Теракт у Сіднеї: серед загиблих - українець
Під час терористичного нападу на пляжі Бонді в Сіднеї загинув український емігрант.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Daily Mail.
Інцидент стався вдень 14 грудня під час святкування Хануки, коли озброєні нападники відкрили вогонь по присутніх, спричинивши численні жертви та поранення.
Загиблий намагався врятувати дружину
За словами свідків, загиблий чоловік намагався захистити свою дружину Ларису Клейтман і отримав смертельне поранення в потилицю. "Я думаю, в нього вистрелили, коли він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила прямо в потилицю", – розповіла жінка.
Подружжя прожило разом майже півстоліття та спеціально приїхало з району Матравіль на святкування Хануки. У них залишилися двоє дітей та 11 онуків.
За офіційними даними, жертвами теракту стали щонайменше 16 осіб, серед яких є дитина, а ще 42 постраждалих доставлено до лікарень Сіднея.
Україна висловила співчуття постраждалим
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила співчуття родинам загиблих та народу Австралії.
"Цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих", – написала вона в Telegram.
Що відомо про теракт
- Стрілянина сталася під час святкуванні Хануки на пляжі в Сіднеї.
- Під час атаки один з чоловіків накинувся на терориста та відібрав рушницю.
- Кількість жертв сягнула двадцяти.
- Теракт став другим за масштабами масовим розстрілом в історії Австралії.
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