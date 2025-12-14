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Україна висловила співчуття Австралії у зв’язку з терактом у Сіднеї

Свириденко висловила співчуття Австралії після теракту

Україна висловила співчуття Австралії у зв’язку з трагічним терактом у Сіднеї та заявила про солідарність з австралійським народом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, оприлюдненій у Telegram.

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Глава уряду наголосила, що Україна поділяє біль утрати та засуджує будь-які прояви насильства, які руйнують мирне життя й безпеку цивільних.

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Реакція України на теракт у Сіднеї

Юлія Свириденко підкреслила, що українці добре розуміють наслідки терору та насильства, адже вже тривалий час живуть в умовах війни. За її словами, трагедії такого масштабу відгукуються болем у серцях усіх вільних людей світу.

"Цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих", – зазначила прем’єр-міністерка.

Вона також наголосила, що міжнародна солідарність є ключовою у протистоянні тероризму та захисті демократичних цінностей.

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Ханука, єдність і повага до різноманіття

У той же день Юлія Свириденко взяла участь у запаленні Ханукії в будинку уряду. Захід відбувся за участі голови ради Федерації єврейських громад України Мейера Стамблера та представників єврейської спільноти.

Прем’єр-міністерка нагадала про символічне значення Хануки як свята перемоги світла над темрявою, особливо в умовах боротьби України за свободу та незалежність.

"Важливо, щоб усі національні спільноти, які вважають Україну своїм домом, мали рівні й гідні можливості для розвитку своїх культур і традицій", – підкреслила Свириденко.

За її словами, повага до різноманіття та єдність суспільства залишаються фундаментом для відновлення країни після війни.

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Теракт в Австралії

У Сіднеї у неділю, 14 грудня, двоє невідомих влаштували стрілянину на пляжі Бонді під час святкування Хануки. За даними австралійської поліції, загинули щонайменше 11 людей, також було застрелено одного з нападників, повідомляє агентство AP.

Ще 29 людей отримали поранення, серед них є поліцейські. Інший озброєний нападник також поранений і перебуває у критичному стані.

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Автор: 

Австралія (445) Сідней (6) теракт (1175) Свириденко Юлія (954) війна в Україні (8622)
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Топ коментарі
+17
Це і є мир Тромба. Це і є результат миролюбства і заохочення терористів. І не забудьте мирну угоду з терористами укласти і дати все що вони бажають
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14.12.2025 19:17 Відповісти
+16
Я єврей, усе життя прожив в Україні, мої батьки пропрацювали по 25 (батько) та 35 (мати) років на робітничих посадах. Я доцент, викладаю в КПІ, отримую достойну бюджетну плату - не міліонер, але живемо з родиною цілком достойно.

А тепер по суті. Поруч зі мною працюють люди різних національностей, у більшості українці. І Вам, В.Ф., не слід вбивати клин між нами, бо крадіїв достатньо у будь-якому народі.
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14.12.2025 19:36 Відповісти
+13
Як на мене, Свириденко має повне право брати участь будь у чому, хоч у запаленні Хануки, хоч у антихристському шабаші, але як приватна особа і за межами урядових будівель. Я допускаю, що Свириденко має єврейське походження і серед її предків є євреї, тому запалювати Хануку - це її обов'язок, як іудейки. Але цей ритуал точно не має стосунку до державної служби, до яклї належить Свириденко. Це виходить, що Ум' ров може відзначити у приміщеннях РНБО скажімо Курбан-Байрам? Напевне, у світській державі, де церква відділена від держави, не потрібно абсолютно невіруючим, якими є всі наші уряжовці зображати з себе ревних іудеїв, мусульман, чи християн. Для цього є відповідні храми, до яких, пвдозрюю ці особи ходять раз у рік і то швидше для власного піару і показухи, коли з цих храмів проводять св'яткові трансляції.
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14.12.2025 19:44 Відповісти

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