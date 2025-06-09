У межах декомунізації в Україні планують перейменувати ще 700 населених пунктів, - ВР

Верховна Рада вже ухвалила постанову про перейменування 180 населених пунктів, однак це лише частина загальної роботи з декомунізації та деімперіалізації. Найближчим часом парламент планує розглянути ініціативу про перейменування ще 700 населених пунктів.

Про це повідомила перша заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, нові назви мають відповідати нормам українського правопису та законодавства, адже частина нинішніх назв була нав'язана Росією з ідеологічною метою. У приклад вона навела перейменовані назви на кшталт "Чапаєве", які не мають нічого спільного з українським історичним чи культурним контекстом.

"Але це лише частина масштабної роботи. Потрібно оновлювати не лише топоніми. Наразі ми говоримо про необхідність також оновлення військової термінології. Також потрібно по-новому підходити до викладання шкільної програми. Є зауваження до того, як матеріали викладаються в школі", - додала Констанкевич.

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