Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія без права внесення застави, - прокуратура
Суд залишив під вартою Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія, без права внесення застави.
Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - написали в прокуратурі.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці знайшли пістолет, із якого стріляли в Парубія. За даними СБУ, вбивство експосадовця було замовленням спецслужб Російської Федерації.
Окрім цього, Сцельнікову інкримінують державну зраду, а також виправдовування і глорифікацію збройної агресії РФ.
Убивство Андрія Парубія
- Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
- В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
- 1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
- Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
- 2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
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