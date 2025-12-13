РУС
Семьи погибших во время войны журналистов будут получать единовременную государственную помощь, - Свириденко

Виктория Рощина

Правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Кто получил первые выплаты

По ее словам, соответствующее решение приняли накануне. Оно предусматривает предоставление единовременной государственной помощи через Госкомтелерадио. 

Первую выплату от государства получит отец журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.

  • Программа финансовой поддержки предусмотрена в государственном бюджете на 2026 год.

Потери среди журналистов

"Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правду, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь", - подчеркнула Свириденко.

  • С начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, среди них украинцы и иностранцы.

у нас на рівні Конституції є поділ на "журналістів" і не "журналістів"? а як всі інші громадяни?
13.12.2025 12:24 Ответить
"Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці Джерело: https://censor.net/ua/n3590278" - а скільки вбили НЕ журналістів? якийсь ссюреалізм має місцу бути.
13.12.2025 12:26 Ответить
родина будівельника миколи, може і отримає колись щось, але треба зібрати дві тони макулатури, побігати по кабінетам збираючи 348 підписів, та почекати рік, бо зараз грошей нема!
вже не кажу про безвісти зниклих.
13.12.2025 12:36 Ответить
Різниця між будівельником Миколою і журналістом в тому, що журналіст може написати про уряд зелених покидьків або про стан справ на ЛБ небажану правду
13.12.2025 13:09 Ответить
А може і не написати. Що зараз частіше й відбувається.
13.12.2025 13:58 Ответить
 
 