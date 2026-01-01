РУС
Улицу в центре Киева назовут в честь Парубия

парубій

В Киеве появится улица в честь народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который был убит во Львове 30 августа 2025 года. Соответствующую инициативу поддержали 57% участников общественного опроса на портале и в приложении "Київ Цифровий".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Где будет улица

Речь идет об участке вдоль Мариинского парка – от улицы Грушевского до Парковой дороги.

Лидер "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что название улицы станет символом благодарности Андрею Парубию.

"Его деятельность – это пример служения государству, ответственности и преданности Украине. Уверена, что название улицы в самом центре Киева станет символом памяти, благодарности и уважения к Андрею и к тем, кто стоял на защите нашей свободы и государственности", – написала Марина Порошенко.

Инициативу также поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он поблагодарил всех, кто принял участие в опросе:

"Искренняя благодарность всем, кто проголосовал ЗА. Это будет достойное чествование памяти Андрея - настоящего Героя Украины".

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Топ комментарии
+18
Малороси, упороті зефани скрегочуть зубами від такої новини.
01.01.2026 20:15 Ответить
+15
Честь Парубію
01.01.2026 20:17 Ответить
+5
Чудова новина!
01.01.2026 20:21 Ответить
Надіюсь це допоможе як слід відповісти на гавкіт в бік України сволоти, яка захопила зараз владу в Чехії та Словаччині.
01.01.2026 20:11 Ответить
Малороси, упороті зефани скрегочуть зубами від такої новини.
01.01.2026 20:15 Ответить
Честь Парубію
01.01.2026 20:17 Ответить
Чудова новина!
01.01.2026 20:21 Ответить
Вірьовку нападнику, ніяк не донесуть до камери???
01.01.2026 20:49 Ответить
а навеличніший хотів назвати проспектом Міндіч-Юзіка
01.01.2026 20:27 Ответить
а може пуцельмана сруля
01.01.2026 21:43 Ответить
Проблеми?
01.01.2026 20:39 Ответить
У Київських вулиць
01.01.2026 21:00 Ответить
Були. Коли вони мали назви рашистських виродків.
01.01.2026 21:12 Ответить
Скоро и Арбат переименуем в Степана Бендера!
01.01.2026 20:32 Ответить
та хоч в Ільфа і Петросяна
01.01.2026 20:40 Ответить
а в мавзолее разливайку сделать
01.01.2026 21:05 Ответить
не нонешня власть захоче- сруля пуцельмана
01.01.2026 21:44 Ответить
дуже правильне рішення. дякую активним Людям. Найкраші голови ВР - Андрій Парубій-Комендант Майдану і Турчинов-Кривавий Пастор.
01.01.2026 20:39 Ответить
краще б йому охорону виділили!
01.01.2026 21:03 Ответить
На сьогоднішній день наші діти , батьки , чоловіки , гинуть, захищаючи героїчно в окопах Української землі , наше нелегке життя. Може їм потрібно віддавати більше поваги та честі. Багато стояло на требуні майдану, де зараз вони? Повага Парабію, але є герої.
01.01.2026 21:09 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14637 Петро Порошенко:

Кияни сказати "ТАК" вулиці Парубія в Києві!

Щира подяка усім, хто проголосував ЗА. Хто не пройшов повз і знайшов час віддати свій голос. Підтримав ініціативу нашої Київської команди «Європейської Солідарності» на чолі з Мариною Порошенко.

Це буде гідне вшанування пам'яті Андрія - справжнього Героя України.
01.01.2026 21:26 Ответить
 
 