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Новини Напад на людей
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В Італії вбили українського баристу: нападника затримали

В Італії вбили українця

У ніч на 15 грудня в Італії загинув 55-річний український бариста Андрій Закоблюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Обозреватель.

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Українець працював у місцевому пабі

Згідно з даними слідства, напад стався близько 23:00 просто перед баром у місті Сареццо, провінція Брешіа. Жертву доставили до лікарні у важкому стані, але від отриманих поранень він помер.

"Андрія Закоблюка в Сареццо знали як шановного місцевого жителя та постійного співробітника бару, біля якого його було вбито", — зазначають місцеві джерела.

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Нападником став 32-річний громадянин Молдови, якого незабаром затримали карабінери за підозрою в умисному вбивстві з обтяжуючими обставинами.

Вбивство могло статися через конфлікт 

Знаряддя злочину, ніж, було знайдено в сміттєвому контейнері неподалік від місця події. Попередні дані свідчать про можливий конфлікт між підозрюваним і загиблим.

За даними італійських правоохоронців, громадянин Молдови вже брав участь у бійці в цьому ж барі, через що власники закладу зверталися до поліції. Мотиви вбивства наразі уточнюються, розслідування триває.

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Автор: 

Італія (1699) вбивство (3288)
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Топ коментарі
+12
Та дочитайте ж до кінця. Молдаванин його вбив.
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16.12.2025 22:42 Відповісти
+11
Тобі не завадить підтягнути граматику твого лайняного діалекту.

Бо саме ти справляєш враження дебіла, який не володіє навіть рідною гівняною мовою.
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16.12.2025 23:08 Відповісти
+8
Вони теж баристами будуть працювати?
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16.12.2025 22:41 Відповісти

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