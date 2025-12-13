Родини загиблих під час війни журналістів отримуватимуть одноразову державну допомогу, - Свириденко

Уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто отримав перші виплати

За її словами, відповідне рішення ухвалили напередодні. Воно передбачає надання одноразової державної допомоги через Держкомтелерадіо.

Першу виплату від держави отримає батько журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

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Програма фінансової підтримки передбачена у державному бюджеті на 2026 рік.

Втрати серед журналістів

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", - наголосила Свириденко.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків, серед них українці та іноземці.

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