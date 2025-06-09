В рамках декоммунизации в Украине планируют переименовать еще 700 населенных пунктов, - ВР
Верховная Рада уже приняла постановление о переименовании 180 населенных пунктов, однако это лишь часть общей работы по декоммунизации и деимпериализации. В ближайшее время парламент планирует рассмотреть инициативу о переименовании еще 700 населенных пунктов.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, новые названия должны соответствовать нормам украинского правописания и законодательства, ведь часть нынешних названий была навязана Россией с идеологической целью. В пример она привела переименованные названия вроде "Чапаево", которые не имеют ничего общего с украинским историческим или культурным контекстом.
"Но это лишь часть масштабной работы. Нужно обновлять не только топонимы. Сейчас мы говорим о необходимости также обновления военной терминологии. Также нужно по-новому подходить к преподаванию школьной программы. Есть замечания к тому, как материалы преподаются в школе", - добавила Констанкевич.
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ще є щось повʼязане з башкорстаном та ін.
МАБУТЬ ВІН БУВ ПРАВ - рабів з них викоренив
Шановні!
У кожному областному, районному центрі, територіальній громаді, селищі, селі є монументи й момеріали так званої тоталітарної слави окупаційної армії рад.
Ось краще б їх позносили під самісінький корінь, а на їх місцях зробили сквери або парки відпочинку.
Бо до тих монументів та меморіалів по комуністичних датах, потайки, про-комуняцькі недобитки як на ідолопоклонство бігають, та під час промов Україну хаять, мовляв забули, мовляв не шанують дідів. всіх тих космодем'янських, матросових, талаліхених, жукових й іншого лайна!
А кого шанувати, може тих, хто розстрілював, катував, в ГУЛАГ заселав та у Сибірах гноїв Українську націю, хто почувши Українську мову, відразу біг доносити в ОГПУ, мовляв - бандери живуть!
Ось що треба знищити до тла, щоб наші діточки не переживали знову те, що пережели Українці за часів лененізму, сталінізму, хрущовщини, брежнєвщини, андроповщини, горбачовщини та й їх послідовників в Україні - кравчука, кучми, януковича і їх посіпак,
що й досі на рашу працюють!
Участники этой людоедской секты должны быть осуждены и прокляты на все времена.
А що робити з тими, котрі живуть в Україні 50 років і "Ми па украінскі нє панімаєм! Гаварітє на чілавєчєскам ізикє!" ???
Иначе, будет будет классический исход - плодами воспользуются подонки !!!!