962 16

Украина выразила соболезнования Австралии в связи с терактом в Сиднее

Свириденко выразила соболезнования Австралии после теракта

Украина выразила соболезнования Австралии в связи с трагическим терактом в Сиднее и заявила о солидарности с австралийским народом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, обнародованном в Telegram.

Глава правительства подчеркнула, что Украина разделяет боль утраты и осуждает любые проявления насилия, которые разрушают мирную жизнь и безопасность гражданских лиц.

Реакция Украины на теракт в Сиднее

Юлия Свириденко подчеркнула, что украинцы хорошо понимают последствия террора и насилия, ведь уже длительное время живут в условиях войны. По ее словам, трагедии такого масштаба отзываются болью в сердцах всех свободных людей мира.

"Этот день омрачен трагической новостью. Украина – вместе с народом Австралии после сегодняшнего ужасного теракта в Сиднее. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким всех пострадавших", – отметила премьер-министр.

Она также подчеркнула, что международная солидарность является ключевой в противостоянии терроризму и защите демократических ценностей.

Ханука, единство и уважение к разнообразию

В тот же день Юлия Свириденко приняла участие в зажжении Ханукии в здании правительства. Мероприятие состоялось при участии председателя совета Федерации еврейских общин Украины Мейера Стамблера и представителей еврейской общины.

Премьер-министр напомнила о символическом значении Хануки как праздника победы света над тьмой, особенно в условиях борьбы Украины за свободу и независимость.

"Важно, чтобы все национальные общины, которые считают Украину своим домом, имели равные и достойные возможности для развития своих культур и традиций", – подчеркнула Свириденко.

По ее словам, уважение к разнообразию и единство общества остаются фундаментом для восстановления страны после войны.

Теракт в Австралии

В Сиднее в воскресенье, 14 декабря, двое неизвестных устроили стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. По данным австралийской полиции, погибли по меньшей мере 11 человек, также был застрелен один из нападавших, сообщает агентство AP.

Еще 29 человек получили ранения, среди них есть полицейские. Другой вооруженный нападавший также ранен и находится в критическом состоянии.

Співчуття..
14.12.2025 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Sf7EHX3Jngc Теракт в Сиднее: Праздник обернулся кровавым побоищем
14.12.2025 19:14 Ответить
Це і є мир Тромба. Це і є результат миролюбства і заохочення терористів. І не забудьте мирну угоду з терористами укласти і дати все що вони бажають
14.12.2025 19:17 Ответить
...послати для укладання угоди зятя, Кушнера...
З планом, написаним терористами...
14.12.2025 19:22 Ответить
BBC
Прокурор Міжнародного кримінального суду попросив МКС видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, ізраїльського міністра оборони, а також трьох лідерів палестинського угруповання ХАМАС.

Хан вважає, що всі вони винні у військових злочинах, вчинених під час нападу ХАМАС на Ізраїль та у відповідній операції ізраїльських сил у секторі Газа.

У заяві Хана Нетаньяху та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант названі винними серед іншого у використанні голоду як способу ведення війни, у вбивствах мирних жителів та інших військових злочинах.
14.12.2025 19:18 Ответить
В Україні українці на самих брудних низькооплачуємих роботах і практично відсутні у владі. Це називається національне різноманіття.
14.12.2025 19:18 Ответить
а є десь національні, українські партії? хоч одна партія вимагає перетворення України на національну державу українців?
14.12.2025 19:23 Ответить
Як тільки національно свідома людина стає вагомою, щоб вести за собою її знищують як Чорновола чи Фаріон. Ми в окупації
14.12.2025 19:30 Ответить
>У той же день Юлія Свириденко взяла участь у запаленні Ханукії в будинку уряду. Захід відбувся за участі голови ради Федерації єврейських громад України Мейера Стамблера та представників єврейської спільноти.

🤮
14.12.2025 19:22 Ответить
то, у нас ханука державне свято?
з 2019 року, коли жидоклан офіційно захопив україну в заручники?
14.12.2025 19:23 Ответить
З 988 насадивши християнство.
14.12.2025 19:27 Ответить
це, результат довгорічного правління лєваків балаболів соціалістів популістів!!!!
це, безкінечна толерастія, до збоченців!
це, скорочення армії!
це, скорочення фінансування безпеки!
це, безкінечне пластилінове куколдство в рішенні державних стратегічних питань!
14.12.2025 19:22 Ответить
Скорочення армій, це одна з основних ознак мирного часу.
показать весь комментарий
Треба було добивати квір і аятоллу. А не робити з них пугало
14.12.2025 19:26 Ответить
"У той же день Юлія Свириденко взяла участь у запаленні Ханукії в будинку уряду. "

у нас що країна евреїв чи українців ?
14.12.2025 19:29 Ответить
 
 