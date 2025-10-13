Українські ОТГ повинні перевірити назви вулиць на символіку російської імперської політики, - УІНП

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров закликав місцеві органи влади перевірити назви своїх вулиць і об’єктів на відповідність перелікам осіб та подій, що містять або не містять символіку російської імперської політики.

"Міські, сільські, селищні ОТГ мають подивитися ці списки, перевірити, відповідно до закону, що у них, можливо, не співпадає, і на місцевих сесіях рад, звісно, проговорити перейменування, або зупинити якісь процеси по перейменуванню", - зазначив Алфьоров.

Він уточнив, що наразі до списків включені особи та події періоду від Московського царства до Російської імперії, а в подальшому додаватимуть також постаті часів Радянського союзу та сучасної РФ.

Серед осіб, чиї об’єкти містять символіку російської імперської політики, згадують Петра Багратіона, Михайла Лермонтова, Олександра Пушкіна, Михайла Кутузова та інші. До переліку тих, хто не містить такої символіки, увійшли, зокрема, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Микола Пирогов, Микола Некрасов та інші.

Переліки УІНП не є вичерпними і будуть доповнюватися даними про осіб і події різних історичних періодів.

Зазначимо, що 21 серпня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної політики національної пам'яті", а 27 липня 2023 року набув чинності закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

