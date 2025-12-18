Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія без права внесення застави, - прокуратура

Суд залишив під вартою Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія, без права внесення застави.

Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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"За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - написали в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці знайшли пістолет, із якого стріляли в Парубія. За даними СБУ, вбивство експосадовця було замовленням спецслужб Російської Федерації.

Окрім цього, Сцельнікову інкримінують державну зраду, а також виправдовування і глорифікацію збройної агресії РФ.

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Убивство Андрія Парубія

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