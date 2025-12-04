РУС
Австралия и Новая Зеландия выделяют Украине более $70 млн военной помощи

Австралия и Новая Зеландия объявили о более чем $70 млн военной помощи Украине.

Австралия объявила о $63 млн военной поддержки для Украины, а Новая Зеландия добавила еще $8,7 млн. Средства пойдут на радары ПВО, боеприпасы, дроны и инициативу PURL.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

Австралия распределит средства следующим образом:

  • 50 млн австралийских долларов для PURL;
  • 2 млн австралийских долларов для Коалиции дронов;
  • 43 млн австралийских долларов на военное оборудование, в частности тактические радиолокационные станции противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевого инженерного обеспечения.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте по итогам заседания Совета Украина-НАТО 3 декабря сообщил, что Австралия и Новая Зеландия решили стать членами инициативы НАТО-США PURL по поставкам оружия и оборудования Украине.

Помощь Австралии и Новой Зеландии Украине

Австралия и Новая Зеландия поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Они последовательно оказывают военную, финансовую, гуманитарную и учебную поддержку.

Австралия вносит наибольший вклад среди государств, не входящих в НАТО - поставляет оружие, технику, радары, транспорт, участвует в обучении украинских военных и регулярно увеличивает объем помощи. 

Ранее Австралия уже поставляла ВСУ бронированные машины, артиллерию, боеприпасы, обувь, другое снаряжение. Помимо поставок техники, Австралия участвует в международных программах подготовки украинских военных - через так называемую Operation Kudu, в рамках которой уже сотни украинцев прошли обучение. 

Также Австралия применяет санкции против РФ - запрещает въезд, финансовые операции, вводит целевые санкции в отношении людей и организаций, способствующих агрессии.

Новая Зеландия также стабильно поддерживает Украину, делая финансовые взносы, помогая с подготовкой специалистов и предоставляя гуманитарную помощь.

Страна направляет своих военных специалистов для тренировок, логистической и интеллектуальной поддержки. В частности, Вооруженные силы Новой Зеландии продолжают вербовать украинцев для учений в Европе до конца 2026 года, помогают с медицинской подготовкой, инженерией, обезвреживанием мин и т.д.

Что известно о программе PURL

14 июля 2025 года США и НАТО подписали соглашение Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Оно предусматривает закупку американского вооружения для Украины за средства европейских государств. Как пояснил генсек НАТО Марк Рютте, в рамках этой программы Киев может получить значительное количество систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов.

В рамках PURL Дания уже направила около 580 миллионов датских крон, Швеция — примерно 275 миллионов долларов, а Норвегия — ориентировочно 135 миллионов долларов.

Ранее Нидерланды профинансировали первый пакет помощи в размере 500 миллионов евро. К программе также присоединилась Германия.

18 сентября представитель НАТО сообщил "Суспільному", что Украина уже получила первую партию военного оборудования, поставленного в рамках PURL. В ближайший период ожидаются новые поставки.

25 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что общий объем финансовой поддержки от запуска программы превысил 3 миллиарда долларов, а к ее финансированию присоединились почти 20 стран. А 3 декабря Марк Рютте добавил, что союзники по НАТО и партнеры уже взяли на себя обязательства выделить более 4 миллиардов долларов на помощь Украине через механизм PURL.

Австралия (447) Новая Зеландия (92) помощь (8238) Украина (45234)
