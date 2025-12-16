РУС
В Италии убили украинского бариста: нападавшего задержали

В Италии убили украинца

В ночь на 15 декабря в Италии погиб 55-летний украинский бариста Андрей Закоблюк.

Украинец работал в местном пабе

Согласно данным следствия, нападение произошло около 23:00 прямо перед баром в городе Сареццо, провинция Брешиа. Жертву доставили в больницу в тяжелом состоянии, но от полученных ранений он скончался.

"Андрея Закоблюка в Сареццо знали как уважаемого местного жителя и постоянного сотрудника бара, возле которого он был убит", — отмечают местные источники.

Нападавшим стал 32-летний гражданин Молдовы, которого вскоре задержали карабинеры по подозрению в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Убийство могло произойти из-за конфликта 

Орудие преступления, нож, было найдено в мусорном контейнере недалеко от места происшествия. Предварительные данные свидетельствуют о возможном конфликте между подозреваемым и погибшим.

По данным итальянских правоохранителей, гражданин Молдовы уже участвовал в драке в этом же баре, из-за чего владельцы заведения обращались в полицию. Мотивы убийства пока уточняются, расследование продолжается.

Та дочитайте ж до кінця. Молдаванин його вбив.
16.12.2025 22:42 Ответить
Вони теж баристами будуть працювати?
16.12.2025 22:41 Ответить
Єрмак з бакановим і свириденко з КабМіндічами, мабуть стурбовані??? Як там міндіч і шифіри з грошима ???
16.12.2025 22:35 Ответить
вони баригами все життя не працюють )
16.12.2025 23:05 Ответить
Терміново вилітають всім складом уряду в Італію.

Повернуться, коли постраждалий оживе чи всі співробітники НАБУ помруть. 😁
16.12.2025 22:48 Ответить
Чё ты чёркаеш ДЫБИЛ
показать весь комментарий
Тобі не завадить підтягнути граматику твого лайняного діалекту.

Бо саме ти справляєш враження дебіла, який не володіє навіть рідною гівняною мовою.
16.12.2025 23:08 Ответить
стидаюсь спитати!
"український" бариста якою щелепою двигав?
невже капацською?
отакої....
то, італійцю, подяка за чергового кацапоротого язика!
16.12.2025 22:37 Ответить
зять?
16.12.2025 22:44 Ответить
Молдаванин вбив, чи громадянин Молдови. Це дві зовсім різні речі.
16.12.2025 22:52 Ответить
От хлопців на нулю жалко , холодно, мокро , виснажені , цілодобово бої . А бариста -ні , зовсім не жалко, хоч там їх всіх ухилянів повбивають , не жалко .
16.12.2025 23:57 Ответить
 
 