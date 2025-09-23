Задержан командир воинской части в Ривном, который заставлял подчиненных строить ему дом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей г.Ривно, который заставлял подчиненных строить ему дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, к проведению строительных работ вместо несения службы чиновник привлек трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области.

"При этом, согласно служебной документации, указанные военные "на бумаге" оставались на месте дислокации в Ривно, а затем государство ежемесячно выплачивало им денежное обеспечение", - говорится в сообщении.













Что выяснило следствие?

Строительство продолжается более 1,5 года - с марта 2024-го. За это время из бюджета воинской части было противоправно выплачено более 1,3 млн грн.

"17 сентября 2025 года во время проведения обысков по месту строительства были обнаружены двое из вышеуказанных военных. Сейчас они уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из "строителей" с июля несет службу в Сумской области", - пояснили в ГРБ.

Кроме того, во время обысков правоохранители нашли грамоты для подчиненных, которые руководитель выписывал "за добросовестную службу", хотя все понимали, что они выполняют его отдельное поручение на Львовщине.

Командира задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинившие тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.