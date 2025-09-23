УКР
3 336 10

Затримано командира військової частини у Рівному, який змушував підлеглих будувати йому будинок, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру однієї із військових частин Рівного, який змушував підлеглих будувати йому будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, до проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області.

"При цьому, відповідно до службової документації, вказані військові "на папері" залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення", - йдеться у повідомленні.

підозра командиру частини з Рівного
Що з’ясувало слідство?

Будівництво триває понад 1,5 року – із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн.

"17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вищевказаних військових. Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із "будівельників" із липня несе службу в Сумській області", - пояснили в ДРБ.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував "за сумлінну службу", хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Рівне (582) ДБР (3737) Львівська область (2560) Рівненська область (1227) Рівненський район (26)
+10
Судячи з будинку, хтось ще й без бліндажів залишився. Зате в перемогу вірить, не в Іспанії ж будував.
23.09.2025 10:21 Відповісти
+7
С правжній совєцький офіцер.
23.09.2025 10:13 Відповісти
+3
хороший командир, тренувалися фортифікації та бліндажі будувати
23.09.2025 10:30 Відповісти
А скільки такого совдепівського лайна на посадах держслужби, починаючи з Урядового кварталу, і аж до територіальних громад???
Безкарність від привладних крадіїв та нікчемність щодо дієвого покарання за статтями ККУ!! Особливий період в Україні та Захисників України, з 2014 року, а не в головах посадових осіб з Урядового кварталу, лише крипта, майнові афери, заробіток/гешефт на крові, дронах, перепродаж ГумДопомоги від Західних партнерів, ну і «фламінго» ….!!
23.09.2025 11:13 Відповісти
Я завжди підкреслюю, де-б не питали і хто-б не питав, що я лютий порохобот, і завжди токмачу носом в ЗЕлене лайно : це твій вибір, всі претензії до бубочки, ти ( ви) вибрали блазня, навідь коли в підїзді лампочка не горить. Про лампочку мене надоумив один дебіл, котрий у всьому винуватив Порошенка. Ну а тепер про абсолютно за все відповідає найвеличніший блазень.
23.09.2025 11:26 Відповісти
сталінсько жуківські командири , доки це буде існувати ?
мало забити прикладом таку гниду
23.09.2025 10:28 Відповісти
23.09.2025 10:39 Відповісти
Він так, бідолага тужиться, може какати хоче?
23.09.2025 11:27 Відповісти
Не заплатив, а ті пожалілилися. жадібність погубить любого
23.09.2025 10:49 Відповісти
Наслідки бездіяльності умерова і шмигаля та цілої купи їх заступників і воєнних структур!!
Умерова, правоохоронці розуміють, йому з купою нерухомості у Філадельфії, все треба було упорядкувати, клопотання справа!!
А з шмигаля, треба суворо запитати, як не крути, а з Регламентом КМУ щось напартачив!! «Інженерні споруди» для безпеки України, на приватному обійсті лампічили??
23.09.2025 11:23 Відповісти
 
 