 13:24 Ответить
Совок, насри ссср взад.
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09.06.2025 13:33 Ответить
Цих совків в Україні 73%
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09.06.2025 14:10 Ответить
у 1944 році, восени, коли Совєти "звільнили" Закарпаття ПЕРША справа ,що вони робили, позбивали таблички з назвами вулиць. І написали свої леніна,свкдлова,кутузова,ссуворова,грибоедова. І не рахувались, що їжа пропала. Маленький локальий голод, але... Я думаю це питання можна вирішити, якщо відповідальні люди Не будуть красти. Може є такі?
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09.06.2025 13:36 Ответить
У Закарпатті - так . Вони у Братиславі півміста російськими назвами засіяли- словакі у ціх російських містах ніколи не були і цих писателів не знають 😃 Вул Байкальська, Белоруська, Безручова, Лермонтова, белинського, прокофьева, ілюшина , Чапаєва , вавилова, гагарина, Горького, достоевского.
ще є щось повʼязане з башкорстаном та ін.
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09.06.2025 13:50 Ответить
а 6000 погибших похоронить не могут....
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09.06.2025 13:32 Ответить
не плутайте сезон с фасоном!
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09.06.2025 13:37 Ответить
В мене живе сім'я з селища Жданов. Магдаліновський район Дніпропетровської обл. Треба і селище переназвати, і область. Область має бути Січеславською, бо на її теріторії існувало 6(Шість) січей низовиків. І вони прославили Україну на всю Європу, коли знищували османську ормаду і спустошували узбережжя султана, який тероризував всю Європу
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09.06.2025 13:33 Ответить
Прошло почти 40 лет от падения социалистического концлагеря ГУЛАГ и тирании красных коммурастических людоедов !!!
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09.06.2025 13:34 Ответить
40 років МОІСЕЙ водив евреів по пустелі.
МАБУТЬ ВІН БУВ ПРАВ - рабів з них викоренив
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09.06.2025 13:42 Ответить
Та ні, викоренити з них "совок" йому не вдалося. Тому він чекав 40 років, поки вони самі виздихають. А можна було процес прискорити - вирізати. Але... ну, демократія, лібералізм, пґава чілавєка...
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09.06.2025 14:30 Ответить
Не те робите, не про те думаєте!
Шановні!
У кожному областному, районному центрі, територіальній громаді, селищі, селі є монументи й момеріали так званої тоталітарної слави окупаційної армії рад.
Ось краще б їх позносили під самісінький корінь, а на їх місцях зробили сквери або парки відпочинку.
Бо до тих монументів та меморіалів по комуністичних датах, потайки, про-комуняцькі недобитки як на ідолопоклонство бігають, та під час промов Україну хаять, мовляв забули, мовляв не шанують дідів. всіх тих космодем'янських, матросових, талаліхених, жукових й іншого лайна!
А кого шанувати, може тих, хто розстрілював, катував, в ГУЛАГ заселав та у Сибірах гноїв Українську націю, хто почувши Українську мову, відразу біг доносити в ОГПУ, мовляв - бандери живуть!
Ось що треба знищити до тла, щоб наші діточки не переживали знову те, що пережели Українці за часів лененізму, сталінізму, хрущовщини, брежнєвщини, андроповщини, горбачовщини та й їх послідовників в Україні - кравчука, кучми, януковича і їх посіпак,
що й досі на рашу працюють!
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09.06.2025 13:40 Ответить
Красно-коричневую заразу коммурастического мракобесия надо выжигать каленым железом.
Участники этой людоедской секты должны быть осуждены и прокляты на все времена.
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09.06.2025 13:53 Ответить
+100500. Однозначно.
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09.06.2025 14:08 Ответить
Просте питання:
А що робити з тими, котрі живуть в Україні 50 років і "Ми па украінскі нє панімаєм! Гаварітє на чілавєчєскам ізикє!" ???
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09.06.2025 14:34 Ответить
А коли паспорти зробите для тих ХТО МОЖЕ ОБИРАТИ ВЛАДУ і ТИХ , ХТО НЕ МОЖЕ ( бо понаіхав в Україну менше 10 років, не знає мови і історії)???
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09.06.2025 13:40 Ответить
В выборах должны участвовать только участники революции и защитники Украины.
Иначе, будет будет классический исход - плодами воспользуются подонки !!!!
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09.06.2025 14:11 Ответить
Як же більшовитське лайно засрало Україну. Пів століття пройшло вже після падіння цієї клоаки а ми все ще не встигаєм почистити все це лайно
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09.06.2025 13:50 Ответить
 
 