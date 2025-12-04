Рада створила ТСК для розслідування злочинів Росії проти журналістів і медійників
Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів Росії проти журналістів і медійників. Комісію очолила "слуга народу" Євгенія Кравчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у ФБ заступниці голови фракції "Слуга Народу" Євгенії Кравчук.
"Щойно Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів Російської Федерації проти журналістів і працівників медіа. 272 депутати за!" - написала вона.
Жертви серед працівників медіа
За даними Інституту масової інформації:
- 120 журналістів загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ, з них 15 — під час виконання професійних обов’язків;
- 26 журналістів утримуються Росією в полоні. Частину вже вдалося звільнити – і ми продовжуємо боротьбу за кожного.
Склад комісії
Як повідомила Кравчук, вона очолюватиме роботу Комісії. Заступником голови став Ярослав Юрчишин - голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.
До складу Комісії увійшли ще двоє голів комітетів: Микита Потураєв, голова Комітету з гуманітарної та інформаційної політики, Сергій Іонушас, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Також приєдналися – від "Слуги народу" Дмитро Слинько, Тетяна Циба, Ольга Василевська-Смаглюк, Богдан Яременко; і депутати з інших фракцій та груп: Микола Княжицький (Європейська Солідарність), Павло Бакунець (Довіра), Ігор Гузь (За майбутнє), Сергій Соболєв (Батьківщина), Михайло Папієв (Платформа за життя та мир).
Основні завдання ТСК:
- перевірка фактів умисних убивств, тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених РФ проти журналістів і працівників медіа;
- взаємодія з державними органами, неурядовим сектором та міжнародними інституціями для належного розслідування й притягнення винних до відповідальності.
Мета ТСК – не замінити правоохоронні органи, а забезпечити парламентський вимір контролю, координації та інформування суспільства про злочини проти журналістів.
ТСК також стане платформою для співпраці з міжнародними парламентськими інституціями та спеціалізованими організаціями.
"Ми відкриті до залучення громадських організацій, професійних медійних об’єднань і журналістської спільноти. Разом захищатимемо тих, хто боронить правду", - наголосила Кравчук.
Нагадаю імена тих, хто заплатив життям за правду: Вікторія Рощина, закатована в російській в'язниці; Олена Губанова та Євген Кармазін, які загинули від удару дрона в Краматорську; Максим Левін, вбитий на Київщині за те, що він документував війну.
Нагадаємо, лише в жовтні/листопаді росіяни вбили 3 журналістів та поранили 2, а також обстріляли і пошкодили телевежу в Чернігові та офіси Суспільного в Дніпрі та Херсоні.
Цього року з полону вдалось повернути додому Дмитра Хилюка, Марка Каліуша та Влада Єсипенка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Допоможіть народові з цим квестом. Нам потріні вже нардепи, бо вони кажуть, що укриття є, але.де тільки влни знають.
А потім сотня поліцаїв буде розслідувати "розваги" цих героїв. Всі при ділі...
Ось де справжня "війна", так? За переділ власності окремих "українців".
(https://parlament.ua/news/zbrojna-sutychka-v-sanatoriyi-zhovten-pid-kyyevom-konflikt-mizh-gur-i-vijskovymy/ мова про вчорашню сутичку в санаторії "Жовтень" під Києвом).