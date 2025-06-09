У межах декомунізації в Україні планують перейменувати ще 700 населених пунктів, - ВР
Верховна Рада вже ухвалила постанову про перейменування 180 населених пунктів, однак це лише частина загальної роботи з декомунізації та деімперіалізації. Найближчим часом парламент планує розглянути ініціативу про перейменування ще 700 населених пунктів.
Про це повідомила перша заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, нові назви мають відповідати нормам українського правопису та законодавства, адже частина нинішніх назв була нав'язана Росією з ідеологічною метою. У приклад вона навела перейменовані назви на кшталт "Чапаєве", які не мають нічого спільного з українським історичним чи культурним контекстом.
"Але це лише частина масштабної роботи. Потрібно оновлювати не лише топоніми. Наразі ми говоримо про необхідність також оновлення військової термінології. Також потрібно по-новому підходити до викладання шкільної програми. Є зауваження до того, як матеріали викладаються в школі", - додала Констанкевич.
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ще є щось повʼязане з башкорстаном та ін.
МАБУТЬ ВІН БУВ ПРАВ - рабів з них викоренив
Шановні!
У кожному областному, районному центрі, територіальній громаді, селищі, селі є монументи й момеріали так званої тоталітарної слави окупаційної армії рад.
Ось краще б їх позносили під самісінький корінь, а на їх місцях зробили сквери або парки відпочинку.
Бо до тих монументів та меморіалів по комуністичних датах, потайки, про-комуняцькі недобитки як на ідолопоклонство бігають, та під час промов Україну хаять, мовляв забули, мовляв не шанують дідів. всіх тих космодем'янських, матросових, талаліхених, жукових й іншого лайна!
А кого шанувати, може тих, хто розстрілював, катував, в ГУЛАГ заселав та у Сибірах гноїв Українську націю, хто почувши Українську мову, відразу біг доносити в ОГПУ, мовляв - бандери живуть!
Ось що треба знищити до тла, щоб наші діточки не переживали знову те, що пережели Українці за часів лененізму, сталінізму, хрущовщини, брежнєвщини, андроповщини, горбачовщини та й їх послідовників в Україні - кравчука, кучми, януковича і їх посіпак,
що й досі на рашу працюють!
Участники этой людоедской секты должны быть осуждены и прокляты на все времена.
А що робити з тими, котрі живуть в Україні 50 років і "Ми па украінскі нє панімаєм! Гаварітє на чілавєчєскам ізикє!" ???
Иначе, будет будет классический исход - плодами воспользуются подонки !!!!