Українські ОТГ повинні перевірити назви вулиць на символіку російської імперської політики, - УІНП

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров закликав місцеві органи влади перевірити назви своїх вулиць і об’єктів на відповідність перелікам осіб та подій, що містять або не містять символіку російської імперської політики.

"Міські, сільські, селищні ОТГ мають подивитися ці списки, перевірити, відповідно до закону, що у них, можливо, не співпадає, і на місцевих сесіях рад, звісно, проговорити перейменування, або зупинити якісь процеси по перейменуванню", - зазначив Алфьоров.

Він уточнив, що наразі до списків включені особи та події періоду від Московського царства до Російської імперії, а в подальшому додаватимуть також постаті часів Радянського союзу та сучасної РФ.

Серед осіб, чиї об’єкти містять символіку російської імперської політики, згадують Петра Багратіона, Михайла Лермонтова, Олександра Пушкіна, Михайла Кутузова та інші. До переліку тих, хто не містить такої символіки, увійшли, зокрема, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Микола Пирогов, Микола Некрасов та інші.

Переліки УІНП не є вичерпними і будуть доповнюватися даними про осіб і події різних історичних періодів.

Зазначимо, що 21 серпня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної політики національної пам'яті", а 27 липня 2023 року набув чинності закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

А коли усунуть імперське минуле з прожиткового мінімуму? Бо там досі немає витрат на оренду житла чи іпотеку, як і в клятому совку. Але вже не совок, житла не видають, а пережитки імперського минулого лишилися. Чому досі це не виправлено?
13.10.2025 15:02 Відповісти
по-перше: не видавали житло, а давали право на проживання в тому житлі(приватизація житла відбулась вже в незалежній Україні), по-друге: доводилось чекати чергу в 15-20років на право заселення в те житло, і якщо людина переходила на іншу робоу, то втрачала чегу. ось таке неокріпацтво.
13.10.2025 15:10 Відповісти
Так а що по суті декомунізації прожиткового мінімуму?
13.10.2025 15:31 Відповісти
Очередь зависела от места работы? Если завод давал жильё рабочим, то конечно, пока работал-имел право проживания. Хотя место работы меняли очень редко, не было необходимости. И заработать на кооператив за пару лет на северах и шабашках вполне по силам было. И "черный рынок" квартир вполне себе присутствовал.
13.10.2025 15:48 Відповісти
 
 