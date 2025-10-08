У Рівному з’явилася вулиця, названа на честь захисників із підрозділу "Омега"

У Рівному одну з вулиць перейменували на честь спецпідрозділу Національної гвардії України "Омега".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалила 7 жовтня комісія міської ради з питань найменування міських об’єктів топоніміки.

На засіданні комісії було затверджено нові назви для чотирьох вулиць у мікрорайоні Південний. Зокрема, вулиця Проєктна відтепер носить назву Спецпідрозділу "Омега".

Це перша в Україні вулиця, названа на честь елітного підрозділу Нацгвардії, який виконує складні бойові завдання та бере участь у найризикованіших операціях.

Як зазначили нацгвардійці, воїни "Омеги" з перших днів існування підрозділу стоять на захисті України.

Також у Рівному з’явилася вулиця імені Назарія Сержанюка - бійця, який загинув у російсько-українській війні. Рішення про найменування має на меті вшанувати мужність і подвиг українських захисників.

