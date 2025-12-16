В Італії вбили українського баристу: нападника затримали

У ніч на 15 грудня в Італії загинув 55-річний український бариста Андрій Закоблюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Обозреватель.

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Українець працював у місцевому пабі

Згідно з даними слідства, напад стався близько 23:00 просто перед баром у місті Сареццо, провінція Брешіа. Жертву доставили до лікарні у важкому стані, але від отриманих поранень він помер.

"Андрія Закоблюка в Сареццо знали як шановного місцевого жителя та постійного співробітника бару, біля якого його було вбито", — зазначають місцеві джерела.

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Нападником став 32-річний громадянин Молдови, якого незабаром затримали карабінери за підозрою в умисному вбивстві з обтяжуючими обставинами.

Вбивство могло статися через конфлікт

Знаряддя злочину, ніж, було знайдено в сміттєвому контейнері неподалік від місця події. Попередні дані свідчать про можливий конфлікт між підозрюваним і загиблим.

За даними італійських правоохоронців, громадянин Молдови вже брав участь у бійці в цьому ж барі, через що власники закладу зверталися до поліції. Мотиви вбивства наразі уточнюються, розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що під час терористичного нападу на пляжі Бонді в Сіднеї загинув український емігрант.

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