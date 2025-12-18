Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Парубия без права внесения залога, - прокуратура

Суд оставил под стражей Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия, без права внесения залога.

Об этом сообщают во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителю Львова, которого подозревают в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия", - написали в прокуратуре.

Напомним, недавно правоохранители нашли пистолет, из которого стреляли в Парубия. По данным СБУ, убийство экс-чиновника было заказом спецслужб Российской Федерации.

Кроме этого, Сцельникову инкриминируют государственную измену, а также оправдание и глорификацию вооруженной агрессии РФ.

Убийство Андрея Парубия

