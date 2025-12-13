Семьи погибших во время войны журналистов будут получать единовременную государственную помощь, - Свириденко

Правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Кто получил первые выплаты

По ее словам, соответствующее решение приняли накануне. Оно предусматривает предоставление единовременной государственной помощи через Госкомтелерадио.

Первую выплату от государства получит отец журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.

Программа финансовой поддержки предусмотрена в государственном бюджете на 2026 год.

Потери среди журналистов

"Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правду, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь", - подчеркнула Свириденко.

С начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, среди них украинцы и иностранцы.

