2 165 7

Задержан командир воинской части в Ривном, который заставлял подчиненных строить ему дом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей г.Ривно, который заставлял подчиненных строить ему дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, к проведению строительных работ вместо несения службы чиновник привлек трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области.

"При этом, согласно служебной документации, указанные военные "на бумаге" оставались на месте дислокации в Ривно, а затем государство ежемесячно выплачивало им денежное обеспечение", - говорится в сообщении.

подозрение командиру части из Ровно
Что выяснило следствие?

Строительство продолжается более 1,5 года - с марта 2024-го. За это время из бюджета воинской части было противоправно выплачено более 1,3 млн грн.

"17 сентября 2025 года во время проведения обысков по месту строительства были обнаружены двое из вышеуказанных военных. Сейчас они уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из "строителей" с июля несет службу в Сумской области", - пояснили в ГРБ.

Кроме того, во время обысков правоохранители нашли грамоты для подчиненных, которые руководитель выписывал "за добросовестную службу", хотя все понимали, что они выполняют его отдельное поручение на Львовщине.

Командира задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинившие тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ровно (537) ГБР (3212) Львовская область (3021) Ровенская область (1282) Ровенский район (25)
С правжній совєцький офіцер.
23.09.2025 10:13 Ответить
А скільки такого совдепівського лайна на посадах держслужби, починаючи з Урядового кварталу, і аж до територіальних громад???
Безкарність від привладних крадіїв та нікчемність щодо дієвого покарання за статтями ККУ!! Особливий період в Україні та Захисників України, з 2014 року, а не в головах посадових осіб з Урядового кварталу, лише крипта, майнові афери, заробіток/гешефт на крові, дронах, перепродаж ГумДопомоги від Західних партнерів, ну і «фламінго» ….!!
23.09.2025 11:13 Ответить
Судячи з будинку, хтось ще й без бліндажів залишився. Зате в перемогу вірить, не в Іспанії ж будував.
23.09.2025 10:21 Ответить
сталінсько жуківські командири , доки це буде існувати ?
мало забити прикладом таку гниду
23.09.2025 10:28 Ответить
хороший командир, тренувалися фортифікації та бліндажі будувати
23.09.2025 10:30 Ответить
23.09.2025 10:39 Ответить
Не заплатив, а ті пожалілилися. жадібність погубить любого
23.09.2025 10:49 Ответить
 
 