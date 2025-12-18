РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Парубия без права внесения залога, - прокуратура

убийца,михаил,парубий,сцельников
Фото: Громадське

Суд оставил под стражей Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия, без права внесения залога.

Об этом сообщают во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителю Львова, которого подозревают в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия", - написали в прокуратуре.

Напомним, недавно правоохранители нашли пистолет, из которого стреляли в Парубия. По данным СБУ, убийство экс-чиновника было заказом спецслужб Российской Федерации.

Кроме этого, Сцельникову инкриминируют государственную измену, а также оправдание и глорификацию вооруженной агрессии РФ.

Убийство Андрея Парубия

Автор: 

Парубий Андрей (2101) убийство (6658)
а ще тварина прикривалась своїим сином героем!
18.12.2025 13:56 Ответить
А шо убийц можно выпускать под залог? Физдец!
18.12.2025 14:05 Ответить
 
 