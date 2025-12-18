Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Парубия без права внесения залога, - прокуратура
Суд оставил под стражей Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия, без права внесения залога.
Об этом сообщают во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителю Львова, которого подозревают в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия", - написали в прокуратуре.
Напомним, недавно правоохранители нашли пистолет, из которого стреляли в Парубия. По данным СБУ, убийство экс-чиновника было заказом спецслужб Российской Федерации.
Кроме этого, Сцельникову инкриминируют государственную измену, а также оправдание и глорификацию вооруженной агрессии РФ.
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
