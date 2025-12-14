Украина выразила соболезнования Австралии в связи с терактом в Сиднее

Украина выразила соболезнования Австралии в связи с трагическим терактом в Сиднее и заявила о солидарности с австралийским народом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, обнародованном в Telegram.

Глава правительства подчеркнула, что Украина разделяет боль утраты и осуждает любые проявления насилия, которые разрушают мирную жизнь и безопасность гражданских лиц.

Реакция Украины на теракт в Сиднее

Юлия Свириденко подчеркнула, что украинцы хорошо понимают последствия террора и насилия, ведь уже длительное время живут в условиях войны. По ее словам, трагедии такого масштаба отзываются болью в сердцах всех свободных людей мира.

"Этот день омрачен трагической новостью. Украина – вместе с народом Австралии после сегодняшнего ужасного теракта в Сиднее. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким всех пострадавших", – отметила премьер-министр.

Она также подчеркнула, что международная солидарность является ключевой в противостоянии терроризму и защите демократических ценностей.

Ханука, единство и уважение к разнообразию

В тот же день Юлия Свириденко приняла участие в зажжении Ханукии в здании правительства. Мероприятие состоялось при участии председателя совета Федерации еврейских общин Украины Мейера Стамблера и представителей еврейской общины.

Премьер-министр напомнила о символическом значении Хануки как праздника победы света над тьмой, особенно в условиях борьбы Украины за свободу и независимость.

"Важно, чтобы все национальные общины, которые считают Украину своим домом, имели равные и достойные возможности для развития своих культур и традиций", – подчеркнула Свириденко.

По ее словам, уважение к разнообразию и единство общества остаются фундаментом для восстановления страны после войны.

Теракт в Австралии

В Сиднее в воскресенье, 14 декабря, двое неизвестных устроили стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. По данным австралийской полиции, погибли по меньшей мере 11 человек, также был застрелен один из нападавших, сообщает агентство AP.

Еще 29 человек получили ранения, среди них есть полицейские. Другой вооруженный нападавший также ранен и находится в критическом состоянии.

