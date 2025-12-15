Теракт в Сиднее: среди погибших - украинец

Во время террористического нападения на пляже Бонди в Сиднее погиб украинский эмигрант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Daily Mail.

Инцидент произошел днем 14 декабря во время празднования Хануки, когда вооруженные нападавшие открыли огонь по присутствующим, что привело к многочисленным жертвам и ранениям.

Погибший пытался спасти жену

По словам свидетелей, погибший мужчина пытался защитить свою жену Ларису Клейтман и получил смертельное ранение в затылок. "Я думаю, в него выстрелили, когда он поднялся, чтобы защитить меня, и пуля попала прямо в затылок", – рассказала женщина.

Супруги прожили вместе почти полвека и специально приехали из района Матравиль на празднование Хануки. У них остались двое детей и 11 внуков.

По официальным данным, жертвами теракта стали по меньшей мере 16 человек, среди которых есть ребенок, а еще 42 пострадавших доставлены в больницы Сиднея.

Украина выразила соболезнования пострадавшим

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила соболезнования семьям погибших и народу Австралии.

"Этот день омрачен трагической новостью. Украина – вместе с народом Австралии после сегодняшнего ужасного теракта. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким всех пострадавших", – написала она в Telegram.

Что известно о теракте

Стрельба произошла во время празднования Хануки на пляже в Сиднее.

Во время атаки один из мужчин набросился на террориста и отобрал ружье.

Число жертв достигло двадцати.

Теракт стал вторым по масштабам массовым расстрелом в истории Австралии.

