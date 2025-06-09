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Новини Перейменування населених пунктів
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У межах декомунізації в Україні планують перейменувати ще 700 населених пунктів, - ВР

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

Верховна Рада вже ухвалила постанову про перейменування 180 населених пунктів, однак це лише частина загальної роботи з декомунізації та деімперіалізації. Найближчим часом парламент планує розглянути ініціативу про перейменування ще 700 населених пунктів.

Про це повідомила перша заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, нові назви мають відповідати нормам українського правопису та законодавства, адже частина нинішніх назв була нав'язана Росією з ідеологічною метою. У приклад вона навела перейменовані назви на кшталт "Чапаєве", які не мають нічого спільного з українським історичним чи культурним контекстом.

"Але це лише частина масштабної роботи. Потрібно оновлювати не лише топоніми. Наразі ми говоримо про необхідність також оновлення військової термінології. Також потрібно по-новому підходити до викладання шкільної програми. Є зауваження до того, як матеріали викладаються в школі", - додала Констанкевич.

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ВР (15045) перейменування (586)


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Топ коментарі
+7
В мене живе сім'я з селища Жданов. Магдаліновський район Дніпропетровської обл. Треба і селище переназвати, і область. Область має бути Січеславською, бо на її теріторії існувало 6(Шість) січей низовиків. І вони прославили Україну на всю Європу, коли знищували османську ормаду і спустошували узбережжя султана, який тероризував всю Європу
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09.06.2025 13:33 Відповісти
+5
Совок, насри ссср взад.
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09.06.2025 13:33 Відповісти
+5
у 1944 році, восени, коли Совєти "звільнили" Закарпаття ПЕРША справа ,що вони робили, позбивали таблички з назвами вулиць. І написали свої леніна,свкдлова,кутузова,ссуворова,грибоедова. І не рахувались, що їжа пропала. Маленький локальий голод, але... Я думаю це питання можна вирішити, якщо відповідальні люди Не будуть красти. Може є такі?
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09.06.2025 13:36 Відповісти
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Який кошторис на нові таблички буде? Барахольщики.
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09.06.2025 13:24 Відповісти
Совок, насри ссср взад.
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09.06.2025 13:33 Відповісти
Цих совків в Україні 73%
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09.06.2025 14:10 Відповісти
Неправильно - 27%.
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09.06.2025 15:19 Відповісти
у 1944 році, восени, коли Совєти "звільнили" Закарпаття ПЕРША справа ,що вони робили, позбивали таблички з назвами вулиць. І написали свої леніна,свкдлова,кутузова,ссуворова,грибоедова. І не рахувались, що їжа пропала. Маленький локальий голод, але... Я думаю це питання можна вирішити, якщо відповідальні люди Не будуть красти. Може є такі?
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09.06.2025 13:36 Відповісти
У Закарпатті - так . Вони у Братиславі півміста російськими назвами засіяли- словакі у ціх російських містах ніколи не були і цих писателів не знають 😃 Вул Байкальська, Белоруська, Безручова, Лермонтова, белинського, прокофьева, ілюшина , Чапаєва , вавилова, гагарина, Горького, достоевского.
ще є щось повʼязане з башкорстаном та ін.
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09.06.2025 13:50 Відповісти
а 6000 погибших похоронить не могут....
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09.06.2025 13:32 Відповісти
не плутайте сезон с фасоном!
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09.06.2025 13:37 Відповісти
руський смердючок(вонючка)
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09.06.2025 15:21 Відповісти
В мене живе сім'я з селища Жданов. Магдаліновський район Дніпропетровської обл. Треба і селище переназвати, і область. Область має бути Січеславською, бо на її теріторії існувало 6(Шість) січей низовиків. І вони прославили Україну на всю Європу, коли знищували османську ормаду і спустошували узбережжя султана, який тероризував всю Європу
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09.06.2025 13:33 Відповісти
Прошло почти 40 лет от падения социалистического концлагеря ГУЛАГ и тирании красных коммурастических людоедов !!!
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09.06.2025 13:34 Відповісти
40 років МОІСЕЙ водив евреів по пустелі.
МАБУТЬ ВІН БУВ ПРАВ - рабів з них викоренив
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09.06.2025 13:42 Відповісти
Та ні, викоренити з них "совок" йому не вдалося. Тому він чекав 40 років, поки вони самі виздихають. А можна було процес прискорити - вирізати. Але... ну, демократія, лібералізм, пґава чілавєка...
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09.06.2025 14:30 Відповісти
Але ж русськіє( між іншим зверніть увагу "русськіє" це ж прикметник, тобто чиї? ну типу "чєй холоп будєш") в тому совку й досі. І головне звідтіля вони не хочуть і їм там подобається як хробакам у лайні(гівні)
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09.06.2025 15:29 Відповісти
Не те робите, не про те думаєте!
Шановні!
У кожному областному, районному центрі, територіальній громаді, селищі, селі є монументи й момеріали так званої тоталітарної слави окупаційної армії рад.
Ось краще б їх позносили під самісінький корінь, а на їх місцях зробили сквери або парки відпочинку.
Бо до тих монументів та меморіалів по комуністичних датах, потайки, про-комуняцькі недобитки як на ідолопоклонство бігають, та під час промов Україну хаять, мовляв забули, мовляв не шанують дідів. всіх тих космодем'янських, матросових, талаліхених, жукових й іншого лайна!
А кого шанувати, може тих, хто розстрілював, катував, в ГУЛАГ заселав та у Сибірах гноїв Українську націю, хто почувши Українську мову, відразу біг доносити в ОГПУ, мовляв - бандери живуть!
Ось що треба знищити до тла, щоб наші діточки не переживали знову те, що пережели Українці за часів лененізму, сталінізму, хрущовщини, брежнєвщини, андроповщини, горбачовщини та й їх послідовників в Україні - кравчука, кучми, януковича і їх посіпак,
що й досі на рашу працюють!
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09.06.2025 13:40 Відповісти
Красно-коричневую заразу коммурастического мракобесия надо выжигать каленым железом.
Участники этой людоедской секты должны быть осуждены и прокляты на все времена.
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09.06.2025 13:53 Відповісти
+100500. Однозначно.
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09.06.2025 14:08 Відповісти
Просте питання:
А що робити з тими, котрі живуть в Україні 50 років і "Ми па украінскі нє панімаєм! Гаварітє на чілавєчєскам ізикє!" ???
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09.06.2025 14:34 Відповісти
А коли паспорти зробите для тих ХТО МОЖЕ ОБИРАТИ ВЛАДУ і ТИХ , ХТО НЕ МОЖЕ ( бо понаіхав в Україну менше 10 років, не знає мови і історії)???
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09.06.2025 13:40 Відповісти
В выборах должны участвовать только участники революции и защитники Украины.
Иначе, будет будет классический исход - плодами воспользуются подонки !!!!
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09.06.2025 14:11 Відповісти
Як же більшовитське лайно засрало Україну. Пів століття пройшло вже після падіння цієї клоаки а ми все ще не встигаєм почистити все це лайно
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09.06.2025 13:50 Відповісти
 
 