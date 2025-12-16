В Италии убили украинского бариста: нападавшего задержали

В ночь на 15 декабря в Италии погиб 55-летний украинский бариста Андрей Закоблюк.

Украинец работал в местном пабе

Согласно данным следствия, нападение произошло около 23:00 прямо перед баром в городе Сареццо, провинция Брешиа. Жертву доставили в больницу в тяжелом состоянии, но от полученных ранений он скончался.

"Андрея Закоблюка в Сареццо знали как уважаемого местного жителя и постоянного сотрудника бара, возле которого он был убит", — отмечают местные источники.

Нападавшим стал 32-летний гражданин Молдовы, которого вскоре задержали карабинеры по подозрению в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Убийство могло произойти из-за конфликта

Орудие преступления, нож, было найдено в мусорном контейнере недалеко от места происшествия. Предварительные данные свидетельствуют о возможном конфликте между подозреваемым и погибшим.

По данным итальянских правоохранителей, гражданин Молдовы уже участвовал в драке в этом же баре, из-за чего владельцы заведения обращались в полицию. Мотивы убийства пока уточняются, расследование продолжается.

