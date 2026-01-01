Улицу в центре Киева назовут в честь Парубия

В Киеве появится улица в честь народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который был убит во Львове 30 августа 2025 года. Соответствующую инициативу поддержали 57% участников общественного опроса на портале и в приложении "Київ Цифровий".

Где будет улица

Речь идет об участке вдоль Мариинского парка – от улицы Грушевского до Парковой дороги.

Лидер "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что название улицы станет символом благодарности Андрею Парубию.

"Его деятельность – это пример служения государству, ответственности и преданности Украине. Уверена, что название улицы в самом центре Киева станет символом памяти, благодарности и уважения к Андрею и к тем, кто стоял на защите нашей свободы и государственности", – написала Марина Порошенко.

Инициативу также поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он поблагодарил всех, кто принял участие в опросе:

"Искренняя благодарность всем, кто проголосовал ЗА. Это будет достойное чествование памяти Андрея - настоящего Героя Украины".

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

