Сина космонавта Каденюка знайшли мертвим у Києві, на тілі - сліди боротьби, - ЗМІ

У столиці виявили тіло 41-річного Дмитра Каденюка - сина першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

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Що відомо?

Сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки в Києві мати Дмитра Каденюка - Віра Каденюк, вдова першого космонавта незалежної України - виявила тіло свого 41-річного сина, повідомили співрозмовники видання.

За словами знайомих родини, Дмитра знайшли біля вхідних дверей. Чоловік був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи.

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Є сліди боротьби

Передсмертної записки, попередньо, не виявили, а характер поранень, теж за попередніми даними, більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України - умисне вбивство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Конфлікт між родичами

З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини - зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську.

Віра Каденюк також розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, який також претендує на майно.

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Дані поліції

Як повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, наразі поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Печерському районі столиці.