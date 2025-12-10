Сына космонавта Каденюка нашли мертвым в Киеве, на теле - следы борьбы, - СМИ

В столице обнаружили тело 41-летнего Дмитрия Каденюка - сына первого астронавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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Что известно?

Сегодня утром в квартире на площади Леси Украинки в Киеве мать Дмитрия Каденюка - Вера Каденюк, вдова первого космонавта независимой Украины - обнаружила тело своего 41-летнего сына, сообщили собеседники издания.

По словам знакомых семьи, Дмитрия нашли у входной двери. Мужчина был в крови, в руке держал нож, а на теле были многочисленные порезы.

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Есть следы борьбы

Предсмертной записки, предварительно, не обнаружили, а характер ранений, тоже по предварительным данным, больше напоминает борьбу, чем попытку самоубийства.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины - умышленное убийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Конфликт между родственниками

Из открытых источников известно, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры о наследстве - в частности, о 4-комнатной квартире на Печерске.

Вера Каденюк также рассказывала журналистам, что она и ее сын получали угрозы от другого сына космонавта от первого брака, который также претендует на имущество.

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Данные полиции

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Печерском районе столицы.

Сегодня, около 08:00, в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из квартир местной многоэтажки тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.