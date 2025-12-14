Україна висловила співчуття Австралії у зв’язку з терактом у Сіднеї

Україна висловила співчуття Австралії у зв’язку з трагічним терактом у Сіднеї та заявила про солідарність з австралійським народом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, оприлюдненій у Telegram.

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Глава уряду наголосила, що Україна поділяє біль утрати та засуджує будь-які прояви насильства, які руйнують мирне життя й безпеку цивільних.

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Реакція України на теракт у Сіднеї

Юлія Свириденко підкреслила, що українці добре розуміють наслідки терору та насильства, адже вже тривалий час живуть в умовах війни. За її словами, трагедії такого масштабу відгукуються болем у серцях усіх вільних людей світу.

"Цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих", – зазначила прем’єр-міністерка.

Вона також наголосила, що міжнародна солідарність є ключовою у протистоянні тероризму та захисті демократичних цінностей.

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Ханука, єдність і повага до різноманіття

У той же день Юлія Свириденко взяла участь у запаленні Ханукії в будинку уряду. Захід відбувся за участі голови ради Федерації єврейських громад України Мейера Стамблера та представників єврейської спільноти.

Прем’єр-міністерка нагадала про символічне значення Хануки як свята перемоги світла над темрявою, особливо в умовах боротьби України за свободу та незалежність.

"Важливо, щоб усі національні спільноти, які вважають Україну своїм домом, мали рівні й гідні можливості для розвитку своїх культур і традицій", – підкреслила Свириденко.

За її словами, повага до різноманіття та єдність суспільства залишаються фундаментом для відновлення країни після війни.

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Теракт в Австралії

У Сіднеї у неділю, 14 грудня, двоє невідомих влаштували стрілянину на пляжі Бонді під час святкування Хануки. За даними австралійської поліції, загинули щонайменше 11 людей, також було застрелено одного з нападників, повідомляє агентство AP.

Ще 29 людей отримали поранення, серед них є поліцейські. Інший озброєний нападник також поранений і перебуває у критичному стані.

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