В рамках декоммунизации в Украине планируют переименовать еще 700 населенных пунктов, - ВР

Верховная Рада уже приняла постановление о переименовании 180 населенных пунктов, однако это лишь часть общей работы по декоммунизации и деимпериализации. В ближайшее время парламент планирует рассмотреть инициативу о переименовании еще 700 населенных пунктов.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, новые названия должны соответствовать нормам украинского правописания и законодательства, ведь часть нынешних названий была навязана Россией с идеологической целью. В пример она привела переименованные названия вроде "Чапаево", которые не имеют ничего общего с украинским историческим или культурным контекстом.

"Но это лишь часть масштабной работы. Нужно обновлять не только топонимы. Сейчас мы говорим о необходимости также обновления военной терминологии. Также нужно по-новому подходить к преподаванию школьной программы. Есть замечания к тому, как материалы преподаются в школе", - добавила Констанкевич.

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