98 7

Рада создала ВСК для расследования преступлений России против журналистов и медийщиков

В Украине заработала ВСК по расследованию убийств и пыток журналистов

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования преступлений России против журналистов и медийщиков. Комиссию возглавила "слуга народа" Евгения Кравчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пост в ФБ заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

"Только что Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по расследованию преступлений Российской Федерации против журналистов и работников СМИ. 272 депутата за!", - написала она.

Жертвы среди работников СМИ

По данным Института массовой информации:

  • 120 журналистов погибли с начала полномасштабного вторжения РФ, из них 15 — при исполнении профессиональных обязанностей;
  • 26 журналистов удерживаются Россией в плену. Часть уже удалось освободить — и мы продолжаем борьбу за каждого.

Состав комиссии

Как сообщила Кравчук, она будет возглавлять работу Комиссии. Заместителем председателя стал Ярослав Юрчишин - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

В состав Комиссии вошли еще два председателя комитетов: Никита Потураев, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике, Сергей Ионушас, председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также присоединились - от "Слуги народа" Дмитрий Слинько, Татьяна Цыба, Ольга Василевская-Смаглюк, Богдан Яременко; и депутаты из других фракций и групп: Николай Княжицкий (Европейская Солидарность), Павел Бакунец (Доверие), Игорь Гузь (За будущее), Сергей Соболев (Батькивщина), Михаил Папиев (Платформа за жизнь и мир).

 Основные задачи ВСК:

  • проверка фактов умышленных убийств, телесных повреждений, похищений, пыток, незаконного лишения свободы и других преступлений, совершенных РФ против журналистов и работников СМИ;
  • взаимодействие с государственными органами, неправительственным сектором и международными институтами для надлежащего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Цель ВСК – не заменить правоохранительные органы, а обеспечить парламентский контроль, координацию и информирование общества о преступлениях против журналистов.

ВСК также станет платформой для сотрудничества с международными парламентскими институтами и специализированными организациями.

"Мы открыты для привлечения общественных организаций, профессиональных медийных объединений и журналистского сообщества. Вместе будем защищать тех, кто защищает правду", - подчеркнула Кравчук.

Напомню имена тех, кто заплатил жизнью за правду: Виктория Рощина, замученная в российской тюрьме; Елена Губанова и Евгений Кармазин, погибшие от удара дрона в Краматорске; Максим Левин, убитый в Киевской области за то, что он документировал войну.

Напомним, только в октябре/ноябре россияне убили 3 журналистов и ранили 2, а также обстреляли и повредили телебашню в Чернигове и офисы Суспільного в Днепре и Херсоне.

В этом году из плена удалось вернуть домой Дмитрия Хилюка, Марка Калиуша и Влада Есипенко.

ВСК (467) журналистика (3372) Кравчук Евгения (371) военные преступления (1542)
