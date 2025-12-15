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Новини Протидія терактам
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Теракт у Сіднеї: серед загиблих - українець

Теракт в Австралії

Під час терористичного нападу на пляжі Бонді в Сіднеї загинув український емігрант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

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Інцидент стався вдень 14 грудня під час святкування Хануки, коли озброєні нападники відкрили вогонь по присутніх, спричинивши численні жертви та поранення.

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Загиблий намагався врятувати дружину

За словами свідків, загиблий чоловік намагався захистити свою дружину Ларису Клейтман і отримав смертельне поранення в потилицю. "Я думаю, в нього вистрелили, коли він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила прямо в потилицю", – розповіла жінка.

Подружжя прожило разом майже півстоліття та спеціально приїхало з району Матравіль на святкування Хануки. У них залишилися двоє дітей та 11 онуків.

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За офіційними даними, жертвами теракту стали щонайменше 16 осіб, серед яких є дитина, а ще 42 постраждалих доставлено до лікарень Сіднея.

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Україна висловила співчуття постраждалим

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила співчуття родинам загиблих та народу Австралії.

"Цей день затьмарений трагічною новиною. Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих", – написала вона в Telegram.

Що відомо про теракт

  • Стрілянина сталася під час святкуванні Хануки на пляжі в Сіднеї.
  • Під час атаки один з чоловіків накинувся на терориста та відібрав рушницю.
  • Кількість жертв сягнула двадцяти. 
  • Теракт став другим за масштабами масовим розстрілом в історії Австралії.

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Австралія (445) Сідней (6) теракт (1175) вбивство (3288)
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Топ коментарі
+17
З якого це дива єврей, який давно виїхав з України, став "українцем" після загибелі?
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15.12.2025 07:41 Відповісти
+11
Це вам доказ що поки не буде знищений Мордор не буде ніде на світі спокійного і безпечного місця
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15.12.2025 01:42 Відповісти
+10
Дуже примітивна маніпуляція, якраз рівня розуму типового глядача марафону.
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15.12.2025 03:11 Відповісти

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