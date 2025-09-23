Затримано командира військової частини у Рівному, який змушував підлеглих будувати йому будинок, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру однієї із військових частин Рівного, який змушував підлеглих будувати йому будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, до проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області.

"При цьому, відповідно до службової документації, вказані військові "на папері" залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення", - йдеться у повідомленні.













Що з’ясувало слідство?

Будівництво триває понад 1,5 року – із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн.

"17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вищевказаних військових. Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із "будівельників" із липня несе службу в Сумській області", - пояснили в ДРБ.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував "за сумлінну службу", хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.