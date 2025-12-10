Сина космонавта Каденюка знайшли мертвим у Києві, на тілі - сліди боротьби, - ЗМІ
У столиці виявили тіло 41-річного Дмитра Каденюка - сина першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.
Що відомо?
Сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки в Києві мати Дмитра Каденюка - Віра Каденюк, вдова першого космонавта незалежної України - виявила тіло свого 41-річного сина, повідомили співрозмовники видання.
За словами знайомих родини, Дмитра знайшли біля вхідних дверей. Чоловік був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи.
Є сліди боротьби
Передсмертної записки, попередньо, не виявили, а характер поранень, теж за попередніми даними, більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України - умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Конфлікт між родичами
З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини - зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську.
Віра Каденюк також розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, який також претендує на майно.
Дані поліції
Як повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, наразі поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці.
- Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями.
- Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.
- Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
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