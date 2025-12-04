Австралія та Нова Зеландія виділяють Україні понад $70 млн військової допомоги

Австралія оголосила про $63 млн військової підтримки для України, а Нова Зеландія додала ще $8,7 млн. Кошти підуть на радари ППО, боєприпаси, дрони та ініціативу PURL.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

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Австралія кошти розподілить наступним чином:

50 млн австралійських доларів для PURL;

2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів;

43 млн австралійських доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте за підсумками засідання Ради Україна–НАТО 3 грудня повідомив, що Австралія і Нова Зеландія вирішили стати членами ініціативи НАТО-США PURL з постачання зброї та обладнання Україні.

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Допомога Австралії та Нової Зеландії Україні

Австралія та Нова Зеландія підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Вони послідовно надають військову, фінансову, гуманітарну та навчальну підтримку.

Австралія робить найбільший внесок серед не-НАТО держав - постачає зброю, техніку, радари, транспорт, бере участь у тренуванні українських військових і регулярно збільшує обсяг допомоги.

Раніше Австралія вже надсилала ЗСУ броньовані машини, артилерію, боєприпаси, взуття, інше спорядження. Крім постачання техніки, Австралія бере участь у міжнародних програмах підготовки українських військових - через так звану Operation Kudu, в межах якої вже сотні українців пройшли навчання.

Також Австралія застосовує санкції проти РФ - забороняє в’їзд, фінансові операції, вводить цільові санкції щодо людей та організацій, що сприяють агресії.

Нова Зеландія також стабільно підтримує Україну, роблячи фінансові внески, допомагаючи з підготовкою фахівців і надаючи гуманітарну допомогу.

Країна направляє своїх військових фахівців для тренувань, логістичної та інтелектуальної підтримки. Зокрема, Збройні сили Нової Зеландії продовжують вербу українців для навчань в Європі до кінця 2026 року, допомагають з медичною підготовкою, інженерією, знешкодженням мін тощо.

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Що відомо про програму PURL

14 липня 2025 року США та НАТО підписали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Вона передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти європейських держав. Як пояснив генсек НАТО Марк Рютте, у межах цієї програми Київ може отримати значну кількість систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів.

У межах PURL Данія вже спрямувала близько 580 мільйонів данських крон, Швеція — приблизно 275 мільйонів доларів, а Норвегія — орієнтовно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги в розмірі 500 мільйонів євро. До програми також приєдналася Німеччина.

18 вересня представник НАТО повідомив "Суспільному", що Україна вже отримала першу партію військового обладнання, поставленого в рамках PURL. У найближчий період очікуються нові постачання.

25 листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що загальний обсяг фінансової підтримки від запуску програми перевищив 3 мільярди доларів, а до її фінансування долучилися майже 20 країн. А 3 грудня Марк Рютте додав, що союзники по НАТО та партнери вже взяли на себе зобов’язання виділити понад 4 мільярди доларів на допомогу Україні через механізм PURL.