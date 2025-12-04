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Новини Загибель журналістів Злочини РФ проти журналістів і працівників медіа
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Рада створила ТСК для розслідування злочинів Росії проти журналістів і медійників

В Україні запрацювала ТСК із розслідування вбивств і катувань журналістів

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів Росії проти журналістів і медійників. Комісію очолила "слуга народу" Євгенія Кравчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у ФБ заступниці голови фракції "Слуга Народу" Євгенії Кравчук.

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"Щойно Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів Російської Федерації проти журналістів і працівників медіа. 272 депутати за!" - написала вона.

Жертви серед працівників медіа

За даними Інституту масової інформації:

  • 120 журналістів загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ, з них 15 — під час виконання професійних обов’язків;
  • 26 журналістів утримуються Росією в полоні. Частину вже вдалося звільнити – і ми продовжуємо боротьбу за кожного.

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Склад комісії

Як повідомила Кравчук, вона очолюватиме роботу Комісії. Заступником голови став  Ярослав Юрчишин - голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До складу Комісії увійшли ще двоє голів комітетів: Микита Потураєв, голова Комітету з гуманітарної та інформаційної політики, Сергій Іонушас, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Також приєдналися – від "Слуги народу" Дмитро Слинько, Тетяна Циба, Ольга Василевська-Смаглюк, Богдан Яременко; і депутати  з інших фракцій та груп: Микола Княжицький (Європейська Солідарність), Павло Бакунець (Довіра), Ігор Гузь (За майбутнє), Сергій Соболєв  (Батьківщина), Михайло Папієв (Платформа за життя та мир).

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 Основні завдання ТСК:

  • перевірка фактів умисних убивств, тілесних ушкоджень, викрадень, катувань, незаконного позбавлення волі та інших злочинів, вчинених РФ проти журналістів і працівників медіа;
  • взаємодія з державними органами, неурядовим сектором та міжнародними інституціями для належного розслідування й притягнення винних до відповідальності.

Мета  ТСК – не замінити правоохоронні органи, а забезпечити парламентський вимір контролю, координації та інформування суспільства про злочини проти журналістів.

ТСК також стане платформою для співпраці з міжнародними парламентськими інституціями та спеціалізованими організаціями.

"Ми відкриті до залучення громадських організацій, професійних медійних об’єднань і журналістської спільноти. Разом захищатимемо тих, хто боронить правду", - наголосила Кравчук.

Нагадаю імена тих, хто заплатив життям за правду: Вікторія Рощина, закатована в російській в'язниці; Олена Губанова та Євген Кармазін, які загинули від удару дрона в Краматорську; Максим Левін, вбитий на Київщині за те, що він документував війну.

Також дивіться: На війні загинув колишній журналіст вінницької "Вежі" та офіцер ЗСУ Богдан Будай. ФОТО

Нагадаємо, лише в жовтні/листопаді росіяни вбили 3 журналістів та поранили 2, а також обстріляли і пошкодили телевежу в Чернігові та офіси Суспільного в Дніпрі та Херсоні.

Цього року з полону вдалось повернути додому Дмитра Хилюка, Марка Каліуша та Влада Єсипенка.

Автор: 

ТСК (393) журналістика (1817) Кравчук Євгенія (371) воєнні злочини (2006)
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Топ коментарі
+1
коли за злочини в Україні візьметеся?
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04.12.2025 15:00 Відповісти
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А буде ТСК по пошуку укриттів в містах України????
Допоможіть народові з цим квестом. Нам потріні вже нардепи, бо вони кажуть, що укриття є, але.де тільки влни знають.
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04.12.2025 14:35 Відповісти
Не скажу де... Та коло нас слава богу укриття є. Навіть лавки стоять та двері пофарбовані, правда двері відірвані акуратно збоку стоять, але ж пофарбовані. І котикам та собачкам зручніше какати😸
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04.12.2025 14:39 Відповісти
А вна, є тільки адреса, ща якою ніколи НЕ було укриттів і досі не має. На весь район - паперове укриття.
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04.12.2025 14:47 Відповісти
Ну в нас укриття ще 60 тих років. За нові нечув, точніше чув але чомусь довіряю цьому підвалу срср.
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04.12.2025 14:50 Відповісти
Хароших людєй пристояли до кормушки .
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04.12.2025 14:59 Відповісти
коли за злочини в Україні візьметеся?
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04.12.2025 15:00 Відповісти
Підвищили собі зарплати і вже імітують бурхливу діяльність. Колю Катлєту не забудьте призначити головою ТСК.
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04.12.2025 15:00 Відповісти
А коли з'явиться ТСК для розслідування того, чим займаються в тилу вояки ГУР та ЗСУ?
А потім сотня поліцаїв буде розслідувати "розваги" цих героїв. Всі при ділі...
Ось де справжня "війна", так? За переділ власності окремих "українців".
(https://parlament.ua/news/zbrojna-sutychka-v-sanatoriyi-zhovten-pid-kyyevom-konflikt-mizh-gur-i-vijskovymy/ мова про вчорашню сутичку в санаторії "Жовтень" під Києвом).
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04.12.2025 15:03 Відповісти
то вони за участь у ТСК бабки отримують чому не створювать
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04.12.2025 15:08 Відповісти
А чиє тск зприводу розкрадання коштів та майна під час великого вторгнення?????????????????
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04.12.2025 15:47 Відповісти
 
 