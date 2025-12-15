Теракт у Сіднеї: серед загиблих - українець

Під час терористичного нападу на пляжі Бонді в Сіднеї загинув український емігрант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

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Інцидент стався вдень 14 грудня під час святкування Хануки, коли озброєні нападники відкрили вогонь по присутніх, спричинивши численні жертви та поранення.

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Загиблий намагався врятувати дружину

За словами свідків, загиблий чоловік намагався захистити свою дружину Ларису Клейтман і отримав смертельне поранення в потилицю. "Я думаю, в нього вистрелили, коли він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила прямо в потилицю", – розповіла жінка.

Подружжя прожило разом майже півстоліття та спеціально приїхало з району Матравіль на святкування Хануки. У них залишилися двоє дітей та 11 онуків.

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За офіційними даними, жертвами теракту стали щонайменше 16 осіб, серед яких є дитина, а ще 42 постраждалих доставлено до лікарень Сіднея.

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Україна висловила співчуття постраждалим

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила співчуття родинам загиблих та народу Австралії.

"Цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих", – написала вона в Telegram.

Що відомо про теракт

Стрілянина сталася під час святкуванні Хануки на пляжі в Сіднеї.

Під час атаки один з чоловіків накинувся на терориста та відібрав рушницю.

Кількість жертв сягнула двадцяти.

Теракт став другим за масштабами масовим розстрілом в історії Австралії.

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